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兩層樓長形屋：有美麗後院與露臺的 26.62 坪明亮居所

Genie Chien Genie Chien
Nhà Ống 2 Tầng Thiết Kế Giản Dị Diện Tích 88m2, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 客廳 銅/青銅/黃銅 White
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居家空間不大，設計上得靠巧思，來創造寬敞舒心的氛圍。但如何設計才能以小搏大，達到最理想的目標呢？你需要的不是繁複的構造，或是奇形怪狀的佈局。有時愈是簡約，愈是能營造出適合生活的風格。今天要介紹給你這座 26.62 坪大的 2 層樓房，設計師以簡單輕巧的手筆，便滿足了屋主一家最稱心的居住需求。立刻一起來參觀吧！

後院

Nhà Ống 2 Tầng Thiết Kế Giản Dị Diện Tích 88m2, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 獨棟房 銅/青銅/黃銅 White
Công ty TNHH TK XD Song Phát

Công ty TNHH TK XD Song Phát
Công ty TNHH TK XD Song Phát
Công ty TNHH TK XD Song Phát

後院的設計一派家居溫馨風格。落地窗外有著簡單的休閒桌椅，當陽光和暖時，在此伴著貓咪度過一個舒適的午後，真是太稱心不過了～

外觀

Nhà Ống 2 Tầng Thiết Kế Giản Dị Diện Tích 88m2, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 獨棟房 銅/青銅/黃銅 White
Công ty TNHH TK XD Song Phát

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Công ty TNHH TK XD Song Phát
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這座 2 層樓房屋，從外頭看去，就給人非常簡潔清爽的印象。以灰色及奶黃為主調，搭配透明玻璃帷幕，創造出清新簡約的外觀～

客廳

Nhà Ống 2 Tầng Thiết Kế Giản Dị Diện Tích 88m2, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 客廳 銅/青銅/黃銅 White
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空間佈局簡單優雅，深色傢俱與白色粉牆構成良好的對比。坐在寬敞的客廳中，就可透視到屋外景觀，敞亮通風的氛圍，讓居家生活更健康～

室內佈局

Nhà Ống 2 Tầng Thiết Kế Giản Dị Diện Tích 88m2, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 亞洲風玄關、階梯與走廊 銅/青銅/黃銅 White
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客廳的另一端，配置有廚房烹飪空間，旁邊則有樓梯銜接到二樓空間。室內有一條黑白相間的步道，可以通往後院。

廚房

Nhà Ống 2 Tầng Thiết Kế Giản Dị Diện Tích 88m2, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 置入式廚房 銅/青銅/黃銅 White
Công ty TNHH TK XD Song Phát

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Công ty TNHH TK XD Song Phát
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現代化的廚房，配置有全套的烹飪用具，周全的設備讓下廚更得心應手。深色流理台及櫥櫃，與白色牆壁構成鮮明的對比。

二樓空間

Nhà Ống 2 Tầng Thiết Kế Giản Dị Diện Tích 88m2, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 亞洲風玄關、階梯與走廊 銅/青銅/黃銅 White
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Công ty TNHH TK XD Song Phát
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上到二樓空間，這裡配置有一個主臥室，以及一座可供休閒的起居室。沿邊裝置起白色圍欄，整體空間開朗而舒暢。

設計圖

Nhà Ống 2 Tầng Thiết Kế Giản Dị Diện Tích 88m2, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát 獨棟房 銅/青銅/黃銅 White
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