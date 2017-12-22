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看他們如何打造一間現代風的絕美平房

Genie Chien Genie Chien
ซินเนอร์รี่-วิว หนองสำโรง อุดรธานี, Zen-zoro Co., Ltd. Zen-zoro Co., Ltd.
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中國古代的大戶人家住在所謂的「四合院」、「三進宅」裡，建築型式不僅繁複，還有象徵當時文化的多功能佈局，已成一門後世研究的學問。今天要介紹給你的這座泰國平房，雖然沒有中式建築的繁瑣設計，卻以三座相連的建築物，打造出一座功能完整的平房，多重門戶構造，讓它顯得特別面面俱到。現在就立刻一起來探個究竟！

建設中景觀

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先來看看建築中的實景。在開闊的地面上，建築人員已完成整地，正在鋪起的地基上面，打造出建物的雛型。一眼望去，仍是滿目瘡痍。但當工程完成，保證讓你驚豔！

基本架構完成後，屋頂也蓋好了… 接下來就要進行美化的作業了！

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完工後美景

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完工後的景象，是不是讓你驚呆了呢？絕美的白色庭柱，搭配頂上灰瓦屋頂，襯以庭前綠草如茵，美出一股脫俗的風情。立面呈現多層次觀感，凹凸有致，適度留白，為生活空間創造出多功能的場域。

車庫

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轉個角度，來看看這處車輛入口。開敞的空間，可容納兩部房車停放。口架設有黑鐵柵欄，可以保護愛車，也為家宅劃出地界來。

另一個角度

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再轉個角度，來欣賞它的另種美感。照片中可以見到三疊式的建物，裡面規劃出滿足生活機能的各種用途。建物間緊密相連，卻又像是各自有體，設計師的巧思令人讚嘆不已。

造型之美

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將鏡頭拉開一些，你更能欣賞到它的線條之美。呈三角型及矩型的灰色屋頂，與白色廊柱一起框出一幅簡單的構圖，充滿了現代派立體之美，用色單純，卻已令人過目難忘～

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