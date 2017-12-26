組合屋的工期短，造價也相對低廉，因此成為房價高漲的時代的另類選擇。2017年我們照例為大家介紹了非常多不同風格的組合屋，而這些案例也證明了，這樣類型的低價房屋不僅質感優良、美觀，並且還十分環保。今天我們將要為你介紹 2017 年最受歡迎的 10 間組合屋，這些房子的風格都大不相同，各有各的魅力。
一起來看看由不同專家所打造，2017 年最受歡迎的組合屋吧！
首先看到的這間組合屋由泰國專家所打造而成，非常簡單的結構以及用色，很適合鄉間的質樸生活。而其總造價大概只要74萬台幣，非常划算！
接下來這間有著山形屋頂的組合屋，結合了現代的玻璃窗元素，不僅外觀美，室內也十分別緻！
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出自台灣專家之手，這間積木屋外形簡約有型，並且耐震又節能！
41 坪的組合屋既節能又實惠，非常適合四人家庭居住！
讓人感到如夢似幻，有著斜脊屋頂的平房簡單但有美感，室內的裝潢則非常有時尚感。
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10 坪的大小十分適合小兩口，北歐風的設計更是討人喜歡。
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這間線條俐落、顏色搶眼的組合屋只要四十五天就能完工，然而各個細節都與傳統房屋沒兩樣！
粉紅色的組合屋很有鄉村的味道，適合下鄉生活。
北歐風的設計讓這間組合屋散發著魅力，而專家可以依照你的需求量身定做！