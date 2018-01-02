誰說平房不時尚？ 這間混凝土的現代風居所扭轉你印象!

你喜歡單層的結構，因為覺得這樣的設計比較讓你感到踏實安心，然而，你又超級喜歡現代建築的俐落線條嗎? 今天我們所要介紹的平房讓你的心願一次滿足! 這間以混凝土作為主要素材的平房有非常現代的結構，而不管是房屋外觀或是裡頭的裝潢都超級時尚，絕對扭轉了一般人對於平房的既定印象!

你是不是很好奇這間平房的樣貌呢? 一起來欣賞各個細節吧!