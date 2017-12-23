療癒系平房：20 間讓你無憂也無慮的美好居所

早期的台灣人工作非常勤奮，一生中常常在勞勞碌碌中就過了。然而，隨著時代的改變，工作認真之餘也要懂得體驗人生，好好放鬆享受。如果說你渴望將慾望減到最低，在美好的環境中過著質樸的生活，那麼平房是最適合你的房屋類型。
這一次我們將要介紹20間療癒系的平房，簡單的設計絕對讓你可以過著無憂也無慮的美好生活。那麼，現在就一起欣賞出自於不同專家的好設計吧！
斜脊屋頂的結構搭配上簡單的用色，這間平房非常經典耐看。粉嫩的外牆非常有親和力，而附有車庫的設計，對於住在鄉下的人來說十分便利。
接下來這間平房有泰國非常常見的屋頂結構，鵝黃色搭配上咖啡色，非常有質樸感。專家規劃了大片的落地窗，讓屋內洋溢自然光！
黑色系為底，配上白色窗框的木頭平房外型非常不尋常，加上玻璃的元素，既有鄉村風的味道也有現代感～
粉嫩嫩的平房設計簡單，但是卻提供足夠的生活機能。
平屋頂的木頭平房非常有度假風的味道，尤其是涼棚的設計～
藍與白交織出的美好景象，正是這間平房的最大魅力。
這間以木頭為主要建材的平房規劃了一個可以觀景的區域，因此外型十分獨特。
垂直鋪設的木板加上不規則狀的石頭，這間平房散發著濃厚的自然氣息。
現代風的結構加上木板，這間平房非常有溫度。
大地色系的平房似乎呼應著土地的樣貌，而通透的設計讓居者身心愉悅。
乍看之下非常簡單，然而屋內的時尚設計讓人感到十分驚艷！
位在韓國鄉間的這座平房結構與用色都很簡單，然而室內設計非常現代，而且很有型！
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咖啡色的木頭平房像是樹幹一樣，讓人感到穩重有安全感。
混搭混凝土與石材，這間平房堅固耐用。
大片的玻璃拉門連結平房的室內外空間，讓人感到舒適自在。