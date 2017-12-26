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2017 年最受歡迎的 10 間組合屋

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 組合屋
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組合屋的工期短，造價也相對低廉，因此成為房價高漲的時代的另類選擇。2017年我們照例為大家介紹了非常多不同風格的組合屋，而這些案例也證明了，這樣類型的低價房屋不僅質感優良、美觀，並且還十分環保。今天我們將要為你介紹 2017 年最受歡迎的 10 間組合屋，這些房子的風格都大不相同，各有各的魅力。

一起來看看由不同專家所打造，2017 年最受歡迎的組合屋吧！

1. 泰國的組合屋

บ้านทักทาย [BAAN TAKTIRE], compaxtus compaxtus
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首先看到的這間組合屋由泰國專家所打造而成，非常簡單的結構以及用色，很適合鄉間的質樸生活。而其總造價大概只要74萬台幣，非常划算！

點此看更多：73.8 萬台幣編織的大夢想: 擁有美麗露臺的鄉間預製組合屋

2. 山形屋頂

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ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION

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接下來這間有著山形屋頂的組合屋，結合了現代的玻璃窗元素，不僅外觀美，室內也十分別緻！

點此看更多：美夢成真！一間低造價、工期短又美觀的組合屋

3. 積木屋

積木屋 宜佳營造工程有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 鐵/鋼 White
宜佳營造工程有限公司

積木屋

宜佳營造工程有限公司
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出自台灣專家之手，這間積木屋外形簡約有型，並且耐震又節能！

點此看更多：強度超優的積木屋：耐震、節能且低成本的新型態組合屋

4. 41 坪的組合屋

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41 坪的組合屋既節能又實惠，非常適合四人家庭居住！

點此看更多：41 坪的預製屋：集節能、實惠、時尚於一身的鄉間住家

5. 如夢似幻

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讓人感到如夢似幻，有著斜脊屋頂的平房簡單但有美感，室內的裝潢則非常有時尚感。

點此看更多：如夢一般的夏日小屋

6. 10 坪組合屋

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10 坪的大小十分適合小兩口，北歐風的設計更是討人喜歡。

點此看更多：跟著你一起動的家：10 坪的低成本預製行動小屋

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7. 45 天內完工

Casa2020, MapOut MapOut 庭院
MapOut

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這間線條俐落、顏色搶眼的組合屋只要四十五天就能完工，然而各個細節都與傳統房屋沒兩樣！

點此看更多：45 天內完工 – 應有盡有的 20 坪預置組合屋

8. 粉紅組合屋

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粉紅色的組合屋很有鄉村的味道，適合下鄉生活。

9. 北歐風

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa 組合屋 複合木地板 Wood effect
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北歐風的設計讓這間組合屋散發著魅力，而專家可以依照你的需求量身定做！

10. 紫色組合屋

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最後這間組合屋的紫色外牆十分搶眼，既可愛又有度假的悠閒氣息！

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