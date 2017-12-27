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鄉村風走廊：13 種你絕對不能錯過的美麗設計

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鄉村風風格強調設計的和諧感，因此最常見的設計元素有木材、磚塊與布料等等，用色方面亦會以溫和的大地色系為主。

如果你希望打造出一個讓人一進門就覺得溫暖的家，那麼就應該從玄關、樓梯及走廊等部分的設計入手！今天我們為你帶來13個不能錯過的鄉村風走廊設計，好讓你從各個專業設計師身上取得新靈感！

1. 大地色系

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FVDB Photography

FVDB Photography
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鄉村風設計的重點之一就是配色。要打造出一個和諧又溫馨的走廊，首要條件就是要選用像圖中一樣的大地色系。

​2. 大理石

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Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Không Gian Đẹp

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鄉村風格常用的素材除了有木材外，還有圖中可見的大理石階梯。另外，設計師在樓梯旁邊的小角落亦加設了不少植物、布料及藤製傢俱，完美提升設計的溫馨感。

​3. 懸浮式設計

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Carmen Saraiva Arquitetura

Carmen Saraiva Arquitetura
Carmen Saraiva Arquitetura
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懸浮式樓梯設計是近年新興的樓梯類型，相對於傳統的長型樓梯來說，整體觀感較輕盈，而且亦佔用比較少的空間。

只要以木材來打造階梯，你就能同時把現代元素跟鄉村風格融合起來。

4. 裝飾牆

CASA DE PRAIA INDAIÁ, Mariana Chalhoub Mariana Chalhoub 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯
Mariana Chalhoub

Mariana Chalhoub
Mariana Chalhoub
Mariana Chalhoub

除了樓梯與地板本身的設計外，你也可以把心思放在樓梯旁邊的牆面上。圖中的設計由國外的室內設計師MARIANA CHALHOUB打造，最吸睛的莫過於那一整面由石磚鋪成的裝飾牆。

5. 小清新設計

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Perfect Stays

Treasure House, Polzeath | Cornwall

Perfect Stays
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如果你認為深色的木材看起來很暗啞，你亦可以考慮這種淺色系的小清新設計看看喔～

6. 增添趣味

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光是這個角落我們就能找到許多不同質感的素材，比如說地毯、磚牆與木橫樑等等。更好玩的是，這裡還裝設了一個藤製吊床，瞬間就讓房子變得極有趣！

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​7. 鏡面

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Adorn Interior Design

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Adorn Interior Design
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如果你的玄關空間不大，那可以考慮以一塊大型的鏡子來提升玄關的亮度與空間感！

​8. 地中海風情

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Valquiria Leite Arquitetura e Urbanismo

Valquiria Leite Arquitetura e Urbanismo
Valquiria Leite Arquitetura e Urbanismo
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把鄉村風與地中海風互相融合，原來設計看起來可以這麼的新鮮與豐富。

9. 窄長型設計

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MICHELA AMADIO – Valorizza e Vendi

MICHELA AMADIO - Valorizza e Vendi
MICHELA AMADIO – Valorizza e Vendi
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雖然窄長型的走廊會讓設計可能性受限，但是你還是可以在門框或在天花板等的地方加添木質細節。

​10. 赤陶土地磚

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這種赤色的地磚最常見於海島風的室內設計，但是有時候它們也會被用來打造出一個充滿原始鄉村風質感的家。

​11. 木質空間

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如果你最愛的還是木材這種素材的話，那麼這個既簡約又溫馨的小房子會是你的理想之家喔～

13. 全木空間

最後我們要參考的設計主要以木材組成，無論是天花板、地板、牆身還是傢俱都是主要由木材打造而成，是典型的鄉村風之家喔～

​12. 創意單品

Departamento en La Cuesta , Interiores B.AP Interiores B.AP 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯 Blue
Interiores B.AP

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就算你的房子大方向是走現代風路線，你還是可以加添一些創意單品（比如說圖中由木樹幹組成的掛衣架）來加入鄉村風質感。

​13. 全木空間

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rudakova.ru

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最後我們要參考的設計極具大自然的氣息，因為無論是天花板、地板、牆身還是傢俱都是主要由木材打造而成，是典型的鄉村風之家喔～

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