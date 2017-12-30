有故事感的家！一間以原木搭配紅色的溫馨平房～

什麼樣的房子能夠讓你感到安心又自在呢？只有單層的平房，外加上充滿溫度的木材，可以說是最完美的組合。如果說你不喜歡中規中矩的設計，那麼你可以從裝潢以及用色下手，讓你的木質平房更有味道。比方說，我們接下來介紹的木質平房搭配了紅色的塗層，讓傳統結構的房子充滿了個性，更有故事。
一起讓我們前往日本千葉縣，欣賞專家所打造的這間溫馨平房吧！
這間平房位在靠近大海的千葉縣，為了配合這樣宜人的環境，屋主特別請專家選用木材，並且將部分的外牆漆成酒紅色，讓平房既有木頭的質樸感，也不失獨特的個性。雖然說酒紅色頗為顯眼，卻依舊能夠和諧地與自然的景物融合在一塊。
通過了入口處之後右轉，便是被樹木圍繞的木頭露臺區。有點高度的木頭露臺巧妙的連結庭院與室內的區域，像是客廳的延伸空間。在這裡你可以放鬆地享受戶外時光，擺上烤肉用具的話，也能與親朋好友一塊大開烤肉趴！
由於平房的面積不是太大，因此專家選擇開放式的設計，讓室內空間寬敞明亮。如同外牆的酒紅色，專家在此將天花板漆成藍色，因此絲毫不單調。
有高低落差的設計直接劃分出玄關的區域，是非常聰明的做法。客廳與廚房這些公共領域都鋪上木頭地板，讓人感到非常放鬆自在。Ｌ型的沙發簡單別緻，配上典雅的燈具，讓人好想要賴在這裡不走～
最後我們來到了私人的領域，這裡的牆面與天花板有讓人非常難忘的圖樣設計。雖然說圖樣的效果十分驚人，卻因為專家選擇的大地色系而不顯得有壓迫感。除此之外，有金屬框的玻璃拉門，也讓空間感覺更為明亮寬敞。
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