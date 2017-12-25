2017 年最受歡迎的 10 間平房

平房是非常受到歡迎的房屋類型，因為只有單層樓的結構讓人感到穩重踏實，非常適合想要移居鄉下的人。現在的建築科技進步，平房已不再只有單一的外型，屋頂的變化也很多端。2017 年我們也介紹了許多不同的平房，不管是現代風或是鄉村風的平房，都有其無比的魅力。今天我們為大家整理了 10 間最受歡迎的平房，一塊看看吧！
首先看到的這間平房是由台灣專家所打造的，三合院結構的木屋。木屋的外型非常古樸，而造價大約是 280 萬台幣～
點此看更多：三合院木屋：充滿懷舊味道的現代木質空間
接下來這間平房有著淳樸的外表，然而室內裝潢非常有簡約時尚感，是美好的反差。
位在日本的這間木質平房室內天花板採取挑高的設計，因此讓人感到非常舒適輕盈。
點此看更多：挑高的平房: 讓人放鬆享受退休好生活的質樸空間
鵝黃色的外觀讓人感到非常舒服自在，而走進屋內，開放式的設計加上別緻的氣息，讓人更加放鬆！
點此看更多：一間充滿舒適感的家
自家就有小菜園，而大片的玻璃窗拉門設計，更是讓屋內與室外完美連結！
點此看更多：把森林帶回家:木香縈繞的溫馨郊區住宅
黑色的外觀讓人聯想起日式的車站，木質的空間讓人感到溫暖，而總造價只要 300 萬元台幣左右。
點此看更多：300 萬台幣完工！適合養老的黑色平房
典型的鄉村風格造型，外加各種德國的復古傢俱，這間鄉村平房非常惹人愛～
點此看更多：鄉村平房：外表質樸可愛，內在現代時尚的家
斜脊屋頂十分獨特，外觀質樸的平房裏面簡約時尚，非常適合四人家庭居住。
點此看更多：54 坪的平房：外表質樸，內在簡約時尚的鄉下美房
山形屋頂加上深色的外牆，這間有小院子的平房非常適合簡單的養老生活。
最後這間中性色系的平房是間組合屋，然而室內的質感卻與傳統房屋沒有差別～