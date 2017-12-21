經典的鄉間獨棟房：有木頭露臺與純白大廚房的完美居所

什麼樣的房子最經典呢？當然是藍灰色的山形屋頂，配上白色的外牆啦！然而，美麗的外觀以及別緻的室內裝潢還不夠，最完美的獨棟房，一定要有適當的戶外空間。

如果你正在為你與家人，找尋一個最為溫暖舒適的窩，那麼今天所要介紹的這間鄉間獨棟房絕對是完美的範本。這間獨棟房擁有上述的特色，並且不僅白天耐看，晚上還特別有情調。屋子裡的每個角落都經過精心設計，特別是ㄇ字加上中島的大廚房，完全擄獲了我們的心！

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