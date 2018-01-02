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誰說平房不時尚？ 這間混凝土的現代風居所扭轉你印象!

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Projeto e Construção de Arquitetura de Residencia na Ponte Alta, Gama - DF., Rudini Rodarte Arquitetura e Construção Rudini Rodarte Arquitetura e Construção 視聽室
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你喜歡單層的結構，因為覺得這樣的設計比較讓你感到踏實安心，然而，你又超級喜歡現代建築的俐落線條嗎? 今天我們所要介紹的平房讓你的心願一次滿足! 這間以混凝土作為主要素材的平房有非常現代的結構，而不管是房屋外觀或是裡頭的裝潢都超級時尚，絕對扭轉了一般人對於平房的既定印象!

你是不是很好奇這間平房的樣貌呢? 一起來欣賞各個細節吧!

完工後的樣貌

Projeto e Construção de Arquitetura de Residencia na Ponte Alta, Gama - DF., Rudini Rodarte Arquitetura e Construção Rudini Rodarte Arquitetura e Construção 排屋
Rudini Rodarte Arquitetura e Construção

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這間平房有不同的方狀結構，像是積木一樣，十分有趣。混凝土是主要的結構，搭配上玻璃之後，散發濃厚的現代風格。

木頭大門

Projeto e Construção de Arquitetura de Residencia na Ponte Alta, Gama - DF., Rudini Rodarte Arquitetura e Construção Rudini Rodarte Arquitetura e Construção 獨棟房
Rudini Rodarte Arquitetura e Construção

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這是平房即將要完工時的樣子，你可以看到專家搭配了木頭大門，讓比較生冷的房子可以有溫度。

3D圖

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從專家提供給屋主參考的3D圖，你可以看到門旁的區塊是半開放式的車庫，因此愛車也成為了意外的裝飾品。

好奇屋內樣貌

Projeto e Construção de Arquitetura de Residencia na Ponte Alta, Gama - DF., Rudini Rodarte Arquitetura e Construção Rudini Rodarte Arquitetura e Construção 排屋
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這張3D圖則微微透露了屋內的樣貌，讓人更感好奇!

室內的風格

Projeto e Construção de Arquitetura de Residencia na Ponte Alta, Gama - DF., Rudini Rodarte Arquitetura e Construção Rudini Rodarte Arquitetura e Construção 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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室內的風格延續了平房的造型，十分簡約時尚。中性色系的瓷磚地板可以搭配任何家具，而且非常有現代感。

開放式設計

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專家採取開放式的設計，讓各個公共領域緊密連結，因此空間也不會過於狹窄。

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裝潢中

Projeto e Construção de Arquitetura de Residencia na Ponte Alta, Gama - DF., Rudini Rodarte Arquitetura e Construção Rudini Rodarte Arquitetura e Construção 餐廳
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這張圖是施工人員在裝潢時候所拍攝的，讓人十分好奇完工後的樣貌。

聰明的隔間

Projeto e Construção de Arquitetura de Residencia na Ponte Alta, Gama - DF., Rudini Rodarte Arquitetura e Construção Rudini Rodarte Arquitetura e Construção 系統廚具
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從這張圖你可以發現專家利用吧台桌當作廚房與餐廳的隔間，既實用又美觀!

小庭院

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想不到專家居然規劃了一個可以觀景用的小庭院，看電視累了的時候，可以移開視線休息一下!

木頭大門

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木頭大門的設計帶有鄉村風的味道，讓現代風的居家空間更有不同的元素。

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