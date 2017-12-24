你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

2017 年最受歡迎的 10 間房子!

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
ASAP P14 บ้านชั้นเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ, Asap Home Builder Asap Home Builder 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

今年我們為大家介紹了各種類型的房子，而在我們介紹的組合屋、平房、貨櫃屋、傳統房屋裡頭，有哪一間房子讓你最印象深刻呢？在年尾的時刻，我們網羅了今年最受大家歡迎的 10 間房子，讓大家可以看看你的眼光是不是跟其他人類似呢？

現在就來看看這 10 間由不同專家所打造的房子吧！

1. 棕色系的房子

homify 房子
homify

homify
homify
homify

兩層樓的棕色系獨棟房看起來十分氣派，有雙車庫的設計非常適合大家庭～

延伸閱讀：自地自建: 8 間超適合家庭的兩層樓獨棟厝 (含設計圖)

2. 86 坪的家

Songprapa House, Archimontage Design Fields Sophisticated Archimontage Design Fields Sophisticated
Archimontage Design Fields Sophisticated

Archimontage Design Fields Sophisticated
Archimontage Design Fields Sophisticated
Archimontage Design Fields Sophisticated

結合了現代與傳統的結構，這間86坪的房子獨特且不流俗，難怪會受到大眾的喜愛！

點此看更多：86 坪的兩層樓獨棟別墅: 有大庭院與木質陽台的好居所 (含設計圖)

3. 簡單明亮

ASAP P14 บ้านชั้นเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ, Asap Home Builder Asap Home Builder 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Asap Home Builder

Asap Home Builder
Asap Home Builder
Asap Home Builder

接下來這間由泰國專家所打造的兩層樓獨棟房造型簡單，顏色的搭配則讓人感到十分舒服，是很耐看的經典住宅。

延伸閱讀：5 間來自泰國，風格各異的鄉間住宅

4. 斜坡上的家

Ponte Seca, Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores

Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores

位在斜坡上的這間獨棟房外型有鄉村風情，卻又十分優雅，是一間非常適合家庭居住的美好居所。

點此看更多：斜坡上的典雅空間: 一間含車庫的完美家庭住宅

5. 走在未來的家

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos 房子
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

極簡的風格是這間平房的強烈標誌，而另外一側有大片落地窗，屋內非常有通透感。

點此看更多：走在未來的家: 低預算的住宅

6. 用貨櫃擴建的家

보문동주택 , SPACEHWA SPACEHWA 車庫/遮陽棚
SPACEHWA

SPACEHWA
SPACEHWA
SPACEHWA

想要為家中擴展空間，卻又沒有太多預算的話，可以效法這家人用貨櫃加蓋，打造出低調時尚的空間！

點此看更多：低成本擴建妙招：利用貨櫃加蓋的低調時尚住宅

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 適合養老的家

homify
homify

homify
homify
homify

有著斜屋頂的平房外型讓人感到超級紓壓，是一間非常適合養老用的房子。

延伸閱讀：8 間適合養老用的超舒適住宅

8. 裡外皆美！

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

不管是外觀設計或是室內裝潢，這間在斜坡上的獨棟房都讓人驚喜連連。尤其是那專業級的通透廚房，讓人超級驚艷！

點此看更多：外在美，內在絕美!

9. 94 坪的房子

Residência PC, Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores

Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores
Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores
Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores

外表走鄉村風路線，裡頭的透天空間非常別緻，尤其是運用了石材的牆面，十分搶眼。

延伸閱讀：住家結合辦公室: 94 坪、含雙車庫的高質感挑高豪宅

10. 白色的家

homify 房子
homify

homify
homify
homify

最後這間房子有著強烈的線條，白色的外牆讓這個家在綠意中更為搶眼，而其大庭院與露臺，更是最讓人羨慕的區域。

延伸閱讀：15 間有大露臺跟美麗庭院的超舒適住宅

木造平房：一間簡單質樸的現代鄉村風居所
你最愛哪一間？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了