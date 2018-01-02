誰說平房不時尚？ 這間混凝土的現代風居所扭轉你印象!

你喜歡單層的結構，因為覺得這樣的設計比較讓你感到踏實安心，然而，你又超級喜歡現代建築的俐落線條嗎? 今天我們所要介紹的平房讓你的心願一次滿足! 這間以混凝土作為主要素材的平房有非常現代的結構，而不管是房屋外觀或是裡頭的裝潢都超級時尚，絕對扭轉了一般人對於平房的既定印象!
你是不是很好奇這間平房的樣貌呢? 一起來欣賞各個細節吧!
這間平房有不同的方狀結構，像是積木一樣，十分有趣。混凝土是主要的結構，搭配上玻璃之後，散發濃厚的現代風格。
這是平房即將要完工時的樣子，你可以看到專家搭配了木頭大門，讓比較生冷的房子可以有溫度。
從專家提供給屋主參考的3D圖，你可以看到門旁的區塊是半開放式的車庫，因此愛車也成為了意外的裝飾品。
這張3D圖則微微透露了屋內的樣貌，讓人更感好奇!
室內的風格延續了平房的造型，十分簡約時尚。中性色系的瓷磚地板可以搭配任何家具，而且非常有現代感。
專家採取開放式的設計，讓各個公共領域緊密連結，因此空間也不會過於狹窄。
這張圖是施工人員在裝潢時候所拍攝的，讓人十分好奇完工後的樣貌。
從這張圖你可以發現專家利用吧台桌當作廚房與餐廳的隔間，既實用又美觀!
想不到專家居然規劃了一個可以觀景用的小庭院，看電視累了的時候，可以移開視線休息一下!
木頭大門的設計帶有鄉村風的味道，讓現代風的居家空間更有不同的元素。
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