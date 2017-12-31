處處是驚喜! 40 間極具亮點的美麗臥室

全透明浴間也好奢華喔！
天花板上還裝設了不少小燈，晚上看起來就像是星空一樣！
馬賽克浴間、自然風臥室跟中間的間隔牆每一項都是焦點！
這個弧形睡床也太有霸氣了吧？
簡約又乾淨的臥室，光看就覺得好療癒～
鮮橘色牆身瞬間令平凡的臥室變得不一樣。
明亮又潔白的臥室真的好療癒‥‥‥
無論是房外還是房間裡，到處都充滿大自然氣息！
最值得留意的有大地色系的臥室用色、法式窗戶以及典雅吊燈！
用來打造公主風臥室的必備床型！
時尚的工業風格之中又帶點隨性感！
你還有留意到鏡子底下的小火爐嗎？
是一間空間感與明亮度十分的臥室！
舒適又溫馨的小臥房~
色彩跳脫，整體設計極有個性。
有了木材加持整個觀感更上一層樓！
整個臥室的銀灰色設計格調也很特別～
有植物點綴的臥室真的很棒！
四柱床配合紗質布的睡床，完全就讓人想起海島之旅‥‥‥
在臥室裡泡澡不是夢～
黃黃的色調舒適得讓人好想直接休息喔‥‥‥
這樣子就算床很大,也不怕臥室沒有了收納空間。
從此睡覺時就不必受天花板的壓迫感影響！
留白的地方可以變成孩子們的小樂園！
從此，在家裡你也能度假‥‥‥
對！這個有輪子、會走的睡床是不是很過癮？
一看那毛地毯與軟包床頭板，就知道這現代臥室會有多舒適。
簡樸卻不單調！
牆上的掛畫讓人覺得臥室好有個性~
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