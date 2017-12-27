8 個成本超低的陽台改造案

陽臺是非常寶貴的一個生活領域，尤其是對於居住在城市中的人來說，陽臺可以化身成一個小綠洲，非常療癒。為了讓你可以紓解平常的壓力，在陽台享受放鬆的時光，你可以請專家協助你，甚至是自己動手，利用簡單的元素改造自己的陽臺。不管是自己添購喜歡的盆栽與植物，或是擺放戶外的餐桌椅，你都可以成功改造廢棄的陽臺。
接下來為大家介紹 8 個成本超低的陽臺改造案，你一定能從中找到實用的靈感與好點子！
改造前的陽臺其實有基本的配備，然而風格卻十分不完整，需做調整。
將地板鋪上了草坪，然後搭配上各種高低不同的植物與樹木，擺放亮綠色的戶外餐桌椅，這個陽臺立刻化身成為美麗小綠洲！～
改造前的陽臺可說是空無一物，看起來十分寂寥。
僅僅是鋪上了木頭甲板以及白色的鵝卵石，陽臺的氛圍立刻大不同！再加上木頭的板凳以及長方形與正方形體的盆栽，陽臺既簡單又舒適！
改造前的陽臺沒有任何裝飾，僅僅淪為一個曬衣區，太浪費了！
重新翻新了地板、將牆面油漆，然後擺放木棧板製成的家具，外加異國風味的布料，陽台區立刻化身成一個超悠閒的戶外區域。
空蕩蕩的陽臺沒有任何出彩的顏色或是元素，雖然狀態不差，但實在是太過黯淡！
你看看，只是選擇了鮮艷的餐桌椅，搭配上獨特的花瓶與鮮花，陽台立刻不一樣！
這個陽臺改造之前讓人覺得“灰灰”的，實在提不起精神來。
僅僅是擺放了亮藍色的躺椅，配上非常有巧思、放置鮮花的籐製包包，這個陽臺立刻散發濃厚的度假風情。
改造前的牆面顏色雖然是橘色，但一點也沒有朝氣，還感覺很土～
改變了牆面的顏色，搭配上小巧的家具以及裝飾品，陽臺立刻成為別緻的美好空間。
先別說陽臺的地板以及牆面有多嚇人，盆栽內的植物都嗚呼哀哉了，實在沒有任何生氣～
重新整理牆面與地板，然後擺放小巧的家具，陽臺立刻有了生命力～
改造前的陽臺淪為儲物區，實在好單調！
擺放了可愛的餐桌椅，加上簡單的裝飾品，終於可以在陽臺愜意喝杯茶了！
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