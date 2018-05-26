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翻新40年老舊浴室: 有乾濕分離設計的時尚沐浴空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
約40年廁所改造, 澄嶧空間設計 澄嶧空間設計
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台灣老房子或是老公寓的浴室最常見的問題就是乾濕不分離，而因為乾溼不分離，沐浴空間裡頭的維護不易，對於居住的人來說更是非常不便利。今天我們要欣賞的浴室改造案的主角是台灣的一間40年的老舊浴室，不光是有乾溼不分離的問題，浴室的衛浴設備都非常老舊，讓人不忍直視! 在專家出馬之後，老浴室變成有灰色牆面，以及乾濕分離淋浴間的時尚沐浴空間!

現在就一塊欣賞這個浴室改造案，從中找靈感吧!

改造前: 一切都太老舊了!

約40年廁所改造前 澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

約40年廁所改造前

澄嶧空間設計
澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

看看這個浴室的各個元素，不管是瓷磚，浴缸或是洗手台都已經過時並且積上無法清理的污垢。雖然說地板的花磚十分美麗，但是經過歲月的摧殘，只讓人感到不自在!

沒有收納空間!

約40年廁所改造前 澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

約40年廁所改造前

澄嶧空間設計
澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

除此之外，浴室裡頭沒有規劃收納的區域，因此各種衛浴用品都散落四處，超級雜亂~

通風不佳

約40年廁所改造前 澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

約40年廁所改造前

澄嶧空間設計
澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

台灣天氣潮溼，因此如果浴室沒有加裝抽風的裝置，很容易會產生黴菌。

改造後: 乾淨清爽

約40年廁所改造後 澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

約40年廁所改造後

澄嶧空間設計
澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

專家使用了白色以及灰色，讓改造後的浴室看起來非常乾淨清爽。浴室的洗手台跟馬桶全部換新了，讓人如廁的時候感到更加舒適。

約40年廁所改造後 澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

約40年廁所改造後

澄嶧空間設計
澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

淋浴間

約40年廁所改造後 澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

約40年廁所改造後

澄嶧空間設計
澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

淋浴間有乾濕分離的設計，這樣一來馬桶以及洗手台的區域不再溼答答，洗澡後終於不用低下身子擦地板了!

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抽風的設備

約40年廁所改造後 澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

約40年廁所改造後

澄嶧空間設計
澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

雖然有小氣窗了，但是專家還是加裝了抽風的設備，讓浴室更快乾。

地板

約40年廁所改造後 澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

約40年廁所改造後

澄嶧空間設計
澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

灰色的瓷磚地板簡單又時尚，非常耐看!

延伸閱讀:

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