14 間不生冷的現代風獨棟別墅

許多人都嚮往住在獨棟的別墅中，但是獨門獨院的房子，與周遭似乎會有一些距離感。如果設計上又太顯高冷，難免會讓人產生高不可攀的印象，當想要轉手時，也可能造成買方猶豫。但是，這些問題並非無法可解，關鍵在於設計的技巧。今天要帶你去參觀 14 間不予人生冷感的現代風獨棟別墅，保證讓你一見就愛上，再見更傾心！
這座沿著斜坡建立的獨棟別墅，造型極為吸睛。很有層次感的設計，不僅不感到生冷，還讓人倍感親切！半開放的格局，兼容了隱私和生活上的便利。
很有設計感的獨棟別墅，可容多代同居。採用多種建材打造，創造出極具質感的風格，同時也可規劃成多種用途的格局～
這棟建築的構造相當有趣，寬廣的底層之上，只蓋出一半建物。如此刻意留白，反而賦予它特殊的吸引力。庭外大片的綠地上點綴著樹木，猶如一幅高地風景～
當夜幕低垂，這座以咖啡色系打造的別墅，便會亮起柔和明亮的燈光。柔軟的色調與綠色前庭相為呼應，散發出家的濃情蜜意～
專家以紅色磚塊點綴白色粉牆，如此迷人的外觀讓每個路人都不禁多看兩眼。粉色地磚也與綠色草坪交融出完美意象！
結合中西設計的精髓，讓這座經典風的別墅顯得格外突出！暖色系的運用貫穿整座建築，多種建材混搭，構造出極其凝練的風格～
混凝土、玻璃帷幕，加上石材一起共舞，陽光下散發出一股時尚氣質。絕美的石材運用，讓人忍不住想靠近體驗它的質感～
不想採用傳統格局，何妨試試這款混搭設計。底層的開放式有頂蓋露台，以及二樓的陽台空間，讓住民隨時可以擁有戶外的清新空氣，晴雨都不妨礙休閒活動～
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