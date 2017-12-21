你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

經典的鄉間獨棟房：有木頭露臺與純白大廚房的完美居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Erweitertes Familienglück, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 組合屋 複合木地板
Loading admin actions …

什麼樣的房子最經典呢？當然是藍灰色的山形屋頂，配上白色的外牆啦！然而，美麗的外觀以及別緻的室內裝潢還不夠，最完美的獨棟房，一定要有適當的戶外空間。

如果你正在為你與家人，找尋一個最為溫暖舒適的窩，那麼今天所要介紹的這間鄉間獨棟房絕對是完美的範本。這間獨棟房擁有上述的特色，並且不僅白天耐看，晚上還特別有情調。屋子裡的每個角落都經過精心設計，特別是ㄇ字加上中島的大廚房，完全擄獲了我們的心！

趕快一起來看看更多細節！

外觀

Erweitertes Familienglück, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 組合屋 複合木地板 White
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

山形的屋頂加上簡單的用色，這間獨棟房的外觀超級經典耐看，然而瞧瞧大門的顏色，是不是帶有點小騷包的個性與巧思呢？

後方露臺

Erweitertes Familienglück, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 組合屋 複合木地板 White
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

利用延伸出來的屋簷，專家規劃出美麗的木頭露臺區。特別的是，專家將部分的屋頂改成透明的，這樣不僅可以防熱，又能讓陽光穿透。

美麗的線條

Erweitertes Familienglück, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 組合屋 複合木地板
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

從這個角度可以看到山形的美麗線條，而這個區塊也有木頭露臺，適合獨自發呆。

美麗大廚房

Erweitertes Familienglück, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 置入式廚房 White
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

進廚房，立刻被寬敞的面積以及美麗的白給吸引住了。專家設置了多盞工業風格的燈具，讓純白的空間裡頭更有味道。

用餐區

Erweitertes Familienglück, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 餐廳
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

用餐區走典雅的路線，而旁邊則是大片的玻璃拉門，能夠在陽光的滋養下用餐，是多麼愉悅的一件事情啊！

客廳

Erweitertes Familienglück, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

為了維持房內的開放感，專家僅有小牆當做隔間，而鮮艷的紅色則非常有個性。客廳沒有繁雜的設計，展現了絕佳的品味。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

走廊

Erweitertes Familienglück, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 樓梯 木頭
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

上了木頭樓梯後，迎面而來的是淺色系的木頭走廊，寬敞的空間讓人感到非常舒服自在。

浴室

Erweitertes Familienglück, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 現代浴室設計點子、靈感&圖片
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

浴室的洗手台與其他區域分隔開來，因此感覺更為乾爽。這個區域使用了木頭，因此特別溫暖。

發呆區

Erweitertes Familienglück, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 現代風玄關、走廊與階梯 複合木地板
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

陽臺旁的發呆區，可以享受溫暖的陽光，非常愜意！

晚上了～

Erweitertes Familienglück, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 組合屋 複合木地板
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

夜晚的時刻來臨，美麗的燈光照亮了屋內外的各個角落，非常有情調～

延伸閱讀：

11 間有超愜意露臺的完美獨棟房

6 間超級適合退隱養老的獨棟房

改造凌亂老屋：一間結合鄉村風與現代風的超舒適鄉間居所
你喜歡這間獨棟房的設計嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了