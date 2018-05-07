台北市的質感美寓: 有景觀與高採光的 35 坪木質系居所

木頭，是最能營造出溫暖的自然素材，不管是日本或是歐美國家，都經常在家中使用木材，讓生活的空間洋溢著渾然天成的柔和氣息。想要以木頭作為主素材，搭配其他的材料的話，要怎麼樣才不突兀，反而更有特色呢？接下來我們就要帶你來到一間高樓層的公寓，欣賞專家的設計手法。

建築物本身有大面開窗，因此屋主可以享受絕佳的自然光景，住宅本身也因此更有層次變化與溫度。暖色系的木材與簡約的顏色，則讓人一回家就能立刻放鬆。

在這間公寓裡頭，每個角落都有沈穩的基色，十分純粹，也展現出內斂的優雅。現在就一塊來細細品味這間公寓不流俗的設計，從中找靈感吧！