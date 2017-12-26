兩層樓長形屋：有美麗後院與露臺的 26.62 坪明亮居所

居家空間不大，設計上得靠巧思，來創造寬敞舒心的氛圍。但如何設計才能以小搏大，達到最理想的目標呢？你需要的不是繁複的構造，或是奇形怪狀的佈局。有時愈是簡約，愈是能營造出適合生活的風格。今天要介紹給你這座 26.62 坪大的 2 層樓房，設計師以簡單輕巧的手筆，便滿足了屋主一家最稱心的居住需求。立刻一起來參觀吧！