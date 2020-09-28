廚房拉門: 37 種穿透感十足的美麗設計

玻璃的種類有很多種，透光的玻璃可以讓拉門兩端的空間更有穿透感，然而如果考慮到想要多點隱私以及遮蓋凌亂物品的話，霧面玻璃會是比較理想的選擇。除此之外，介於兩者之間並且帶有美感的特殊玻璃夾紗拉門可以扭轉整體氛圍。