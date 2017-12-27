8 個成本超低的陽台改造案

陽臺是非常寶貴的一個生活領域，尤其是對於居住在城市中的人來說，陽臺可以化身成一個小綠洲，非常療癒。為了讓你可以紓解平常的壓力，在陽台享受放鬆的時光，你可以請專家協助你，甚至是自己動手，利用簡單的元素改造自己的陽臺。不管是自己添購喜歡的盆栽與植物，或是擺放戶外的餐桌椅，你都可以成功改造廢棄的陽臺。

接下來為大家介紹 8 個成本超低的陽臺改造案，你一定能從中找到實用的靈感與好點子！