你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
每當走在街頭的時候，常會看到門前擺放了許多各式各樣的盆栽。雖然說台灣人擁有的戶外空間很狹小，但是大家還是竭盡心力發揮創意，讓生活的空間充滿綠意。假如你有幸擁有一個獨立的陽臺，那更是要好好地將這個區域妝點成一個屬於自己的療癒空間。
接下來我們要為大家介紹 12 種超適合台灣家庭的愜意陽台，這些陽台的設計風格各異，但是都能讓居住的人感到放鬆自在。一起來欣賞專家們的傑作吧！
寬敞的簡約風陽臺上安裝了白色的遮陽棚，非常有地中海的度假風情。
冷調的灰色陽臺讓人感到非常沈靜，搭配上注入的陽光以及綠色植物，不會顯得過於生冷。
鋪上木頭地板，加上漂浮木作裝飾，搭配上綠色的植物，非常有自然的風味。
封閉式的陽臺比較有安全性，磁磚牆面搭配上工業風的燈具，簡約可愛。
木頭的地板與牆面讓陽臺充滿溫度，搭配上白色的典雅燈具以及鵝卵石，充滿高雅質感。
不需要過多的裝飾，隨性地垂掛盆栽，或是在地上擺放各種樣式的植物，就可以打造出超級愜意的陽臺。
需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！
半透明的遮陽棚讓陽臺有日照但不會過於炎熱，並且十分美觀。
鋪上小石子與木頭地板，搭配上簡約造型的植物，散發一絲絲的禪意。
不同的圖騰樣式，讓冷調的現代風陽臺看起來更有豐富的變化。
讓光可以注入的遮陽設備十分貼心，簡約的小天地適合放空。
外面景緻如此美麗，何須過多的裝飾呢？有時候簡單反而更有美感！
如果不想要過多的裝飾，那麼一片植栽牆會是最好的選擇！
延伸閱讀：
14 個以簡單方法佈置的別緻陽臺
12 座絕美陽臺，伴你度過美好的居家時光
在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!