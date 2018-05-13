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遠離喧囂的寧靜北歐：個性獨具、通風明亮的 28 坪公寓

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相信居住在大城市中的你，每天面對的是擁擠的人潮，體驗著喧囂的生活。正因如此，充滿寧靜感的家，便是能讓你充電、再次迎接挑戰的去處。今天我們要介紹的 28 坪的公寓，是為了要讓屋主可以寧靜、可以隨心生活、與愛人相伴、閱讀、料理、休憩、旅行記憶所設計的場寓。設計師們為了要改善老屋原有的樓板過低、牆面傾斜的結構問題，透過適當的空間切分，降低視覺的傾斜感。除此之外，設計師還以「動線就是空間」的原則規劃，讓家中的空間不拘泥於通道的功能，可以擁有更多的便利與舒適性。

想要打造一個屬於你的寧靜空間嗎？那麼不妨跟著我們一起探索這間 28 坪公寓的各個角落，從中找靈感吧！

開放式的餐廚

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沐光植境設計事業

寧靜北歐

沐光植境設計事業
沐光植境設計事業
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民以食為天！因此，就先讓我們瞧瞧廚房與用餐區的設計吧！為了讓家中的公共領域動線暢通，保留寬敞的視覺與心靈感受，專家採用開放式的設計。廚房的檯面使用石材，與木頭的餐桌椅巧妙的區隔出領域。

絕佳採光與通風

餐廳與廚房支間的拉門 沐光植境設計事業 客廳 Wood effect
沐光植境設計事業

餐廳與廚房支間的拉門

沐光植境設計事業
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從這個角度你可以看到陽臺、客廳、餐廳都連結在一起，從外頭注入的光線讓室內擁有絕佳採光，開放式的設計也讓通風更為良好。

顏色搭配

從客廳望向餐廳 沐光植境設計事業 餐廳 Blue
沐光植境設計事業

從客廳望向餐廳

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設計師以白色搭配單寧藍的牆面，讓置身在其中的人能感覺沈穩，但又可以嗅出時尚的味道。

臥室

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從這個角度可以看到臥室沿用了客廳的單寧藍，因此設計主軸更為明確。設計師利用籃子等裝飾小物，讓臥室更有隨性的風格。臥室近浴室的角落空間，則設計成有收納及梳妝台的功能，而為了讓空間保有整潔舒適感，設計師特地將之隱藏在鏡面門板後方。

水泥粉光牆面

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寧靜北歐

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走進臥室，我們的目光都被水泥粉光牆面吸引了！這樣的塗層營造出工業風的氣息，讓別緻的臥室更有個性！臥室內的浴室則以鋁框灰色玻璃拉門成為主臥室空間的延伸區域，延續主臥室自然色調。

浴室

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浴室內以冷色調為主，因此能讓人感到平和，而牆面的磁磚圖樣，更是為空間注入了多樣性。

獨自沈思

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最後我們來到了有大型收納櫃的區塊，這個房間不僅有儲物的功能，還能夠讓想要與自己對話的居者，寧靜地享受不被打擾的高質感時光。

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