台北市的質感美寓: 有景觀與高採光的 35 坪木質系居所

木頭，是最能營造出溫暖的自然素材，不管是日本或是歐美國家，都經常在家中使用木材，讓生活的空間洋溢著渾然天成的柔和氣息。想要以木頭作為主素材，搭配其他的材料的話，要怎麼樣才不突兀，反而更有特色呢？接下來我們就要帶你來到一間高樓層的公寓，欣賞專家的設計手法。
建築物本身有大面開窗，因此屋主可以享受絕佳的自然光景，住宅本身也因此更有層次變化與溫度。暖色系的木材與簡約的顏色，則讓人一回家就能立刻放鬆。
在這間公寓裡頭，每個角落都有沈穩的基色，十分純粹，也展現出內斂的優雅。現在就一塊來細細品味這間公寓不流俗的設計，從中找靈感吧！
一進門後，黑色的地板立刻奪走我們的目光。原以為這樣的顏色會讓空間有壓迫感，想不到搭配中性色系的牆面後，居然依舊有絕佳的開放感。在這個簡約的玄關處，我們感受到了淡淡的禪意，十分平和。
從這張圖中，你可以發現專家以不同的素材以及顏色，巧妙的區分出不同的生活領域。這樣的方式不但可以減去隔間壓縮空間的問題，還十分有巧思呢！
鋪上了深色系的橡木實木皮板的客廳散發著沈靜的氣質，簡約的設計讓人更能感受到光影的變換。除此之外，每件家具造型都有各自的生命，卻又不會搶走彼此的風采。
為了讓公用領域維持開放感，專家沒有用牆面隔間，讓人更能靈活地運用室內的空間。
位在沙發後方的餐廳裡擺放了木頭長桌，搭配上咖啡色系的餐椅，簡單且有溫度。
公共領域的小角落，規劃成一人的閱讀區。牆面上的收納格成為美麗的展示架，在陽光的照射下，這個區域美得像一幅畫。
走廊的區域也不浪費，規劃了收納的空間，非常值得偷學起來。
臥室有大片的玻璃窗，因此十分明亮。然而專家有加裝了窗簾，因此不會吸取過多的熱氣。
床頭的牆面用上美麗的木頭，與白色搭配後，非常有北歐的氣息。
孩子的房間也以木材為主，並且結合了書房的功能。
書桌的設計十分簡約，帶有迷人的美感。
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