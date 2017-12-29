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2017 年最受歡迎的 18 種浴室設計

Genie Chien Genie Chien
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辛苦了一天，回到溫暖的家中，吃了頓暖心的晚餐，該上床歇息了吧！喔，不，在此之前，你一定想要享受個放鬆筋骨的熱水浴！浴室的重要性，絲毫不下於家中任何一處空間。值此年終之際，我們為你蒐集了 2017 年最受歡迎的 18 種浴室設計。趕快動手整造一下自家的浴室空間，來年就可以享受洗浴之樂了！

1. 黑白風采

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潤澤明亮設計事務所

山林曉居

潤澤明亮設計事務所
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單純採用黑白兩色搭配，卻一點也不感覺單調。牆上的長方形瓷磚，與地面的六角拼貼構成有趣的對應，櫃上一抹鮮綠更添加了鮮活的氣息～

2. 現代風

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夏沐森山設計整合

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簡單的空間線條，卻散發出自由奔放的美感！沈穩的用色不顯沈重，益顯凝練的現代風氣派～

3. 活色生香

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敞亮的空間中，四周是帶有美麗木紋的牆壁，飾以色彩鮮明的壁畫，為沐浴帶來美好的心情～

4. 善用空間

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小空間也可以如此充分運用，透明的玻璃淋浴間，讓小小角落也美出了一種高度！

5. 溫暖調性

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以木頭為裝潢材料，擺置上竹籃呈裝毛巾，田園風情迷人到極點～

6. 花色斑斕

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白色的空間中，最引人注目的便是這些漂亮的地磚，千變萬化的花樣帶來活潑的調性～

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7. 私密樂園

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通往庭院的狹長浴室，猶如一座私人秘密花園，一邊洗浴，一邊還可以欣賞戶外風光！

8. 大理石風

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理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

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以大理石打造的浴室牆壁和地面，渲染出天然樸素的風采。窗外天空溢進室內，讓洗浴變成了享受～

9. 馬賽克風

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MadaM Architecture

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黑白的方磚自帶很有設計感的圖案，與素白的牆面部分和浴缸構成對比，更突顯出設計師的巧妙手筆！

10. 絕美石材

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Sky Gallery

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這款極具質感的設計，採用天然石材砌出很美的牆壁，搭配木材和玻璃，創造出賞心悅目的畫面～

11. 簡約款

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Och_Ach_Concept

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Och_Ach_Concept
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空間裝潢十分簡約，簡潔的裝置不顯複雜，予人明淨開朗的感覺。

12. 繁複之美

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如果你厭倦了素白，不妨改用較為繁複的圖案瓷磚，讓空間躍動了起來！

13. 別緻設計

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Markham Stagers

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看似簡約的設計，實則蘊含別緻的巧思。燈光、木材、混凝土，搭配出很有質感的空間～

14. 暖色調

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如果不喜歡素白，也擔心過於繁雜亂了視界，不妨採用這款暖色系的設計，讓大片的方磚與雜色拼貼相映成趣～

15. 海灣造型

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不規則形狀的浴缸，搭配地面葉片型地墊，讓想像自由飛翔，把盆浴幻想成在灣區暢泳～

16. 星級飯店款

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大片的鏡面、立式的玻璃牆，加上空間中的金屬器皿，美得有如星級飯店的裝飾～

17. 木與竹籐

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Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
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木頭裝潢與竹材和籐製器皿是天生絕搭，當它們共處一個空間，可以散發出很紓壓的氛圍～

18. 白色靜美

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Landmass London

MAIN BATHROOM

Landmass London
Landmass London
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儘管空間以白色為主調，但帶有美麗紋理的壁面，在明亮燈光照耀下，美出了一種想像不到的層次感～

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