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鄉間的平房: 有混凝土外牆，室內充滿木頭溫暖的舒適空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 獨棟房 水泥
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你喜歡居住在有自然綠意的鄉下，並且渴望質樸的生活方式嗎? 如果是的話，接下來我們將要介紹一間非常適合你的舒適居所。這間房子是間只有單層樓的平房，以混凝土做為主要的建材，平房裡頭充滿了木頭的溫暖質感，讓人大呼溫馨!搭配了多扇窗戶與玻璃拉門，家中明亮絲毫不陰暗。雖然沒有豪華的裝潢，但是卻讓人感受到家的味道。

現在就一起來欣賞專家的傑作吧!

外觀

homify 獨棟房 水泥
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淺粉色的屋頂十分獨特，搭配上混凝土的外牆，讓人感到非常有親切感。

平房外頭的庭院沒有華麗的造景，然而步道兩旁種植的小樹，卻讓人感受到鄉間的生活熱力。

拉門的設計

homify 獨棟房 水泥
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從這個角度你可以看到專家規劃了落地的拉門，連接戶外與室內的區域。對於喜歡戶外生活的人來說，是十分貼心的設計。

玄關

homify 隨意取材風玄關、階梯與走廊
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走進玄關處，我們立刻被木頭的美麗紋路吸引了。專家讓屋內的空間高一階，利用這樣的落差打造出玄關的區域，並且還多出了放鞋的空間，十分有巧思。

牆面與天花板

homify 客廳
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木頭的牆面與天花板讓身在其中的人彷彿被樹木擁抱著，搭配上簡單的吊燈，顯得更為別緻。

明亮通風

homify 餐廳
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由於專家設計了落地的拉門，因此室內超級明亮，也很通風。

廚房

homify 廚房
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廚房的區域也用上大量木頭，而流理台使用了不銹鋼的材質，更為耐用。

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大量收納

homify 系統廚具
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為了將各種餐盤用具收納好，專家規劃了多個收納格，功能強大。

榻榻米房

homify 視聽室
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榻榻米房的和室拉門有著非常美麗的圖樣，非常適合在此享受悠閒的時光。

浴室

homify 浴室
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浴室的設計十分簡單，並且帶有鄉間的質樸感。

扶手

homify 浴室
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為了方便家中的長者如廁，專家設計了扶手，安全性更佳!

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