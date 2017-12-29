辛苦了一天，回到溫暖的家中，吃了頓暖心的晚餐，該上床歇息了吧！喔，不，在此之前，你一定想要享受個放鬆筋骨的熱水浴！浴室的重要性，絲毫不下於家中任何一處空間。值此年終之際，我們為你蒐集了 2017 年最受歡迎的 18 種浴室設計。趕快動手整造一下自家的浴室空間，來年就可以享受洗浴之樂了！