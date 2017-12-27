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12 種超適合台灣家庭的愜意陽台

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每當走在街頭的時候，常會看到門前擺放了許多各式各樣的盆栽。雖然說台灣人擁有的戶外空間很狹小，但是大家還是竭盡心力發揮創意，讓生活的空間充滿綠意。假如你有幸擁有一個獨立的陽臺，那更是要好好地將這個區域妝點成一個屬於自己的療癒空間。

接下來我們要為大家介紹 12 種超適合台灣家庭的愜意陽台，這些陽台的設計風格各異，但是都能讓居住的人感到放鬆自在。一起來欣賞專家們的傑作吧！

1. 簡約地中海風情

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木皆空間設計

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木皆空間設計
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寬敞的簡約風陽臺上安裝了白色的遮陽棚，非常有地中海的度假風情。

2. 冷色調

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Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

綠森活 Living in a Green Forest

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冷調的灰色陽臺讓人感到非常沈靜，搭配上注入的陽光以及綠色植物，不會顯得過於生冷。

3. 自然素材

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鋪上木頭地板，加上漂浮木作裝飾，搭配上綠色的植物，非常有自然的風味。

4. 瓷磚的魅力

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封閉式的陽臺比較有安全性，磁磚牆面搭配上工業風的燈具，簡約可愛。

5. 木頭元素

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木頭的地板與牆面讓陽臺充滿溫度，搭配上白色的典雅燈具以及鵝卵石，充滿高雅質感。

6. 隨性自在

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不需要過多的裝飾，隨性地垂掛盆栽，或是在地上擺放各種樣式的植物，就可以打造出超級愜意的陽臺。

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7. 遮陽棚

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半透明的遮陽棚讓陽臺有日照但不會過於炎熱，並且十分美觀。

8. 城市禪風

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鋪上小石子與木頭地板，搭配上簡約造型的植物，散發一絲絲的禪意。

9. 不同印花

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行一建築 _ Yuan Architects

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不同的圖騰樣式，讓冷調的現代風陽臺看起來更有豐富的變化。

10. 遮陽設計

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讓光可以注入的遮陽設備十分貼心，簡約的小天地適合放空。

11. 看看山景

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外面景緻如此美麗，何須過多的裝飾呢？有時候簡單反而更有美感！

12. 植栽牆

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如果不想要過多的裝飾，那麼一片植栽牆會是最好的選擇！

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