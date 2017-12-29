辛苦了一天，回到溫暖的家中，吃了頓暖心的晚餐，該上床歇息了吧！喔，不，在此之前，你一定想要享受個放鬆筋骨的熱水浴！浴室的重要性，絲毫不下於家中任何一處空間。值此年終之際，我們為你蒐集了 2017 年最受歡迎的 18 種浴室設計。趕快動手整造一下自家的浴室空間，來年就可以享受洗浴之樂了！
敞亮的空間中，四周是帶有美麗木紋的牆壁，飾以色彩鮮明的壁畫，為沐浴帶來美好的心情～
小空間也可以如此充分運用，透明的玻璃淋浴間，讓小小角落也美出了一種高度！
以木頭為裝潢材料，擺置上竹籃呈裝毛巾，田園風情迷人到極點～
通往庭院的狹長浴室，猶如一座私人秘密花園，一邊洗浴，一邊還可以欣賞戶外風光！
以大理石打造的浴室牆壁和地面，渲染出天然樸素的風采。窗外天空溢進室內，讓洗浴變成了享受～
黑白的方磚自帶很有設計感的圖案，與素白的牆面部分和浴缸構成對比，更突顯出設計師的巧妙手筆！
這款極具質感的設計，採用天然石材砌出很美的牆壁，搭配木材和玻璃，創造出賞心悅目的畫面～
空間裝潢十分簡約，簡潔的裝置不顯複雜，予人明淨開朗的感覺。
如果你厭倦了素白，不妨改用較為繁複的圖案瓷磚，讓空間躍動了起來！
看似簡約的設計，實則蘊含別緻的巧思。燈光、木材、混凝土，搭配出很有質感的空間～
不規則形狀的浴缸，搭配地面葉片型地墊，讓想像自由飛翔，把盆浴幻想成在灣區暢泳～
木頭裝潢與竹材和籐製器皿是天生絕搭，當它們共處一個空間，可以散發出很紓壓的氛圍～
儘管空間以白色為主調，但帶有美麗紋理的壁面，在明亮燈光照耀下，美出了一種想像不到的層次感～
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