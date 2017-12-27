鄉村風走廊：13 種你絕對不能錯過的美麗設計

鄉村風設計的重點之一就是配色。要打造出一個和諧又溫馨的走廊，首要條件就是要選用像圖中一樣的大地色系。
鄉村風格常用的素材除了有木材外，還有圖中可見的大理石階梯。另外，設計師在樓梯旁邊的小角落亦加設了不少植物、布料及藤製傢俱，完美提升設計的溫馨感。
懸浮式樓梯設計是近年新興的樓梯類型，相對於傳統的長型樓梯來說，整體觀感較輕盈，而且亦佔用比較少的空間。
只要以木材來打造階梯，你就能同時把現代元素跟鄉村風格融合起來。
除了樓梯與地板本身的設計外，你也可以把心思放在樓梯旁邊的牆面上。圖中的設計由國外的室內設計師MARIANA CHALHOUB打造，最吸睛的莫過於那一整面由石磚鋪成的裝飾牆。
如果你認為深色的木材看起來很暗啞，你亦可以考慮這種淺色系的小清新設計看看喔～
如果你的玄關空間不大，那可以考慮以一塊大型的鏡子來提升玄關的亮度與空間感！
把鄉村風與地中海風互相融合，原來設計看起來可以這麼的新鮮與豐富。
雖然窄長型的走廊會讓設計可能性受限，但是你還是可以在門框或在天花板等的地方加添木質細節。
如果你最愛的還是木材這種素材的話，那麼這個既簡約又溫馨的小房子會是你的理想之家喔～
13. 全木空間
最後我們要參考的設計主要以木材組成，無論是天花板、地板、牆身還是傢俱都是主要由木材打造而成，是典型的鄉村風之家喔～
就算你的房子大方向是走現代風路線，你還是可以加添一些創意單品（比如說圖中由木樹幹組成的掛衣架）來加入鄉村風質感。
最後我們要參考的設計極具大自然的氣息，因為無論是天花板、地板、牆身還是傢俱都是主要由木材打造而成，是典型的鄉村風之家喔～
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