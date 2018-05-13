遠離喧囂的寧靜北歐：個性獨具、通風明亮的 28 坪公寓

相信居住在大城市中的你，每天面對的是擁擠的人潮，體驗著喧囂的生活。正因如此，充滿寧靜感的家，便是能讓你充電、再次迎接挑戰的去處。今天我們要介紹的 28 坪的公寓，是為了要讓屋主可以寧靜、可以隨心生活、與愛人相伴、閱讀、料理、休憩、旅行記憶所設計的場寓。設計師們為了要改善老屋原有的樓板過低、牆面傾斜的結構問題，透過適當的空間切分，降低視覺的傾斜感。除此之外，設計師還以「動線就是空間」的原則規劃，讓家中的空間不拘泥於通道的功能，可以擁有更多的便利與舒適性。

想要打造一個屬於你的寧靜空間嗎？那麼不妨跟著我們一起探索這間 28 坪公寓的各個角落，從中找靈感吧！