自地自建: 15 間全家都想入住的兩層樓獨棟房

黑白相間的房子並不常見，但是這樣的顏色搭配，居然出乎意料地時尚卻又不會有距離感。共41.4坪的房子含有一個車庫，並且有寬敞的木頭大露臺，非常完美!
點此看更多:黑與白的雙重魅力: 有大木頭露臺的鄉間獨棟住宅
接下來這間橘紅色的獨棟房外觀十分搶眼，散發著濃厚的鄉村氣。屋子裡頭的設計走歐式古典風格，美不勝收!
由台灣的專家動手改造而成的獨棟房有著大地色系的外牆，平易近人的耐看外型，歷久彌新。
粉色系的獨棟房給人非常好親近的第一印象，屋內的設計簡約又時尚~
位在宜蘭的獨棟房之前是間老屋，專家全面翻修，讓屋內散發著別緻氣息，十分吸引人。
點此看更多: 改造黯淡老屋: 一間被農田環繞，室內裝潢超別緻的透天厝
看起來非常簡單質樸的兩層樓獨棟房內裝潢走古典鄉村風的路線，每一個角落都讓人大嘆太可愛!
點此看更多: 兩層樓獨棟別墅: 一間古典鄉村風的寬敞居所
面積寬敞的這間鄉間獨棟房擁有大片的草坪以及露臺，屋內則是簡約古典風，非常大器。
咖啡色系的外觀十分經典，高雅的氣質讓人難忘。
以橘色作妝點，這間獨棟房充滿了泰式的熱力。
這間獨棟房結合了現代風與鄉村風的元素，雖然簡單但卻有層次。
最後這間獨棟房採用非常多的日式元素，木頭的材質以及大片的玻璃拉門，都是非常棒的亮點。
延伸閱讀: