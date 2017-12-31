15個美翻的時尚臥室設計（會讓你忍不住想要直接複製喔！）

以木材打造而成的空間看起來總是很老氣？這可不對！你看看這個時尚的木質臥室就知道了。
這一間臥室以中性色彩以及對稱的線條為設計原則；軟包床頭板以及大型吊燈則為臥室加添一種高貴的優雅感。
這一間寬敞的臥室呈Ｕ字型，整體設計給人簡單俐落的觀感，同時亦有幾分未來感。
這一間既明亮又精緻的臥室，看起來就好像是高級飯店裡的雙人房一樣呢！
整個臥室主要是走極簡風路線，另外設計師還在此設置了一組舊木框，為房間增添復古元素。
有些人會嫌壁紙很過時，可是這真的取決於你選用的是什麼樣的圖樣！像是這個令人驚艷的臥室不就是既時尚又吸睛嗎？那一整幅牆面可是由壁紙鋪設而成的呢～
嘩‥‥‥能夠睡在這個設有大量落地玻璃窗的臥室裡，人生也真的沒有什麼可以挑剔了吧？如果每天都能被翠綠的景緻包圍著，想必我們也會一直保持愉快又放鬆的心情呢！
以鮮黃色來融入大地色系的臥室，這個做法非常大膽創新！除了臥室的配色外，房間裡的極簡吊燈以及床頭的裝飾牆面也值得我們留意。
這一間殖民地風臥室會是你的選擇嗎？殖民地風其實是一種混搭的風格，融入了各國不同的文化元素，從而展現出富有層次及變化的觀感。
就算你偏好簡約的臥室設計，你亦可以同時注入不同的色彩元素來進一步提升設計的美感喔！
臥室裡的細節其實亦很值得留意，像是這個臥室牆上的立體蝴蝶裝飾！
除了以上提過的各種設計外，你亦可以考慮一下色彩斑斕、觀感豐富的民族風看看喔！
臥室的設計一定要以溫馨和諧為主，最好還有一點時尚的元素在內。這一個全以灰白色色調組成的自然風臥室正正具備了以上條件。
如果你有看到喜歡的款式，不妨找一找本地的設計師聊聊設計的可行性喔～
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