讓你一覺好眠：9個保養床墊的好方法

臥室裡面除了設計要好看、溫馨、和諧外，你也不能忘掉最實在的硬件部分——床墊！

花在床墊的錢真的不能省，因為一張品質不好的床墊可能會是造成你腰酸背痛的元兇！那麼既然買了一張好的床墊，我們當然要好好地保養它囉！以下就是9個必學的好方法：