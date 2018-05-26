翻新40年老舊浴室: 有乾濕分離設計的時尚沐浴空間

台灣老房子或是老公寓的浴室最常見的問題就是乾濕不分離，而因為乾溼不分離，沐浴空間裡頭的維護不易，對於居住的人來說更是非常不便利。今天我們要欣賞的浴室改造案的主角是台灣的一間40年的老舊浴室，不光是有乾溼不分離的問題，浴室的衛浴設備都非常老舊，讓人不忍直視! 在專家出馬之後，老浴室變成有灰色牆面，以及乾濕分離淋浴間的時尚沐浴空間!

現在就一塊欣賞這個浴室改造案，從中找靈感吧!