經典的鄉間獨棟房：有木頭露臺與純白大廚房的完美居所

什麼樣的房子最經典呢？當然是藍灰色的山形屋頂，配上白色的外牆啦！然而，美麗的外觀以及別緻的室內裝潢還不夠，最完美的獨棟房，一定要有適當的戶外空間。
如果你正在為你與家人，找尋一個最為溫暖舒適的窩，那麼今天所要介紹的這間鄉間獨棟房絕對是完美的範本。這間獨棟房擁有上述的特色，並且不僅白天耐看，晚上還特別有情調。屋子裡的每個角落都經過精心設計，特別是ㄇ字加上中島的大廚房，完全擄獲了我們的心！
趕快一起來看看更多細節！
山形的屋頂加上簡單的用色，這間獨棟房的外觀超級經典耐看，然而瞧瞧大門的顏色，是不是帶有點小騷包的個性與巧思呢？
利用延伸出來的屋簷，專家規劃出美麗的木頭露臺區。特別的是，專家將部分的屋頂改成透明的，這樣不僅可以防熱，又能讓陽光穿透。
從這個角度可以看到山形的美麗線條，而這個區塊也有木頭露臺，適合獨自發呆。
走進廚房，立刻被寬敞的面積以及美麗的白給吸引住了。專家設置了多盞工業風格的燈具，讓純白的空間裡頭更有味道。
用餐區走典雅的路線，而旁邊則是大片的玻璃拉門，能夠在陽光的滋養下用餐，是多麼愉悅的一件事情啊！
為了維持房內的開放感，專家僅有小牆當做隔間，而鮮艷的紅色則非常有個性。客廳沒有繁雜的設計，展現了絕佳的品味。
上了木頭樓梯後，迎面而來的是淺色系的木頭走廊，寬敞的空間讓人感到非常舒服自在。
浴室的洗手台與其他區域分隔開來，因此感覺更為乾爽。這個區域使用了木頭，因此特別溫暖。
陽臺旁的發呆區，可以享受溫暖的陽光，非常愜意！
夜晚的時刻來臨，美麗的燈光照亮了屋內外的各個角落，非常有情調～
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