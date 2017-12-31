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14 間不生冷的現代風獨棟別墅

Genie Chien Genie Chien
Tagaytay Southridge Estates, TG Designing Corner TG Designing Corner 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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許多人都嚮往住在獨棟的別墅中，但是獨門獨院的房子，與周遭似乎會有一些距離感。如果設計上又太顯高冷，難免會讓人產生高不可攀的印象，當想要轉手時，也可能造成買方猶豫。但是，這些問題並非無法可解，關鍵在於設計的技巧。今天要帶你去參觀 14 間不予人生冷感的現代風獨棟別墅，保證讓你一見就愛上，再見更傾心！

1. 層次感

CASA DV, Cláudio Maurício e Paulo Henrique Cláudio Maurício e Paulo Henrique 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Cláudio Maurício e Paulo Henrique

Cláudio Maurício e Paulo Henrique
Cláudio Maurício e Paulo Henrique
Cláudio Maurício e Paulo Henrique

這座沿著斜坡建立的獨棟別墅，造型極為吸睛。很有層次感的設計，不僅不感到生冷，還讓人倍感親切！半開放的格局，兼容了隱私和生活上的便利。

2. 陽光美宅

단독주택 , 우드선 목조건축 우드선 목조건축 房子
우드선 목조건축

우드선 목조건축
우드선 목조건축
우드선 목조건축

二層樓房的美宅，採用灰黑搭配純白，陽光之下昂頭佇立，壯美而不孤立。透亮的落地窗映射出周圍風光，像是一幅幅窗上的圖畫！

3. 低調風

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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這座一字型的別墅，外觀低調樸素，黑白相搭的構造，氣派中也很接地氣。鄰街的粉牆上映著路邊樹影，為建築抹上一縷休閒風情～

4. 多代同居

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TG Designing Corner

TG Designing Corner
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很有設計感的獨棟別墅，可容多代同居。採用多種建材打造，創造出極具質感的風格，同時也可規劃成多種用途的格局～

5. 前衛風

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簡單的幾何造型，有著明淨的框架，飾以大片的落地玻璃，從室內就可以透視戶外，讓內外風光交融成一體～

6. 通透款

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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這棟三層樓的獨棟別墅，有著簡潔的矩型層疊設計，搭配大片透明門窗，營造出十足的通透感。簡簡單單，就已吸睛無比！

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7. 二合一款

바라봄, TODOT TODOT 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
TODOT

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TODOT
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前後兩棟的設計，看似彼此分離，實則相輔相依。三層樓的構造，創造出大量的空間，讓屋主可以規劃出多種用途，起居和工作可以兼容並蓄～

8. 非傳統派

CASA RAIZ, Speziale Linares arquitectos Speziale Linares arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Speziale Linares arquitectos

Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos

這棟建築的構造相當有趣，寬廣的底層之上，只蓋出一半建物。如此刻意留白，反而賦予它特殊的吸引力。庭外大片的綠地上點綴著樹木，猶如一幅高地風景～

9. 純白風

homify 獨棟房 水泥 White
homify

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純白的雙層構造，外形有如積木玩具，門窗製造出來的暗影，成為屋體上的點睛之筆，讓人更想登堂入室，一探內裡奧妙～

10. 溫馨派

Casa L-G, J-M arquitectura J-M arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White
J-M arquitectura

J-M arquitectura
J-M arquitectura
J-M arquitectura

當夜幕低垂，這座以咖啡色系打造的別墅，便會亮起柔和明亮的燈光。柔軟的色調與綠色前庭相為呼應，散發出家的濃情蜜意～

11. 鄉村風

Residencia C135, Arquiteto Vinicius Vargas Arquiteto Vinicius Vargas 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Arquiteto Vinicius Vargas

Arquiteto Vinicius Vargas
Arquiteto Vinicius Vargas
Arquiteto Vinicius Vargas

專家以紅色磚塊點綴白色粉牆，如此迷人的外觀讓每個路人都不禁多看兩眼。粉色地磚也與綠色草坪交融出完美意象！

12. 經典風

EXterior View Arch Point 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Arch Point

EXterior View

Arch Point
Arch Point
Arch Point

結合中西設計的精髓，讓這座經典風的別墅顯得格外突出！暖色系的運用貫穿整座建築，多種建材混搭，構造出極其凝練的風格～

13. 時尚風

Casa Esquina 1, Marcelo Roura Arquitectos Marcelo Roura Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White
Marcelo Roura Arquitectos

Marcelo Roura Arquitectos
Marcelo Roura Arquitectos
Marcelo Roura Arquitectos

混凝土、玻璃帷幕，加上石材一起共舞，陽光下散發出一股時尚氣質。絕美的石材運用，讓人忍不住想靠近體驗它的質感～

14. 混搭款

Rancho 14, A+R arquitetura A+R arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
A+R arquitetura

A+R arquitetura
A+R arquitetura
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不想採用傳統格局，何妨試試這款混搭設計。底層的開放式有頂蓋露台，以及二樓的陽台空間，讓住民隨時可以擁有戶外的清新空氣，晴雨都不妨礙休閒活動～

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