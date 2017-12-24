2017 年最受歡迎的 10 間房子!

今年我們為大家介紹了各種類型的房子，而在我們介紹的組合屋、平房、貨櫃屋、傳統房屋裡頭，有哪一間房子讓你最印象深刻呢？在年尾的時刻，我們網羅了今年最受大家歡迎的 10 間房子，讓大家可以看看你的眼光是不是跟其他人類似呢？
現在就來看看這 10 間由不同專家所打造的房子吧！
兩層樓的棕色系獨棟房看起來十分氣派，有雙車庫的設計非常適合大家庭～
結合了現代與傳統的結構，這間86坪的房子獨特且不流俗，難怪會受到大眾的喜愛！
接下來這間由泰國專家所打造的兩層樓獨棟房造型簡單，顏色的搭配則讓人感到十分舒服，是很耐看的經典住宅。
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位在斜坡上的這間獨棟房外型有鄉村風情，卻又十分優雅，是一間非常適合家庭居住的美好居所。
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極簡的風格是這間平房的強烈標誌，而另外一側有大片落地窗，屋內非常有通透感。
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想要為家中擴展空間，卻又沒有太多預算的話，可以效法這家人用貨櫃加蓋，打造出低調時尚的空間！
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有著斜屋頂的平房外型讓人感到超級紓壓，是一間非常適合養老用的房子。
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不管是外觀設計或是室內裝潢，這間在斜坡上的獨棟房都讓人驚喜連連。尤其是那專業級的通透廚房，讓人超級驚艷！
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外表走鄉村風路線，裡頭的透天空間非常別緻，尤其是運用了石材的牆面，十分搶眼。
最後這間房子有著強烈的線條，白色的外牆讓這個家在綠意中更為搶眼，而其大庭院與露臺，更是最讓人羨慕的區域。
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