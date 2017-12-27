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8 個成本超低的陽台改造案

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
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陽臺是非常寶貴的一個生活領域，尤其是對於居住在城市中的人來說，陽臺可以化身成一個小綠洲，非常療癒。為了讓你可以紓解平常的壓力，在陽台享受放鬆的時光，你可以請專家協助你，甚至是自己動手，利用簡單的元素改造自己的陽臺。不管是自己添購喜歡的盆栽與植物，或是擺放戶外的餐桌椅，你都可以成功改造廢棄的陽臺。

接下來為大家介紹 8 個成本超低的陽臺改造案，你一定能從中找到實用的靈感與好點子！

1. 改造前：風格不完整

Balcon Paris 7, FIORELLINO paysagiste FIORELLINO paysagiste 露臺
FIORELLINO paysagiste

FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste

改造前的陽臺其實有基本的配備，然而風格卻十分不完整，需做調整。

1. 改造後：小綠洲！

Balcon Paris 7, FIORELLINO paysagiste FIORELLINO paysagiste 露臺
FIORELLINO paysagiste

FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste
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將地板鋪上了草坪，然後搭配上各種高低不同的植物與樹木，擺放亮綠色的戶外餐桌椅，這個陽臺立刻化身成為美麗小綠洲！～

2. 改造前：空蕩蕩

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

改造前的陽臺可說是空無一物，看起來十分寂寥。

2. 改造後：簡單舒適

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

僅僅是鋪上了木頭甲板以及白色的鵝卵石，陽臺的氛圍立刻大不同！再加上木頭的板凳以及長方形與正方形體的盆栽，陽臺既簡單又舒適！

3. 改造前：淪為曬衣區

Appartamento in zona Colle Salario (Roma), Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography

Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
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Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography

改造前的陽臺沒有任何裝飾，僅僅淪為一個曬衣區，太浪費了！

3. 改造後：異國風味

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Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
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重新翻新了地板、將牆面油漆，然後擺放木棧板製成的家具，外加異國風味的布料，陽台區立刻化身成一個超悠閒的戶外區域。

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4. 改造前：沒有顏色

Gerberas in Bloom, Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
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空蕩蕩的陽臺沒有任何出彩的顏色或是元素，雖然狀態不差，但實在是太過黯淡！

4. 改造後：明亮許多

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你看看，只是選擇了鮮艷的餐桌椅，搭配上獨特的花瓶與鮮花，陽台立刻不一樣！

5. 改造前：好過時

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這個陽臺改造之前讓人覺得“灰灰”的，實在提不起精神來。

5. 改造後：好像在度假

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僅僅是擺放了亮藍色的躺椅，配上非常有巧思、放置鮮花的籐製包包，這個陽臺立刻散發濃厚的度假風情。

6. 改造前：顏色好土！

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改造前的牆面顏色雖然是橘色，但一點也沒有朝氣，還感覺很土～

6. 改造後：別緻氣息

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改變了牆面的顏色，搭配上小巧的家具以及裝飾品，陽臺立刻成為別緻的美好空間。

7. 改造前：太沒生氣了

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先別說陽臺的地板以及牆面有多嚇人，盆栽內的植物都嗚呼哀哉了，實在沒有任何生氣～

7. 改造後：優雅味道

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重新整理牆面與地板，然後擺放小巧的家具，陽臺立刻有了生命力～

8. 改造前：好單調

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改造前的陽臺淪為儲物區，實在好單調！

8. 改造後：喝杯茶！

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擺放了可愛的餐桌椅，加上簡單的裝飾品，終於可以在陽臺愜意喝杯茶了！

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