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2017 年最受歡迎的 10 間平房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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平房是非常受到歡迎的房屋類型，因為只有單層樓的結構讓人感到穩重踏實，非常適合想要移居鄉下的人。現在的建築科技進步，平房已不再只有單一的外型，屋頂的變化也很多端。2017 年我們也介紹了許多不同的平房，不管是現代風或是鄉村風的平房，都有其無比的魅力。今天我們為大家整理了 10 間最受歡迎的平房，一塊看看吧！

1. 280 萬台幣打造的平房

南方松 遮雨棚 木屋 山田小草木作場 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯 實木 Brown 採光罩,木屋,遮雨棚,迴廊
山田小草木作場

南方松 遮雨棚 木屋

山田小草木作場
山田小草木作場
山田小草木作場

首先看到的這間平房是由台灣專家所打造的，三合院結構的木屋。木屋的外型非常古樸，而造價大約是 280 萬台幣～

點此看更多：三合院木屋：充滿懷舊味道的現代木質空間

2. 簡約時尚的平房

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SS ARCHITECTS &amp; ENGINEERS

SS ARCHITECTS & ENGINEERS
SS ARCHITECTS &amp; ENGINEERS
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接下來這間平房有著淳樸的外表，然而室內裝潢非常有簡約時尚感，是美好的反差。

3. 挑高平房

下沢渡の家, ATELIER N ATELIER N 房子
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
ATELIER N

位在日本的這間木質平房室內天花板採取挑高的設計，因此讓人感到非常舒適輕盈。

點此看更多：挑高的平房: 讓人放鬆享受退休好生活的質樸空間

4. 鵝黃色平房

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 房子
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

鵝黃色的外觀讓人感到非常舒服自在，而走進屋內，開放式的設計加上別緻的氣息，讓人更加放鬆！

點此看更多：一間充滿舒適感的家

5. 有小菜園的平房

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
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自家就有小菜園，而大片的玻璃窗拉門設計，更是讓屋內與室外完美連結！

點此看更多：把森林帶回家:木香縈繞的溫馨郊區住宅

6. 300 萬元的日式平房

終（つい）の住まい, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 房子
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

黑色的外觀讓人聯想起日式的車站，木質的空間讓人感到溫暖，而總造價只要 300 萬元台幣左右。

點此看更多：300 萬台幣完工！適合養老的黑色平房

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7. 鄉村風

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro 平房
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

典型的鄉村風格造型，外加各種德國的復古傢俱，這間鄉村平房非常惹人愛～

點此看更多：鄉村平房：外表質樸可愛，內在現代時尚的家

8. 54 坪的平房

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE 斜脊屋頂
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
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斜脊屋頂十分獨特，外觀質樸的平房裏面簡約時尚，非常適合四人家庭居住。

點此看更多：54 坪的平房：外表質樸，內在簡約時尚的鄉下美房

9. 適合養老！

回遊できる家〈renovation〉－長く子供と仲良く、築46年の回遊できる家－, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ 房子
一級建築士事務所アトリエｍ

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
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山形屋頂加上深色的外牆，這間有小院子的平房非常適合簡單的養老生活。

10. 組合屋

Prefab Home Project , Readykit Cape (Pty) Ltd Readykit Cape (Pty) Ltd 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Readykit Cape (Pty) Ltd

Readykit Cape (Pty) Ltd
Readykit Cape (Pty) Ltd
Readykit Cape (Pty) Ltd

最後這間中性色系的平房是間組合屋，然而室內的質感卻與傳統房屋沒有差別～

現代風的長形屋：含車庫與陽臺的高採光時尚居所（含設計圖）
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