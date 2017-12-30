13 款讓你大為驚豔的廚房小工具！

喜歡下廚的你，可能在逛街或瀏覽網路時，會特別注意到一些廚房的創意用具。的確，有時下廚作菜也可以是種生活情趣；倘若下廚時，可以用上一些有趣的工具來輔助，會讓烹飪變成一種享受，為日常生活帶來非常愉悅的感受！今天 Homify 為你蒐集了 13 款廚房裡的小工具，它們不但極具實用性，而且款款都有特別的創意，精美的設計更是令人愛不釋手，趕快一起來看看吧！
當我們需要銼碎馬鈴薯、胡蘿蔔或巧克力時，通常都會感覺有些吃力，同時也很耗時。現在有了這款內建在流理台的刨具，工作變得非常輕鬆！它可以讓你的手部動作更加省力，同時銼好的食物直接蒐集在底下的小抽屜裡，一抽出來就可以取用了！
這組流理台的抽屜，內建了一款麵包切片機。要切麵包時，就從抽屜裡取出折疊式的器具。用完以後，再把它折疊回去，關起抽屜來就可以了，是相當簡潔的解決方案。
廚房裡的道具林林總總，很容易讓空間變得混亂。有了這款專為器具分門別類所設計的抽屜，可以將各種餐具整理得井井有條，一拉開抽屜，立刻就可以拿取需要的器品。
這款切菜板直接隱藏在檯面下，當你要切菜時，把它從櫃子裡拖出來，就可以開始切菜或切麵包了。使用完後，推回原位，一點都不占地方！
這款設計可以提供兩種功能，既可以把蛋糕分割得乾淨漂亮，還可以把切片夾起來，完整地擺到盤子上。外形光潔亮麗，讓切蛋糕也成為一種貴氣十足的感官享受！
小朋友們最喜歡玩作蛋糕和棒棒糖了！但是要讓它們完美成型，有時並不是簡單的事。現在有了這款工具，製作烘烤小麵團球成了再簡單不過的事了！只需要再添加一些裝飾，很快就可以嚐到美味點心了～
烹飪時，我們都會想一邊聽音樂。但是該把平板電腦擺在哪裡好呢？這款立式的支架，讓平板可以站立起來，音響效果顯得特別好。同時，它的底座可以保護電子設備，避免滑動跌落～
喜歡在早餐時來個太陽蛋嗎？這款有趣的設計，讓你可以直接把蛋煎成太陽形狀，絲毫也不費力。作法很簡單，把它安置在平底鍋內，將蛋打進去，然後按照一般的煎蛋過程就行了！
在進行烘焙工作時，要將蛋黃和蛋白徹底分離，通常需要一些功夫，有時還關乎作出來的食品能否成功。這款矽膠製成的魚形分離器，肯定能讓你事半功倍，再也不怕失手了！
很多菜式都用得上胡蘿蔔切條，不僅要切成細條狀，還要拉出長長的螺旋型。有了這款像是削鉛筆機的用具，工作變得簡單多了！只要將胡蘿蔔插進去，然後像削鉛筆一樣旋轉，馬上就能削出理想的細條了～
許多人都喜歡使用堅果入菜，或是剝開後直接享受美味。現在有一款外形奢華的胡桃夾子，直接置於特製的小碗中，夾碎堅果外殼變得吹灰不費了！
通常洗好碗盤用具後，我們都會把這些潮溼的器具放在水槽旁邊晾乾，看起來不免有礙觀瞻。現在有了這款與流理台一體成型的不銹鋼設計，你可以將各種器具插放好，讓流理台面顯得格外有秩序！
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