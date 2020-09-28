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廚房拉門: 37 種穿透感十足的美麗設計

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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想要讓生活空間更有穿透感的話，拉門是取代厚實牆面的最佳隔間利器。對於廚房，拉門更是至關重要的存在。裝上拉門的廚房不僅可以避免油煙入侵其他公私領域，也能藉由設計，讓視覺效果與空間運用都更為靈活。這次的點子簿，我們傾盡洪荒之力蒐集了37種廚房拉門，看看設計師如何運用各種玻璃、木框、鐵件與線條變化，創造出既通透又能有效區隔內外的現代輕隔間。透過觀察各式各樣的設計細節，相信讀者也可以對自家廚房拉門怎麼設置，能有更棒的想法。廚房拉門的洋洋大觀，現在就出發欣賞！

1. 顏色

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大集國際室內裝修設計工程有限公司

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假如說整體色系採用白色之類的淺色系，你可以選用黑色金屬框，這樣畫面更有層次感不單薄。

2. 玻璃的種類

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餐廚區

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玻璃的種類有很多種，透光的玻璃可以讓拉門兩端的空間更有穿透感，然而如果考慮到想要多點隱私以及遮蓋凌亂物品的話，霧面玻璃會是比較理想的選擇。除此之外，介於兩者之間並且帶有美感的特殊玻璃夾紗拉門可以扭轉整體氛圍。

各種玻璃創造的拉門質感

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舍子美學設計有限公司

南港大同璽苑徐宅

舍子美學設計有限公司
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玻璃佔拉門的大部分面積，也是讓空間顯出清透與變化的要角。比如這款是帶點霧感，微透視覺很乾淨，但也不致一覽無遺。

3. 風格

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選擇拉門的款式與材質之前要先了解整體的裝潢風格，如果室內空間是北歐風的話，木頭拉門就有加分效果。但是如果你想要營造的是工業風情的話，木頭材質就不甚合適。

4. 特殊造型

簡潔明亮的廚房與精緻可愛的餐廳由收合自如的拉門阻隔廚房的意味與油煙 弘悅國際室內裝修有限公司 廚房 木頭 Wood effect 桌子,财产,家具,夹具,门,木头,室内设计,椅子,房子,地板
弘悅國際室內裝修有限公司

簡潔明亮的廚房與精緻可愛的餐廳由收合自如的拉門阻隔廚房的意味與油煙

弘悅國際室內裝修有限公司
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些屋主喜歡格窗的造型，然而要注意的是整體空間設計是否已經過於繁複? 如果是的話，窗格的設計可能會讓室內顯得更為凌亂，失去了拉門原有的意義。

5. 欣賞各式各樣的拉門設計吧

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接下來讓我們一起參考各種不同的廚房拉門設計，多樣的材質以及造型一定可以帶給你截然不同的靈感!

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6. 有重點的輕隔間

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品茉空間設計(夏川設計)

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不僅分隔廚房與餐廳，同時讓淺色系的空間多了重點

7. 玻璃拉門

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玻璃上的古典造型非常典雅。

8. 金屬拉門

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金屬材質，注入些許工業風味。

9. 簡約

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輔以格狀窗框，更有層次。

10. 深色系拉門

餐廳端景運用中島的穿透性以及訂製鐵件實木滑門來豐富空間的變化 品茉空間設計(夏川設計) 廚房 實木 Brown
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餐廳端景運用中島的穿透性以及訂製鐵件實木滑門來豐富空間的變化

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非常大器，適合寬敞的居家空間。

11. 經典款

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簡約的設計雋永好看。

12. 黑色金屬框

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御見設計企業有限公司

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黑框設計也十分簡單俐落。

13. 不透光門片

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注重隱私性但不犧牲明亮感的款式。

14. 穀倉風

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木頭門片帶有鄉村風味。

15. 百搭簡約造型

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白色偏執 The White

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造型俐落的清玻白框拉門，為古典空間注入現代感。

16. 開放式

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大片無阻的玻璃讓廚房與其他領域毫無隔閡。

17. 典雅

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款式雅氣，呼應餐廳的白色線板設計。

18. 現代感

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也是以簡潔搭配全室的奢華設計，用簡約中和、平衡了華麗感。

19. 俐落

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Taipei Base Design Center

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俐落造型，和氣質幹練的黑色廚房相得益彰。

20. 玩轉線條

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拉門的線條成為另類裝飾品。

21. 清清素素

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有時越簡單的設計，配起來越和諧好看。

22. 小巧思

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線條、塊體、色彩、框線，都可發揮不同巧思。

23. 木質

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結合木頭元素更柔和。

木框拉門

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以帶有霧感的木框玻璃拉門隔開餐廚區，拉門部分有著木框與鐵件兩種不同異材設計，看似簡單，卻也蘊含豐富層次。

24. 放大空間

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清透拉門有助於讓小空間更開闊。

25. 交錯玻璃搭配

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上下使用不同種類，一清一霧的玻璃，非常實用。

26.優雅

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白色拉門很有清純氣質。

27. 白框古典

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也是簡單白框拉門，配上古典繁複風的家具，也一併展現出細緻美。

28. 隱藏式拉門

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很適合小空間的聰明設計。

29. 特殊色拉門玻璃

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竹風低吟

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茶玻，黑玻，可以呼應特定的廚具顏色。

30. 隔絕油煙

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餐廳

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拉門最重要的功能，就是隔絕做飯時的油煙與氣味，讓家裡的空氣與氣氛常保乾淨清新。

31. 區分生活空間

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輕工業風

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廚房拉門最常作為客廳、餐廳的交界，但概念上仍和客餐廳一起，屬於主要家庭活動空間，彼此開闊連通。

32. 空間不壓縮

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分隔空間，不等於就要犧牲採光與通透度。

33. 不透光材質

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這個概念主要是增添、保護生活場域的隱私。

34. 拉門的多元用途

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除了廚房拉門，書房、浴室、甚至臥室，都有拉門設置的可能。

35. 靈活彈性

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清白

大晴設計有限公司
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拉門最大的好處就是有著厚牆、鐵門無法取代的機動性，施作也很快速。

36. 多元變化的可能

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輕巧、通透、折疊、線條或色塊，也因為拉門的便利性，變化形式也很豐富。

37. 新的廚房拉門等你設計

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文山高公館

VH INTERIOR DESIGN
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