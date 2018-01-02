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室內門: 14 種可以讓你家更有價值的好設計

Genie Chien Genie Chien
segmenta - Sliding glass door wardrobes, Lamco Design LTD Lamco Design LTD 臥室衣櫥與衣櫃
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住家大門或入口處的門，必須要設計得堅固且強大。但是室內的門就不必太過剛硬，可以採用能夠展現住家風格，強化出空間特點的款式。以下要介紹給你 14 扇很特別的室內門，它們不但具有一般門分隔空間的作用，同時還躍身成為住宅裡重要的裝飾元素。倘若你正想為家中換扇室內門，這些正是你可以參考的典範！

1. 線條獨特的木門

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd 窗戶與門門 複合木地板 Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

看看這座非常別緻的木門，它擁有簡潔的線條，流露出簡約的現代風之美。上面帶有美麗的木紋，為空間帶來一股藝術感～

2. 雙開式

homify 室內門
homify

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homify
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這扇雙開式的內門，造型優雅簡約。當你需要的時候，只要將它們打開來，就可以創造出非常寬敞的空間感。

3.​ 幾何圖案

Praxis, quint-it DEUTSCHLAND GMBH quint-it DEUTSCHLAND GMBH 窗戶與門門
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

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quint-it DEUTSCHLAND GMBH
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如果你喜歡現代風造型，一定不能錯過這一款！採用幾何形式和圖案，讓它的外觀展現出十足的吸睛度！

4.​ 天然核桃木

Portici Walnut Glazed Door Modern Doors Ltd 窗戶與門門 複合木地板 Wood effect
Modern Doors Ltd

Portici Walnut Glazed Door

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

這扇超美的核桃木門，外觀極具時尚感。和周邊的石材牆壁，共同營造出絕美的視覺觀感。

5. 橫拉式設計

Schiebetüren / Raumteiler, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH 窗戶與門門
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
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這款木門不僅美麗大方，採用橫拉式設計，更是不占多餘空間，最適合空間不大的室內使用～

6. 法式設計

Revitalisierung eines Einfamilienhauses, Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh 窗戶
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh
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這扇法式設計的雙開式門，有著流暢的白色線條，搭配透明窗框，顯得特別輕盈通透～

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7. 藝術風

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kepka ART

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如果你是熱愛藝術的人，絕對會一眼愛上這一款！絕美的線條和質感，宛如把藝術館帶進家裡來～

8. 滑動門

Segmenta sliding door wardrobe - Pictured here in Bronze mirror and frosted bronze mirror. Lamco Design LTD 臥室衣櫥與衣櫃
Lamco Design LTD

Segmenta sliding door wardrobe – Pictured here in Bronze mirror and frosted bronze mirror.

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

在空間比較大的場域，滑動門是最佳的選擇。這款設計把室外風景映進眼簾中，具有擴大空間的效果～

9. 復古風

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Anticuable.com

Anticuable.com
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古典式設計特別具有一種懷舊氛圍，非常適合懷念美好年代的住民使用。

10. 特殊設計

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ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors

ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors
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這款室內門採用雙開式構造，兩側大小不等，別具一種不規則的視覺美感～

11. 木質門

螺旋階段が素敵でクラシックなお家, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 窗戶
株式会社　盛匠

株式会社　盛匠
株式会社　盛匠
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專家採用木質為主素材，門和儲藏櫃都採用了大量的木料，構成一派純樸的美感～

12. 鄉野風

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Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
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這款門特別適合公寓中的工作室，或是大型辦公室設置。平時可以開敞著；需要開會時，只要拉上木門，就可以隔開空間了。

13. 典雅風

Ambienti Luxury, Romagnoli Porte Romagnoli Porte 窗戶
Romagnoli Porte

Romagnoli Porte
Romagnoli Porte
Romagnoli Porte

這處空間完整體現了古典風格的優雅。採用銀亮金屬門，搭配同款燈飾、地板和牆面，創造出和諧的空間感。

14. 透明款

Master Bathroom looking towards to Dressing Area Lilian H. Weinreich Architects 現代浴室設計點子、靈感&圖片 竹
Lilian H. Weinreich Architects

Master Bathroom looking towards to Dressing Area

Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects

透明效果為空間增添了美感，儘管這款不適合用於隱私性要求高的空間，卻很適合用於客廳和起居室，為空間帶來更多的深度。

如果你正在尋找改造住宅門面的設計，一定不能錯過以下文章：

10 款展現個性的現代風門面設計

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