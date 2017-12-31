鄉間的平房: 有混凝土外牆，室內充滿木頭溫暖的舒適空間

你喜歡居住在有自然綠意的鄉下，並且渴望質樸的生活方式嗎? 如果是的話，接下來我們將要介紹一間非常適合你的舒適居所。這間房子是間只有單層樓的平房，以混凝土做為主要的建材，平房裡頭充滿了木頭的溫暖質感，讓人大呼溫馨!搭配了多扇窗戶與玻璃拉門，家中明亮絲毫不陰暗。雖然沒有豪華的裝潢，但是卻讓人感受到家的味道。

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