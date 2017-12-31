14 間不生冷的現代風獨棟別墅

許多人都嚮往住在獨棟的別墅中，但是獨門獨院的房子，與周遭似乎會有一些距離感。如果設計上又太顯高冷，難免會讓人產生高不可攀的印象，當想要轉手時，也可能造成買方猶豫。但是，這些問題並非無法可解，關鍵在於設計的技巧。今天要帶你去參觀 14 間不予人生冷感的現代風獨棟別墅，保證讓你一見就愛上，再見更傾心！