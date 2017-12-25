8 種讓你的室內空間更有品味的樓梯設計

擁有上下樓層的住宅，不僅享有更寬廣的起居空間，而且還可以依生活習慣，規劃出不同樓層的專屬用途。但是上下空間的連繫，也至為重要。一般家居多採用樓梯來溝通空間，為了安全起見，最好要能有樓梯手扶的設計，階梯材質也要嚴加挑選，以確保行走時不致發生危險。今天要介紹給你 8 座特殊設計的室內樓梯，它們不僅具有絕佳的功能性，更能為你的室內裝飾更添品味！
這座自帶松木扶手的樓梯，以美麗繁複的細節，創造出吸睛無比的效果！搭配大理石階梯，以及色彩調和的壁紙，同時還裝置了智慧型感測器，來控制樓梯燈光。
蜿蜒而上的樓梯採用堅實的法國橡木，打造出步階和扶手，兩旁的國王式立柱顯得宏偉莊嚴。樓身兩側有漆成白色的實心山毛櫸，構成安全的圍欄。螺旋型設計構造出彎曲的角度，散發出一股優雅的氣質！
透明的隔板呈現傾斜彎曲，沿著梯面還設計有 LED 燈，照亮上下樓的每一步。這座特別定製的樓梯最大特色，在於採用大理石階面，並以純黑飾邊，整體外觀呈現光潔華麗感。
專家採用古色古香的青銅鍛鐵、實心核桃木，以及個性化的設計，將樓梯的設計帶到一個新高度。古典精緻的視覺美感，讓樓梯不僅成為住家的中心，更成了一座完美的藝術品！
曲折構造的設計，讓人眼睛一亮！第二層以懸空的姿勢，橫越過底層的空間，讓戶外光線可以完全透入室內。底下的空間用來打造一座簡約優雅的造景，堪稱設計上極致的美學！
客廳與上方私人活動空間的連繫，就靠這座玻璃及木頭構造的樓梯銜接。透明的視覺觀感，讓生活更顯得輕盈，帶來紓壓的起居氛圍～
木作樓梯搭配玻璃帷幕，讓你行走時不必步步驚心。底下有著大理石步階，還有鋪設鵝卵石的水池，讓你享受輕移蓮步的美感～
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