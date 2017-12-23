兩層樓獨棟別墅：一間擁有自家涼亭與木頭陽臺的舒適居所

想像過在自家居住的宅第旁，擁有一座自己專屬的涼亭，會是什麼樣子呢？或許不是每戶人家都能擁有如此大的場地，但如果你家恰好就是如此天生異秉，可別錯過了以下這一款設計！今天要帶你去參觀一座泰國的雙層樓房，方正美觀的造型已經夠吸睛，它還自帶一座開放式涼亭，可以提供家人親友共度美好的聚會時光，簡直令人羨慕到家！趕快一起來驚豔吧～
先來欣賞它漂亮的外觀。專家採用多層次灰色系打造的門面，間以白色線條，在門窗陽台處勾勒出顯眼的框架，讓人遠遠就不能忽視它的存在！
從這個角度可以觀察到這棟看似簡約，其實深藏層次感設計的細節。雙層樓上下都打造出多面窗戶，可以迎進亮麗陽光，同時也兼具視覺美感！
超大型的涼亭，讓都市人都羨慕到極點了！在開放式的空間中，架設起堅實的頂蓋，不論晴雨，都不妨礙你和親友燒烤、開趴的好心情！
這座涼亭和住宅併肩佇立，從宅子裡幾步便可以走到涼亭。晚餐後、放假時，讓你再也找不到藉口不去運動！
上到二樓來參觀這座可愛的小陽台。地板貼有美麗的木質地板，與室內的地面一體成形，是與一般不同的設計。壁面採用灰色系牆柱，顯得低調且高雅。
樓道處也採用同一款的拼木地板，和鐵製的圖案欄杆構成良好的搭配。陽台透過窗戶映射在光潔的地板上，美得令人放塵脫俗～
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