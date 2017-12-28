讓你一覺好眠：9個保養床墊的好方法

臥室裡面除了設計要好看、溫馨、和諧外，你也不能忘掉最實在的硬件部分——床墊！
花在床墊的錢真的不能省，因為一張品質不好的床墊可能會是造成你腰酸背痛的元兇！那麼既然買了一張好的床墊，我們當然要好好地保養它囉！以下就是9個必學的好方法：
我們建議你至少每一季都應該把床墊翻面，要注要的是你不僅僅要把床墊正反面翻一翻，而且頭尾也應該對調一下喔！
如果你有鼻敏感的問題，而且總是睡不好，那麼有可能是床墊裡藏有太多的塵蟎喔！那麼記得每次在換床單之前都應該先要把床墊用吸塵機好好吸乾淨！
特別是在你出門遠行之前，你應該要把床單與床品拿掉，以保持床墊的通風。
如果你喜歡坐在床上看書、看電視，最好落點是在床的中央部分。
記僅要保持床墊乾爽！如果不小心倒瀉了水、咖啡或酒等等，就要立馬把床墊擦乾和使用相應的清潔劑，以及利用風筒把床墊吹乾。
專家們還會建議你選用一些無害、天然、中性的洗劑來清潔床墊表面的污積，例如市面上有售的環保肥皂。
你臥室裡用的是彈簧床箱嗎？那麼記得要把床墊直接放在彈簧之上，你不需要額外在兩者之間加木塊之類的東西，因為這樣子彈簧床箱才能起它最佳的承載效果。
如果床墊真的老到沒有彈性，而且你愈睡、腰背愈通的話，那麼該更換新床墊了！（當然讓有些其他原因想讓你換掉舊床墊啦～比如說當你找到新的另一半的時候！）
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