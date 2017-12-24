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現代風的長形屋：含車庫與陽臺的高採光時尚居所（含設計圖）

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Nhà Phố 3 Tầng Thoáng Đãng Nhờ Giếng Trời 1,4 Tỷ, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 客廳 銅/青銅/黃銅
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長形屋本身就有許多需要突破的劣勢，比方說陰暗以及格局的利用。而當房子左右都被包夾的時候，更是需要藉由創意的設計，才能讓家裡充滿高採光。今天所要介紹的這間長形屋位在越南，專家賦予了它非常豐富有層次的現代風外型，整個門面雖然出眾，卻又有非常好的防護功能。進了大門後，裡頭有車庫的空間，因此非常便利。

現在就一塊欣賞這間長形屋，看看專家是如何規劃的吧！

外觀

Nhà Phố 3 Tầng Thoáng Đãng Nhờ Giếng Trời 1,4 Tỷ, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 獨棟房 銅/青銅/黃銅
Công ty TNHH TK XD Song Phát

Công ty TNHH TK XD Song Phát
Công ty TNHH TK XD Song Phát
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長形屋的外觀雖然走現代風的路線，然而不同的線條與框架讓其外型十分有層次感。混搭玻璃、混凝土以及石材，這間房子雖然被左右包夾，但魅力凸顯。

小前院

Nhà Phố 3 Tầng Thoáng Đãng Nhờ Giếng Trời 1,4 Tỷ, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 露臺 銅/青銅/黃銅
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Công ty TNHH TK XD Song Phát

雖然房子的空間不大，專家還是在進門後的區域打造出一個小前院，連接車庫。

玄關

Nhà Phố 3 Tầng Thoáng Đãng Nhờ Giếng Trời 1,4 Tỷ, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 亞洲風玄關、階梯與走廊 銅/青銅/黃銅
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專家以地板的顏色，區分出不同的生活領域。玄關區寬敞且整潔俐落，給人良好的第一印象。

客廳

Nhà Phố 3 Tầng Thoáng Đãng Nhờ Giếng Trời 1,4 Tỷ, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 客廳 銅/青銅/黃銅
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Nhà Phố 3 Tầng Thoáng Đãng Nhờ Giếng Trời 1,4 Tỷ, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 客廳 銅/青銅/黃銅
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家中的各個樓層都規劃了陽臺，因此可以讓陽光進駐家中。客廳走的是略帶古典味道的路線，非常別緻。

鮮艷的顏色搭配

Nhà Phố 3 Tầng Thoáng Đãng Nhờ Giếng Trời 1,4 Tỷ, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 樓梯 銅/青銅/黃銅
Công ty TNHH TK XD Song Phát

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雖然說房子主要以白色系為主，然而專家也在小範圍使用鮮橘色，讓空間更有個性。

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窗邊

Nhà Phố 3 Tầng Thoáng Đãng Nhờ Giếng Trời 1,4 Tỷ, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 臥室 銅/青銅/黃銅
Công ty TNHH TK XD Song Phát

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Công ty TNHH TK XD Song Phát
Công ty TNHH TK XD Song Phát

窗邊打造成一個室內的小植物園，在此可以享受日光浴，非常愜意。

廚房

Nhà Phố 3 Tầng Thoáng Đãng Nhờ Giếng Trời 1,4 Tỷ, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 餐廳 銅/青銅/黃銅
Công ty TNHH TK XD Song Phát

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Công ty TNHH TK XD Song Phát
Công ty TNHH TK XD Song Phát

Ｌ型的廚房還與吧臺桌整合，因此機能充足。

臥室

Nhà Phố 3 Tầng Thoáng Đãng Nhờ Giếng Trời 1,4 Tỷ, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 臥室 銅/青銅/黃銅
Công ty TNHH TK XD Song Phát

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Công ty TNHH TK XD Song Phát
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臥室也有個小小的封閉式陽臺，因此室內可以享受到充足的日照。

木頭的地板營造出溫暖，讓人可以放鬆休息。

延伸閱讀：

狹長型房子怎麼住? 11 間寬敞明亮的美麗長形屋

長形屋: 7 間克服先天條件的明亮通風獨棟房 (含室內圖!)

設計圖

Nhà Phố 3 Tầng Thoáng Đãng Nhờ Giếng Trời 1,4 Tỷ, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 房子 銅/青銅/黃銅
Công ty TNHH TK XD Song Phát

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一起看看專家怎麼安排各個生活領域，善加利用長形屋的格局！

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