小巧又時尚! 有可愛庭院，鮮豔橘色的小坪數貨櫃屋

貨櫃屋給你的印象是什麼呢? 該不會你想到貨櫃屋的時候，腦海中浮現的還是充滿工業味道的破舊貨櫃吧? 為了提供屋主不一樣的住屋選擇，許多專家投身於利用廢棄貨櫃，改造成住宅空間的創作裡頭。以廢棄貨櫃打造居家空間，不僅省時省錢，還相當環保。而專家們發揮了無限的想像與創意，讓貨櫃屋也能時尚美觀。
今天要介紹的小坪數貨櫃屋有著鮮豔的橘色外觀，搭配上可愛的庭院，更加惹人喜歡。室內的裝潢簡單卻時尚，可以提供居者充足的生活機能。
現在就一塊欣賞吧!
橘色的牆面配上白色框架，鮮豔又有親和力。庭院的石頭步道非常有質樸氣息，與貨櫃屋搭配起來更顯可愛。
也許貨櫃屋多少還是會給人一點工業感的感受，因此庭院的綠意，就成為妝點貨櫃屋的最佳元素。
這間貨櫃屋不僅有可愛的庭院，還有圍牆提供安全性。
以白色為主色調的室內空間十分明亮寬敞，開放式的設計更是讓小空間不會有壓迫感。搭配上專家規劃的大片玻璃拉門，整體的畫面讓人感到舒適自在。
用餐區與廚房緊密連結，而兩個空間的素材則大不相同。餐廳擺放木頭餐桌，因此散發溫暖，讓人用餐的時候心情更為愉悅。廚房則以不銹鋼材質增添現代風的味道，而選用的家電則讓做料理的人更為上手。
廚房的中島有大量的收納空間，非常實用。
臥室的顏色以自然色系為主，簡單舒適。
釘在牆面的木頭書桌超級省空間，而且還很時尚。
同樣以白與木頭為主的浴室讓人感到十分放鬆，而洗手台下則有充足的收納空間。
被綠意環繞的貨櫃屋一點也不顯突兀，而庭院的設計更是讓屋主可以盡享戶外生活~
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