現代風的長形屋：含車庫與陽臺的高採光時尚居所（含設計圖）

長形屋本身就有許多需要突破的劣勢，比方說陰暗以及格局的利用。而當房子左右都被包夾的時候，更是需要藉由創意的設計，才能讓家裡充滿高採光。今天所要介紹的這間長形屋位在越南，專家賦予了它非常豐富有層次的現代風外型，整個門面雖然出眾，卻又有非常好的防護功能。進了大門後，裡頭有車庫的空間，因此非常便利。

現在就一塊欣賞這間長形屋，看看專家是如何規劃的吧！