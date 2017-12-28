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讓你一覺好眠：9個保養床墊的好方法

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臥室裡面除了設計要好看、溫馨、和諧外，你也不能忘掉最實在的硬件部分——床墊！

花在床墊的錢真的不能省，因為一張品質不好的床墊可能會是造成你腰酸背痛的元兇！那麼既然買了一張好的床墊，我們當然要好好地保養它囉！以下就是9個必學的好方法：

1. 定期翻面

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我們建議你至少每一季都應該把床墊翻面，要注要的是你不僅僅要把床墊正反面翻一翻，而且頭尾也應該對調一下喔！

2. 吸塵

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如果你有鼻敏感的問題，而且總是睡不好，那麼有可能是床墊裡藏有太多的塵蟎喔！那麼記得每次在換床單之前都應該先要把床墊用吸塵機好好吸乾淨！

3. 讓床墊呼吸

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Sigrid van Kleef &amp; René van der Leest – Studio Ruim

Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim
Sigrid van Kleef &amp; René van der Leest – Studio Ruim
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特別是在你出門遠行之前，你應該要把床單與床品拿掉，以保持床墊的通風。

4. 坐在床墊上時

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Designa Interieur &amp; Architectuur BNA

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如果你喜歡坐在床上看書、看電視，最好落點是在床的中央部分。

5. 保持床墊乾爽

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Yeh Design

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記僅要保持床墊乾爽！如果不小心倒瀉了水、咖啡或酒等等，就要立馬把床墊擦乾和使用相應的清潔劑，以及利用風筒把床墊吹乾。

6. 使用中性清潔劑

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專家們還會建議你選用一些無害、天然、中性的洗劑來清潔床墊表面的污積，例如市面上有售的環保肥皂。

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7. 彈簧床箱

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臥室裡用的是彈簧床箱嗎？那麼記得要把床墊直接放在彈簧之上，你不需要額外在兩者之間加木塊之類的東西，因為這樣子彈簧床箱才能起它最佳的承載效果。

8. 避免在床墊上跑跳

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避免在睡床上跑跳是保養床墊的一大原則！如果家裡有小屁孩的話，記得把他們搬到花園裡的彈床那邊才對‥‥‥

9. 更換床墊

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Antequercus

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如果床墊真的老到沒有彈性，而且你愈睡、腰背愈通的話，那麼該更換新床墊了！（當然讓有些其他原因想讓你換掉舊床墊啦～比如說當你找到新的另一半的時候！）

延伸閱讀:

20個鄉村風小臥室設計（臥室雖小，但絕對迷人！）

20個美麗又精巧的小花園設計
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