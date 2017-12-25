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8 種讓你的室內空間更有品味的樓梯設計

Genie Chien Genie Chien
Iver, Smet UK - Staircases Smet UK - Staircases 經典風格的走廊，走廊和樓梯
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擁有上下樓層的住宅，不僅享有更寬廣的起居空間，而且還可以依生活習慣，規劃出不同樓層的專屬用途。但是上下空間的連繫，也至為重要。一般家居多採用樓梯來溝通空間，為了安全起見，最好要能有樓梯手扶的設計，階梯材質也要嚴加挑選，以確保行走時不致發生危險。今天要介紹給你 8 座特殊設計的室內樓梯，它們不僅具有絕佳的功能性，更能為你的室內裝飾更添品味！

1. 智慧型設計

Main Stairs Lotfi & Mourre Consulting
Lotfi &amp; Mourre Consulting

Main Stairs

Lotfi & Mourre Consulting
Lotfi &amp; Mourre Consulting
Lotfi & Mourre Consulting

這座自帶松木扶手的樓梯，以美麗繁複的細節，創造出吸睛無比的效果！搭配大理石階梯，以及色彩調和的壁紙，同時還裝置了智慧型感測器，來控制樓梯燈光。

​2. 宏偉氣勢

Essex Smet UK - Staircases 經典風格的走廊，走廊和樓梯 Beech,French Oak,Curved,Staircase,Design,White,Bespoke
Smet UK – Staircases

Essex

Smet UK - Staircases
Smet UK – Staircases
Smet UK - Staircases

蜿蜒而上的樓梯採用堅實的法國橡木，打造出步階和扶手，兩旁的國王式立柱顯得宏偉莊嚴。樓身兩側有漆成白色的實心山毛櫸，構成安全的圍欄。螺旋型設計構造出彎曲的角度，散發出一股優雅的氣質！

3. 華麗款

Radlett Smet UK - Staircases 現代風玄關、走廊與階梯 French Oak,Modern,Design,Glass,Marble,Curved,Bespoke
Smet UK – Staircases

Radlett

Smet UK - Staircases
Smet UK – Staircases
Smet UK - Staircases

透明的隔板呈現傾斜彎曲，沿著梯面還設計有 LED 燈，照亮上下樓的每一步。這座特別定製的樓梯最大特色，在於採用大理石階面，並以純黑飾邊，整體外觀呈現光潔華麗感。

4. 藝術風

Iver Smet UK - Staircases 經典風格的走廊，走廊和樓梯 American Walnut,Wrought Iron,Curved,Design,Staircase,Bespoke
Smet UK – Staircases

Iver

Smet UK - Staircases
Smet UK – Staircases
Smet UK - Staircases

專家採用古色古香的青銅鍛鐵、實心核桃木，以及個性化的設計，將樓梯的設計帶到一個新高度。古典精緻的視覺美感，讓樓梯不僅成為住家的中心，更成了一座完美的藝術品！

5. 橫空出世

N14, aaestudio aaestudio 現代風玄關、走廊與階梯
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

曲折構造的設計，讓人眼睛一亮！第二層以懸空的姿勢，橫越過底層的空間，讓戶外光線可以完全透入室內。底下的空間用來打造一座簡約優雅的造景，堪稱設計上極致的美學！

6. 透明風

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LK&amp;Projekt GmbH

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LK&amp;Projekt GmbH
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客廳與上方私人活動空間的連繫，就靠這座玻璃及木頭構造的樓梯銜接。透明的視覺觀感，讓生活更顯得輕盈，帶來紓壓的起居氛圍～

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7. 天然風韻

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ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
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大理石打造的樓地板及階梯，與透明玻璃帷幕搭配出清新質感。階梯旁採用大面積的鵝卵石鋪設，創造出自然質樸的觀感，宛如在室內的一道天然風景～

8. 水池美景

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos 熱帶式走廊，走廊和樓梯
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

木作樓梯搭配玻璃帷幕，讓你行走時不必步步驚心。底下有著大理石步階，還有鋪設鵝卵石的水池，讓你享受輕移蓮步的美感～

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