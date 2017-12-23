療癒系平房：20 間讓你無憂也無慮的美好居所

早期的台灣人工作非常勤奮，一生中常常在勞勞碌碌中就過了。然而，隨著時代的改變，工作認真之餘也要懂得體驗人生，好好放鬆享受。如果說你渴望將慾望減到最低，在美好的環境中過著質樸的生活，那麼平房是最適合你的房屋類型。

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