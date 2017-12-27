2017 年最受歡迎的 11 間貨櫃屋

利用廢棄貨櫃打造而成的貨櫃屋不僅價格低廉，也十分符合環保的概念。在我們介紹過的眾多房屋類型中，貨櫃屋總是受到大家的熱烈注目。2017 年我們也介紹了許多由不同專家們所設計的貨櫃屋，究竟哪 11 個是獲得最多好評的設計呢？今天我們就要在年終的時候，為大家介紹今年最受歡迎的 11 間貨櫃屋，一起來看看吧！