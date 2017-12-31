小巧又時尚! 有可愛庭院，鮮豔橘色的小坪數貨櫃屋

貨櫃屋給你的印象是什麼呢? 該不會你想到貨櫃屋的時候，腦海中浮現的還是充滿工業味道的破舊貨櫃吧? 為了提供屋主不一樣的住屋選擇，許多專家投身於利用廢棄貨櫃，改造成住宅空間的創作裡頭。以廢棄貨櫃打造居家空間，不僅省時省錢，還相當環保。而專家們發揮了無限的想像與創意，讓貨櫃屋也能時尚美觀。

今天要介紹的小坪數貨櫃屋有著鮮豔的橘色外觀，搭配上可愛的庭院，更加惹人喜歡。室內的裝潢簡單卻時尚，可以提供居者充足的生活機能。

現在就一塊欣賞吧!