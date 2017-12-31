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小巧又時尚! 有可愛庭院，鮮豔橘色的小坪數貨櫃屋

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UNIBOX 'D'(Ver.당진) , (주)감동C&D 유니박스 (주)감동C&D 유니박스 華廈
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貨櫃屋給你的印象是什麼呢? 該不會你想到貨櫃屋的時候，腦海中浮現的還是充滿工業味道的破舊貨櫃吧? 為了提供屋主不一樣的住屋選擇，許多專家投身於利用廢棄貨櫃，改造成住宅空間的創作裡頭。以廢棄貨櫃打造居家空間，不僅省時省錢，還相當環保。而專家們發揮了無限的想像與創意，讓貨櫃屋也能時尚美觀。

今天要介紹的小坪數貨櫃屋有著鮮豔的橘色外觀，搭配上可愛的庭院，更加惹人喜歡。室內的裝潢簡單卻時尚，可以提供居者充足的生活機能。

現在就一塊欣賞吧!

外觀

UNIBOX 'D'(Ver.당진) , (주)감동C&D 유니박스 (주)감동C&D 유니박스 組合屋
(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
(주)감동C&amp;D 유니박스
(주)감동C&D 유니박스

橘色的牆面配上白色框架，鮮豔又有親和力。庭院的石頭步道非常有質樸氣息，與貨櫃屋搭配起來更顯可愛。

以綠意妝點

UNIBOX 'D'(Ver.당진) , (주)감동C&D 유니박스 (주)감동C&D 유니박스 華廈
(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
(주)감동C&amp;D 유니박스
(주)감동C&D 유니박스

也許貨櫃屋多少還是會給人一點工業感的感受，因此庭院的綠意，就成為妝點貨櫃屋的最佳元素。

圍牆

UNIBOX 'D'(Ver.당진) , (주)감동C&D 유니박스 (주)감동C&D 유니박스 庭院遮陽棚
(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
(주)감동C&amp;D 유니박스
(주)감동C&D 유니박스

這間貨櫃屋不僅有可愛的庭院，還有圍牆提供安全性。

室內裝潢

UNIBOX 'D'(Ver.당진) , (주)감동C&D 유니박스 (주)감동C&D 유니박스 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
(주)감동C&amp;D 유니박스
(주)감동C&D 유니박스

以白色為主色調的室內空間十分明亮寬敞，開放式的設計更是讓小空間不會有壓迫感。搭配上專家規劃的大片玻璃拉門，整體的畫面讓人感到舒適自在。

廚房與用餐區

UNIBOX 'D'(Ver.당진) , (주)감동C&D 유니박스 (주)감동C&D 유니박스 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
(주)감동C&amp;D 유니박스
(주)감동C&D 유니박스

用餐區與廚房緊密連結，而兩個空間的素材則大不相同。餐廳擺放木頭餐桌，因此散發溫暖，讓人用餐的時候心情更為愉悅。廚房則以不銹鋼材質增添現代風的味道，而選用的家電則讓做料理的人更為上手。

收納

UNIBOX 'D'(Ver.당진) , (주)감동C&D 유니박스 (주)감동C&D 유니박스 餐廳
(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
(주)감동C&amp;D 유니박스
(주)감동C&D 유니박스

廚房的中島有大量的收納空間，非常實用。

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臥室

UNIBOX 'D'(Ver.당진) , (주)감동C&D 유니박스 (주)감동C&D 유니박스 視聽室
(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
(주)감동C&amp;D 유니박스
(주)감동C&D 유니박스

臥室的顏色以自然色系為主，簡單舒適。

小書桌

UNIBOX 'D'(Ver.당진) , (주)감동C&D 유니박스 (주)감동C&D 유니박스 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
(주)감동C&amp;D 유니박스
(주)감동C&D 유니박스

釘在牆面的木頭書桌超級省空間，而且還很時尚。

浴室

UNIBOX 'D'(Ver.당진) , (주)감동C&D 유니박스 (주)감동C&D 유니박스 現代浴室設計點子、靈感&圖片
(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
(주)감동C&amp;D 유니박스
(주)감동C&D 유니박스

同樣以白與木頭為主的浴室讓人感到十分放鬆，而洗手台下則有充足的收納空間。

戶外生活

UNIBOX 'D'(Ver.당진) , (주)감동C&D 유니박스 (주)감동C&D 유니박스 組合屋
(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
(주)감동C&amp;D 유니박스
(주)감동C&D 유니박스

被綠意環繞的貨櫃屋一點也不顯突兀，而庭院的設計更是讓屋主可以盡享戶外生活~

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