2017 年最受歡迎的 10 間房子!

今年我們為大家介紹了各種類型的房子，而在我們介紹的組合屋、平房、貨櫃屋、傳統房屋裡頭，有哪一間房子讓你最印象深刻呢？在年尾的時刻，我們網羅了今年最受大家歡迎的 10 間房子，讓大家可以看看你的眼光是不是跟其他人類似呢？

現在就來看看這 10 間由不同專家所打造的房子吧！