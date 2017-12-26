11 種實用又美觀、適合台灣家庭的浴室設計

浴室是讓我們洗滌身心的療癒場所，因此這個空間的設計就更加重要！然而，浴室不僅要美觀且有美好的氛圍，也需要強調實用性才行。今天我們要為你介紹，11 種實用又美觀，並且非常適合台灣家庭的浴室設計。這些浴室使用了不同的素材，展現不一樣的面貌，然而都也擁有絕佳的儲物空間。

正打算重新裝修或是設計你的浴室嗎？一起看看出自不同專家的好設計吧！