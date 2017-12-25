8 種讓你的室內空間更有品味的樓梯設計

擁有上下樓層的住宅，不僅享有更寬廣的起居空間，而且還可以依生活習慣，規劃出不同樓層的專屬用途。但是上下空間的連繫，也至為重要。一般家居多採用樓梯來溝通空間，為了安全起見，最好要能有樓梯手扶的設計，階梯材質也要嚴加挑選，以確保行走時不致發生危險。今天要介紹給你 8 座特殊設計的室內樓梯，它們不僅具有絕佳的功能性，更能為你的室內裝飾更添品味！