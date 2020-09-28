廚房拉門: 37 種穿透感十足的美麗設計

想要讓生活空間更有穿透感的話，拉門是取代厚實牆面的最佳隔間利器。對於廚房，拉門更是至關重要的存在。裝上拉門的廚房不僅可以避免油煙入侵其他公私領域，也能藉由設計，讓視覺效果與空間運用都更為靈活。這次的點子簿，我們傾盡洪荒之力蒐集了37種廚房拉門，看看設計師如何運用各種玻璃、木框、鐵件與線條變化，創造出既通透又能有效區隔內外的現代輕隔間。透過觀察各式各樣的設計細節，相信讀者也可以對自家廚房拉門怎麼設置，能有更棒的想法。廚房拉門的洋洋大觀，現在就出發欣賞！
假如說整體色系採用白色之類的淺色系，你可以選用黑色金屬框，這樣畫面更有層次感不單薄。
玻璃的種類有很多種，透光的玻璃可以讓拉門兩端的空間更有穿透感，然而如果考慮到想要多點隱私以及遮蓋凌亂物品的話，霧面玻璃會是比較理想的選擇。除此之外，介於兩者之間並且帶有美感的特殊玻璃夾紗拉門可以扭轉整體氛圍。
玻璃佔拉門的大部分面積，也是讓空間顯出清透與變化的要角。比如這款是帶點霧感，微透視覺很乾淨，但也不致一覽無遺。
選擇拉門的款式與材質之前要先了解整體的裝潢風格，如果室內空間是北歐風的話，木頭拉門就有加分效果。但是如果你想要營造的是工業風情的話，木頭材質就不甚合適。
些屋主喜歡格窗的造型，然而要注意的是整體空間設計是否已經過於繁複? 如果是的話，窗格的設計可能會讓室內顯得更為凌亂，失去了拉門原有的意義。
接下來讓我們一起參考各種不同的廚房拉門設計，多樣的材質以及造型一定可以帶給你截然不同的靈感!
不僅分隔廚房與餐廳，同時讓淺色系的空間多了重點
玻璃上的古典造型非常典雅。
非常大器，適合寬敞的居家空間。
簡約的設計雋永好看。
黑框設計也十分簡單俐落。
造型俐落的清玻白框拉門，為古典空間注入現代感。
大片無阻的玻璃讓廚房與其他領域毫無隔閡。
款式雅氣，呼應餐廳的白色線板設計。
俐落造型，和氣質幹練的黑色廚房相得益彰。
有時越簡單的設計，配起來越和諧好看。
線條、塊體、色彩、框線，都可發揮不同巧思。
白色拉門很有清純氣質。
分隔空間，不等於就要犧牲採光與通透度。
這個概念主要是增添、保護生活場域的隱私。
輕巧、通透、折疊、線條或色塊，也因為拉門的便利性，變化形式也很豐富。
看完這麼多廚房拉門，你是否也想動手為自家換一個呢？歡迎在homify洽詢心儀的設計師，一起打造清爽亮麗的好廚房吧。
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