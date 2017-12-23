兩層樓獨棟別墅：一間擁有自家涼亭與木頭陽臺的舒適居所

想像過在自家居住的宅第旁，擁有一座自己專屬的涼亭，會是什麼樣子呢？或許不是每戶人家都能擁有如此大的場地，但如果你家恰好就是如此天生異秉，可別錯過了以下這一款設計！今天要帶你去參觀一座泰國的雙層樓房，方正美觀的造型已經夠吸睛，它還自帶一座開放式涼亭，可以提供家人親友共度美好的聚會時光，簡直令人羨慕到家！趕快一起來驚豔吧～