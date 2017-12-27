每當走在街頭的時候，常會看到門前擺放了許多各式各樣的盆栽。雖然說台灣人擁有的戶外空間很狹小，但是大家還是竭盡心力發揮創意，讓生活的空間充滿綠意。假如你有幸擁有一個獨立的陽臺，那更是要好好地將這個區域妝點成一個屬於自己的療癒空間。

接下來我們要為大家介紹 12 種超適合台灣家庭的愜意陽台，這些陽台的設計風格各異，但是都能讓居住的人感到放鬆自在。一起來欣賞專家們的傑作吧！