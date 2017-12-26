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11 種實用又美觀、適合台灣家庭的浴室設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke 浴室
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浴室是讓我們洗滌身心的療癒場所，因此這個空間的設計就更加重要！然而，浴室不僅要美觀且有美好的氛圍，也需要強調實用性才行。今天我們要為你介紹，11 種實用又美觀，並且非常適合台灣家庭的浴室設計。這些浴室使用了不同的素材，展現不一樣的面貌，然而都也擁有絕佳的儲物空間。

正打算重新裝修或是設計你的浴室嗎？一起看看出自不同專家的好設計吧！

1. 透明淋浴間

Dwupoziomowe mieszkanie w stylu skandynawskim, ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz 浴室 木頭 Grey
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz

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ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz
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有透明淋浴間的這間浴室搭配了石材、瓷磚以及木頭等元素，雖然說材質多元，然而色系卻十分和諧，讓人感到自在。除此之外，雙洗頭下的櫃子可以儲藏許多浴室用品。

2. 可愛鄉村風

Country Manor Bathroom Thompson Clarke 浴室
Thompson Clarke

Country Manor Bathroom

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

接下來這間使用了淺藍灰色的浴室非常有鄉村風的可愛味道，滿足女生的夢幻想像。

3. 低調奢華

homify 浴室
homify

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以灰色石材作為主要的材料，這間浴室有非常時尚的簡約風淋浴間。使用木頭的洗手台的櫥櫃，則為空間帶來溫暖的觸感。

4. 米白色瓷磚

Angielska herbatka/Five o'clock Tea, 4 kąty a stół 5 Pracownia Projektowa Ewelina Białobrzewska 4 kąty a stół 5 Pracownia Projektowa Ewelina Białobrzewska 浴室 磁磚 Beige
4 kąty a stół 5 Pracownia Projektowa Ewelina Białobrzewska

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4 kąty a stół 5 Pracownia Projektowa Ewelina Białobrzewska
4 kąty a stół 5 Pracownia Projektowa Ewelina Białobrzewska

專家利用米白色瓷磚，為這間小浴室帶來別緻的氣息，而大面的鏡子則讓空間感覺更寬敞。

5. 寬敞的浴室

Bathroom studioarte 現代浴室設計點子、靈感&圖片 Bathroom
studioarte

Bathroom

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這間寬敞的浴室使用了中性色系，有浴缸以及淋浴間，功能十分齊全。

6. 圓形鏡子

Banheiro suite, Nuriê Viganigo Nuriê Viganigo 浴室
Nuriê Viganigo

Nuriê Viganigo
Nuriê Viganigo
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圓形的鏡子非常有設計感，也讓浴室帶有圓滑的感覺。木頭的大洗手台非常有美感，下方也可以儲藏許多物品。

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7. 時尚氛圍

Bathroom Polygon arch&des 浴室 磁磚 Brown
Polygon arch&amp;des

Bathroom

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

融合各種元素，這間浴室讓人感受到時尚的氛圍。分了兩層的層架，則可以擺放非常多的毛巾與用品。

8. 穿透感

Family Bathroom, SW19 , Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Grand Design London Ltd

Family Bathroom, SW19

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

幾乎沒有界限的玻璃牆讓浴室更有穿透感，而大地色系的用色則讓人感到十分自在。

9. 灰色

Bathroom Ravenor's Design Solutions
Ravenor&#39;s Design Solutions

Bathroom

Ravenor's Design Solutions
Ravenor&#39;s Design Solutions
Ravenor's Design Solutions

灰色的浴室讓人感到平和，也很有簡約的魅力。

10. 地板

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka 浴室
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
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圖樣的瓷磚地板絕對是這間白色浴室的一大亮點，而木頭的洗手台，則非常有質感。

11. 有天窗的浴室

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
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木頭天花板上開了天窗，因此你可以在陽光的沐浴下，享受泡澡的美好時光。

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