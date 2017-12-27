2017 年最受歡迎的 11 間貨櫃屋

利用廢棄貨櫃打造而成的貨櫃屋不僅價格低廉，也十分符合環保的概念。在我們介紹過的眾多房屋類型中，貨櫃屋總是受到大家的熱烈注目。2017 年我們也介紹了許多由不同專家們所設計的貨櫃屋，究竟哪 11 個是獲得最多好評的設計呢？今天我們就要在年終的時候，為大家介紹今年最受歡迎的 11 間貨櫃屋，一起來看看吧！
沒錯，今年最受到歡迎的貨櫃屋出自於台灣設計師之手。這間位在鹿谷的貨櫃屋除了外在有個性，室內也簡約時尚～
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接下來這間貨櫃屋以垂直與水平的方式堆疊兩個貨櫃，外加紅色的框架，造型非常獨特。
大片的玻璃拉門，外加上木頭的地板與牆面，這間貨櫃屋絕對是你一生中看過最酷的貨櫃屋！尤其是浴室的設計，讓人非常驚艷～
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天藍色的雙層貨櫃屋外觀讓人感到舒適沁涼，屋頂的露臺空間則可以眺望附近的美景～
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亮綠色的外觀非常吸引人，這間小巧的咖啡貨櫃屋實惠可愛。
紫色的貨櫃屋看似狹小，室內居然十分寬敞，而裝潢更是魅力十足。
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只有4.5 坪的貨櫃屋大概是 26.6 萬台幣，雖然面積小，但是室內的設備一應俱全，非常適合一人生活。
同樣是4.5坪，這間貨櫃屋的價格只要 12 萬台幣左右，不管是外型或是室內裝潢都十分小巧可愛，討人喜歡～
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這間由台灣專家設計的單層貨櫃屋造型簡約，室內的榻榻米區是最大的亮點！
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斜屋頂的造型十分獨特，而屋頂的露臺寬敞愜意，是非常棒的空間。
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