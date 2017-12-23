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療癒系平房：20 間讓你無憂也無慮的美好居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
ต่อเติมบ้าน, KK.konstraction KK.konstraction
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早期的台灣人工作非常勤奮，一生中常常在勞勞碌碌中就過了。然而，隨著時代的改變，工作認真之餘也要懂得體驗人生，好好放鬆享受。如果說你渴望將慾望減到最低，在美好的環境中過著質樸的生活，那麼平房是最適合你的房屋類型。

這一次我們將要介紹20間療癒系的平房，簡單的設計絕對讓你可以過著無憂也無慮的美好生活。那麼，現在就一起欣賞出自於不同專家的好設計吧！

1. 有車庫的平房

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SMART Massivhaus – MAZ Bau GmbH

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斜脊屋頂的結構搭配上簡單的用色，這間平房非常經典耐看。粉嫩的外牆非常有親和力，而附有車庫的設計，對於住在鄉下的人來說十分便利。

2. 泰式平房

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接下來這間平房有泰國非常常見的屋頂結構，鵝黃色搭配上咖啡色，非常有質樸感。專家規劃了大片的落地窗，讓屋內洋溢自然光！

3. 木頭平房

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Blockhaus Service GmbH

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黑色系為底，配上白色窗框的木頭平房外型非常不尋常，加上玻璃的元素，既有鄉村風的味道也有現代感～

4. 簡單的設計

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粉嫩嫩的平房設計簡單，但是卻提供足夠的生活機能。

5. 平屋頂

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Discovercasa | Casas de Madeira &amp; Modulares

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平屋頂的木頭平房非常有度假風的味道，尤其是涼棚的設計～

6. 藍與白

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Officina Boarotto

Officina Boarotto
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藍與白交織出的美好景象，正是這間平房的最大魅力。

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7. 日式與歐風

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接下來這間位在日本的平房乍看之下毫無日式的元素，然而木頭的質感，卻非常有日式的味道。

8. 獨特的設計

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這間以木頭為主要建材的平房規劃了一個可以觀景的區域，因此外型十分獨特。

9. 磚頭

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Frone Verandah

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以磚頭為主要建材的平房十分質樸，而圓弧形的屋頂也很特別。

10. 木頭與石頭

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垂直鋪設的木板加上不規則狀的石頭，這間平房散發著濃厚的自然氣息。

11. 現代風

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現代風的結構加上木板，這間平房非常有溫度。

12. 有緣側的平房

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加藤武志建築設計室

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加藤武志建築設計室
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深色系的日式平房最棒的地方就是連結庭院的緣側，讓人感受到淡淡的禪意。

13. 大地色系

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AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

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大地色系的平房似乎呼應著土地的樣貌，而通透的設計讓居者身心愉悅。

14. 有驚喜的平房

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KUBE architecture

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乍看之下非常簡單，然而屋內的時尚設計讓人感到十分驚艷！

點此看更多：時尚鄉村風: 外表平凡，可是室內設計驚人的現代家庭平房

15. 韓式平房

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윤성하우징

윤성하우징
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位在韓國鄉間的這座平房結構與用色都很簡單，然而室內設計非常現代，而且很有型！

點此看更多：傳統結合現代！座落在田園中的簡單有型平房

16. 木頭氣息

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춘건축

춘건축
춘건축
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同樣位在韓國，這間平房散發著濃濃的木頭氣息。

17. 咖啡色的平房

Ｏ邸, デザイン・ラボ 一級建築士事務所 デザイン・ラボ 一級建築士事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
デザイン・ラボ 一級建築士事務所

デザイン・ラボ 一級建築士事務所
デザイン・ラボ 一級建築士事務所
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咖啡色的木頭平房像是樹幹一樣，讓人感到穩重有安全感。

18. 混凝土與石材

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Novello Case in Legno

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混搭混凝土與石材，這間平房堅固耐用。

19. 各種元素

homify 木屋 塑木複合材料
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將玻璃與木板混搭，這間平房非常有通透感。

20. 戶外與室內完美連結

下内田の家, 横山浩之建築設計事務所 横山浩之建築設計事務所 木屋 Grey
横山浩之建築設計事務所

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横山浩之建築設計事務所
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大片的玻璃拉門連結平房的室內外空間，讓人感到舒適自在。

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