11 種實用又美觀、適合台灣家庭的浴室設計

浴室是讓我們洗滌身心的療癒場所，因此這個空間的設計就更加重要！然而，浴室不僅要美觀且有美好的氛圍，也需要強調實用性才行。今天我們要為你介紹，11 種實用又美觀，並且非常適合台灣家庭的浴室設計。這些浴室使用了不同的素材，展現不一樣的面貌，然而都也擁有絕佳的儲物空間。
正打算重新裝修或是設計你的浴室嗎？一起看看出自不同專家的好設計吧！
有透明淋浴間的這間浴室搭配了石材、瓷磚以及木頭等元素，雖然說材質多元，然而色系卻十分和諧，讓人感到自在。除此之外，雙洗頭下的櫃子可以儲藏許多浴室用品。
接下來這間使用了淺藍灰色的浴室非常有鄉村風的可愛味道，滿足女生的夢幻想像。
專家利用米白色瓷磚，為這間小浴室帶來別緻的氣息，而大面的鏡子則讓空間感覺更寬敞。
這間寬敞的浴室使用了中性色系，有浴缸以及淋浴間，功能十分齊全。
圓形的鏡子非常有設計感，也讓浴室帶有圓滑的感覺。木頭的大洗手台非常有美感，下方也可以儲藏許多物品。
融合各種元素，這間浴室讓人感受到時尚的氛圍。分了兩層的層架，則可以擺放非常多的毛巾與用品。
幾乎沒有界限的玻璃牆讓浴室更有穿透感，而大地色系的用色則讓人感到十分自在。
灰色的浴室讓人感到平和，也很有簡約的魅力。
圖樣的瓷磚地板絕對是這間白色浴室的一大亮點，而木頭的洗手台，則非常有質感。
木頭天花板上開了天窗，因此你可以在陽光的沐浴下，享受泡澡的美好時光。
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