自地自建: 15 間全家都想入住的兩層樓獨棟房

自地自建的好處是什麼呢? 以外觀來說，你可以依照自己與家人的喜好，請專家打造出最獨一無二的房子。以預算來說，你可以省下建商賺取的費用。以成就感來說呢，你將會從頭親自參予所有過程，因此絕對會感到十分滿足! 如果說你懷有自地自建的夢想，但是卻還不知道想要打造什麼樣的家，今天我們將要介紹 15 個範例。這 15 間兩層樓獨棟房各有特色，然而都非常適合家庭居住!

現在就一塊欣賞這些美麗的設計，從中找靈感吧~