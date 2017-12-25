2017 年最受歡迎的 10 間平房

平房是非常受到歡迎的房屋類型，因為只有單層樓的結構讓人感到穩重踏實，非常適合想要移居鄉下的人。現在的建築科技進步，平房已不再只有單一的外型，屋頂的變化也很多端。2017 年我們也介紹了許多不同的平房，不管是現代風或是鄉村風的平房，都有其無比的魅力。今天我們為大家整理了 10 間最受歡迎的平房，一塊看看吧！