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處處是驚喜! 40 間極具亮點的美麗臥室

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
homify 嬰兒/兒童房裝飾品
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你還在苦惱臥室的設計太過時嗎？可是又不知道該選擇哪一種設計風格？

那麼今天以下這40個美麗的臥室設計一定能幫助到你！它們全都是由世界各地的專家們精心打造而成，無論你偏好的是極簡風臥室鄉村風臥室地中海風臥室還是極時尚的現代風臥室，你總是能從以下的點子中找到靈感。

不過你可要當心喔，因為它們實在是美得讓人眼花撩亂呢！

1. 佈滿著舒適布料的時尚臥室

homify 臥室配件與裝飾品
homify

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那個看起來極柔和的牆色也好吸引人喔 ~

2. 媲美五星級飯店的臥室

Renovierung einer Villa am Stadtrand von Salzburg zu einem luxuriösen Wohn-Loft, Meissl Architects ZT GmbH Meissl Architects ZT GmbH 臥室
Meissl Architects ZT GmbH

Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH

全透明浴間也好奢華喔！

3. 以海島藍綠與白組成的舒適臥室

Tree rooms apartment “Zatishie” in Elektrostal, Moscow Region, Russia., Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH 臥室 Turquoise
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

天花板上還裝設了不少小燈，晚上看起來就像是星空一樣！

4. 浴間、臥室二合為一的創意空間

Masterpiece Movelvivo Interiores 臥室
Movelvivo Interiores

Masterpiece

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

馬賽克浴間、自然風臥室跟中間的間隔牆每一項都是焦點！

5. 會顛覆你對空間設計的想像的創意臥房

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. 臥室
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

這個弧形睡床也太有霸氣了吧？

6. 經典極簡的品味

Apartamento AT Centro Palma, ISLABAU constructora ISLABAU constructora 臥室
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

簡約又乾淨的臥室，光看就覺得好療癒～

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

6. 亮麗牆面

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos 臥室
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

鮮橘色牆身瞬間令平凡的臥室變得不一樣。

8. 極簡風臥室

La belleza de lo simple , cs cs 臥室
cs

cs
cs
cs

值得留意的還有用來間隔空間的白色拉門喔~

9. 如在雲端般睡覺

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo 臥室
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

明亮又潔白的臥室真的好療癒‥‥‥

10. 原始風貌臥室

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos 臥室
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

無論是房外還是房間裡，到處都充滿大自然氣息！

10. 懸空式睡床

homify 臥室
homify

homify
homify
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對於小公寓來說完全是最佳設計!

11. 法式風情

Schlafen, Cocooninberlin Cocooninberlin 臥室
Cocooninberlin

Cocooninberlin
Cocooninberlin
Cocooninberlin

最值得留意的有大地色系的臥室用色、法式窗戶以及典雅吊燈！

13. 浪漫四柱床

Haus Witzhave, raphaeldesign raphaeldesign 臥室
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

用來打造公主風臥室的必備床型！

14. 年輕活力

Płyty betonowe apartament Warszawa Muranów, Contractors Contractors 臥室 水泥 Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

時尚的工業風格之中又帶點隨性感！

15. 百分百典雅

Bedroom homify 臥室
homify

Bedroom

homify
homify
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感覺極個臥室都是一塵不染呢‥‥‥

16 . 有「魔鏡」的臥房

Rénovation complète d’un appartement à Paris - Photos: Sébastian Erras, QUID Architecture QUID Architecture 臥室
QUID Architecture

QUID Architecture
QUID Architecture
QUID Architecture

你還有留意到鏡子底下的小火爐嗎？

17. 極致簡約

Proyecto de Vivienda Unifamiliar, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design 臥室
DUE Architecture &amp; Design

DUE Architecture & Design
DUE Architecture &amp; Design
DUE Architecture & Design

是一間空間感與明亮度十分的臥室！

18. 充滿著自然素材

homify 臥室
homify

homify
homify
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表面粗糙的木板帶來了額外的鄉村風味道。

19. 純白空間

Attikawohnung, Stein am Rhein, Dost Dost 臥室
Dost

Dost
Dost
Dost

白得差點不能張開眼睛了！

20. 閣樓臥室

COLLADO MEDIANO, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA 臥室
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

舒適又溫馨的小臥房~

21. 色彩鮮艷的臥室

LOFT IN MADRID 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN 臥室
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

色彩跳脫，整體設計極有個性。

22. 中性設計

bolighus Design, bolighus design bolighus design 臥室床與床頭櫃
bolighus design

bolighus design
bolighus design
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有了木材加持整個觀感更上一層樓！

23. 獨特床頭板

Частный интерьер, Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' 臥室床與床頭櫃
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>

Архитектурное бюро "Золотые головы"
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>
Архитектурное бюро "Золотые головы"

整個臥室的銀灰色設計格調也很特別～

24. 綠化空間

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia 臥室床與床頭櫃
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

有植物點綴的臥室真的很棒！

25. 地中海風臥室

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum 臥室
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

四柱床配合紗質布的睡床，完全就讓人想起海島之旅‥‥‥

26. 全木空間

Casa Evans, A4estudio A4estudio 臥室
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

在此使用的木板可不是單一無趣的款吐喔！

27. 童話裡的小屋

homify 嬰兒/兒童房裝飾品
homify

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這也太夢幻了吧？我們的少女心整個都出來了！

28. 極致享受

Chalet Atamisque, Bórmida & Yanzón arquitectos Bórmida & Yanzón arquitectos 臥室
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos

Bórmida & Yanzón arquitectos
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos
Bórmida & Yanzón arquitectos

在臥室裡泡澡不是夢～

29. 經典又浪漫

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS 臥室
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

黃黃的色調舒適得讓人好想直接休息喔‥‥‥

30. 具收納功能的大床

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas 臥室
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

這樣子就算床很大,也不怕臥室沒有了收納空間。

31. 挑高樓底

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura 臥室
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

從此睡覺時就不必受天花板的壓迫感影響！

32. 孩子們的天地

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos 臥室
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

留白的地方可以變成孩子們的小樂園！

33. 色彩對比

homify 臥室
homify

homify
homify
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有顏色對比的設計最好玩！另外衣櫃的櫃門是鏡面這一點也很值得留意～

34. 度假天堂

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects 臥室
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

從此，在家裡你也能度假‥‥‥

35. 獨一無二的睡床

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects 臥室
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

對！這個有輪子、會走的睡床是不是很過癮？

36. 高貴奢華

Floreat Residence Moda Interiors 臥室
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

一看那毛地毯與軟包床頭板，就知道這現代臥室會有多舒適。

37. 具有熱帶風情的壁紙

homify 臥室
homify

homify
homify
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壁紙是妝點臥室的好幫手！

38. 設有小木桌的睡床

Master bed by WN Interiors homify 臥室
homify

Master bed by WN Interiors

homify
homify
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那你就可以在床上悠悠地吃早餐、寫寫文了~

39. 簡樸鄉村風

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company 臥室 木頭
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

簡樸卻不單調！

40. 具有義藝術氣息的簡約臥室

The Bed, ArqRender ArqRender 臥室 White
ArqRender

ArqRender
ArqRender
ArqRender

牆上的掛畫讓人覺得臥室好有個性~

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