有故事感的家！一間以原木搭配紅色的溫馨平房～

什麼樣的房子能夠讓你感到安心又自在呢？只有單層的平房，外加上充滿溫度的木材，可以說是最完美的組合。如果說你不喜歡中規中矩的設計，那麼你可以從裝潢以及用色下手，讓你的木質平房更有味道。比方說，我們接下來介紹的木質平房搭配了紅色的塗層，讓傳統結構的房子充滿了個性，更有故事。

一起讓我們前往日本千葉縣，欣賞專家所打造的這間溫馨平房吧！