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15個美翻的時尚臥室設計（會讓你忍不住想要直接複製喔！）

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura 臥室 木頭
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來到了年終的時候，你有開始考慮新一年的Ｎew Year Resolutions (新年決心)了嗎？那麼你會把「翻新臥室」納入考量嗎？畢竟臥室是個讓你放鬆身心，以及與另一半共享的私人空間！

如果你要跟老氣的舊臥室說再見，那麼你就應該參考以下15個美翻的時尚臥室設計！

​1. 時尚木質空間

Casa Bunker , Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. 臥室
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

以木材打造而成的空間看起來總是很老氣？這可不對！你看看這個時尚的木質臥室就知道了。

​2. 經典優雅

Arte Decorativo, Arte Decoratvo Arte Decoratvo 臥室床與床頭櫃
Arte Decoratvo

Arte Decoratvo
Arte Decoratvo
Arte Decoratvo

這一間臥室以中性色彩以及對稱的線條為設計原則；軟包床頭板以及大型吊燈則為臥室加添一種高貴的優雅感。

​3. 極簡線條

MODERNIST BEDROOM, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office 臥室衣櫥與衣櫃
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

這一間寬敞的臥室呈Ｕ字型，整體設計給人簡單俐落的觀感，同時亦有幾分未來感。

4. 高貴臥房

Bedroom Lujansphotography 臥室
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

這一間既明亮又精緻的臥室，看起來就好像是高級飯店裡的雙人房一樣呢！

5. 復古元素

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory 臥室床與床頭櫃 木頭 White
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

整個臥室主要是走極簡風路線，另外設計師還在此設置了一組舊木框，為房間增添復古元素。

​6. 吸睛壁紙

BB Interior - Project, BB Interior BB Interior 臥室
BB Interior

BB Interior
BB Interior
BB Interior

有些人會嫌壁紙很過時，可是這真的取決於你選用的是什麼樣的圖樣！像是這個令人驚艷的臥室不就是既時尚又吸睛嗎？那一整幅牆面可是由壁紙鋪設而成的呢～

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7. 翠綠全景

Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura 臥室 木頭
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

嘩‥‥‥能夠睡在這個設有大量落地玻璃窗的臥室裡，人生也真的沒有什麼可以挑剔了吧？如果每天都能被翠綠的景緻包圍著，想必我們也會一直保持愉快又放鬆的心情呢！

8. 時尚觸覺

bedroom, Derya Bilgen Derya Bilgen 臥室
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

以鮮黃色來融入大地色系的臥室，這個做法非常大膽創新！除了臥室的配色外，房間裡的極簡吊燈以及床頭的裝飾牆面也值得我們留意。

9. 玻璃烤漆

dev's bedroom homify 臥室床與床頭櫃 玻璃
homify

dev's bedroom

homify
homify
homify

從第一眼我們就被臥室裡的橘色玻璃烤漆牆面吸引過來了！這種材質極富時尚感，而且清潔容易，款式亦很多樣～

​10. 殖民地風

Yatak Odası Tasarımı, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık 臥室床與床頭櫃
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

這一間殖民地風臥室會是你的選擇嗎？殖民地風其實是一種混搭的風格，融入了各國不同的文化元素，從而展現出富有層次及變化的觀感。

​11. 色彩運用

Annecy Hand Painted Bedroom Furniture Corndell Quality Furniture 臥室床與床頭櫃 木頭 Grey
Corndell Quality Furniture

Annecy Hand Painted Bedroom Furniture

Corndell Quality Furniture
Corndell Quality Furniture
Corndell Quality Furniture

就算你偏好簡約的臥室設計，你亦可以同時注入不同的色彩元素來進一步提升設計的美感喔！

​12. 可愛裝飾

Bedroom Lujansphotography 臥室
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

臥室裡的細節其實亦很值得留意，像是這個臥室牆上的立體蝴蝶裝飾！

​13. 個人化設計

Bedroom homify
homify

Bedroom

homify
homify
homify

你亦可以選擇在臥室裡加入一些個人化設計元素，比如說相框。

​14. 民族風

Ermitage, Grange México Grange México 臥室
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

除了以上提過的各種設計外，你亦可以考慮一下色彩斑斕、觀感豐富的民族風看看喔！

15. 和諧空間

Bedroom No.2, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık 臥室床與床頭櫃
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

臥室的設計一定要以溫馨和諧為主，最好還有一點時尚的元素在內。這一個全以灰白色色調組成的自然風臥室正正具備了以上條件。

如果你有看到喜歡的款式，不妨找一找本地的設計師聊聊設計的可行性喔～

延伸閱讀:

20個鄉村風小臥室設計（臥室雖小，但絕對迷人！）

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