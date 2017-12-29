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自地自建: 15 間全家都想入住的兩層樓獨棟房

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自地自建的好處是什麼呢? 以外觀來說，你可以依照自己與家人的喜好，請專家打造出最獨一無二的房子。以預算來說，你可以省下建商賺取的費用。以成就感來說呢，你將會從頭親自參予所有過程，因此絕對會感到十分滿足! 如果說你懷有自地自建的夢想，但是卻還不知道想要打造什麼樣的家，今天我們將要介紹 15 個範例。這 15 間兩層樓獨棟房各有特色，然而都非常適合家庭居住!

現在就一塊欣賞這些美麗的設計，從中找靈感吧~

1. 黑白相間

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黑白相間的房子並不常見，但是這樣的顏色搭配，居然出乎意料地時尚卻又不會有距離感。共41.4坪的房子含有一個車庫，並且有寬敞的木頭大露臺，非常完美!

點此看更多:黑與白的雙重魅力: 有大木頭露臺的鄉間獨棟住宅

2.鄉村風格

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接下來這間橘紅色的獨棟房外觀十分搶眼，散發著濃厚的鄉村氣。屋子裡頭的設計走歐式古典風格，美不勝收!

3. 大地色系

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由台灣的專家動手改造而成的獨棟房有著大地色系的外牆，平易近人的耐看外型，歷久彌新。

4. 粉色獨棟房

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TNHH XDNT&amp;TM Hoàng Lâm

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粉色系的獨棟房給人非常好親近的第一印象，屋內的設計簡約又時尚~

5. 山形屋頂

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山形屋頂的房子十分經典，而大片的玻璃窗則讓屋內洋溢自然光。

6. 位在宜蘭的獨棟房

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位在宜蘭的獨棟房之前是間老屋，專家全面翻修，讓屋內散發著別緻氣息，十分吸引人。

點此看更多: 改造黯淡老屋: 一間被農田環繞，室內裝潢超別緻的透天厝

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7. 反差

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看起來非常簡單質樸的兩層樓獨棟房內裝潢走古典鄉村風的路線，每一個角落都讓人大嘆太可愛!

點此看更多: 兩層樓獨棟別墅: 一間古典鄉村風的寬敞居所

8. 大將之風

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

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面積寬敞的這間鄉間獨棟房擁有大片的草坪以及露臺，屋內則是簡約古典風，非常大器。

9. 北歐風

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喜歡北歐風的簡單溫暖，那麼這間獨棟房便是最佳選擇~

10. 鵝黃色的家

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鵝黃色的外觀搭搭配上橘紅色屋瓦，這間獨棟房十分適合鄉間的環境。

11. 經典風格

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咖啡色系的外觀十分經典，高雅的氣質讓人難忘。

12. 泰式魅力

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以橘色作妝點，這間獨棟房充滿了泰式的熱力。

13. 純白之美

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純白的外牆讓人感到十分舒服自在，屋內鋪上了木頭地板，裝潢則十分簡單實。

14. 現代風與鄉村風

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這間獨棟房結合了現代風與鄉村風的元素，雖然簡單但卻有層次。

15. 日式風格

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最後這間獨棟房採用非常多的日式元素，木頭的材質以及大片的玻璃拉門，都是非常棒的亮點。

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