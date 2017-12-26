組合屋的工期短，造價也相對低廉，因此成為房價高漲的時代的另類選擇。2017年我們照例為大家介紹了非常多不同風格的組合屋，而這些案例也證明了，這樣類型的低價房屋不僅質感優良、美觀，並且還十分環保。今天我們將要為你介紹 2017 年最受歡迎的 10 間組合屋，這些房子的風格都大不相同，各有各的魅力。

一起來看看由不同專家所打造，2017 年最受歡迎的組合屋吧！