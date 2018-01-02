室內門: 14 種可以讓你家更有價值的好設計

住家大門或入口處的門，必須要設計得堅固且強大。但是室內的門就不必太過剛硬，可以採用能夠展現住家風格，強化出空間特點的款式。以下要介紹給你 14 扇很特別的室內門，它們不但具有一般門分隔空間的作用，同時還躍身成為住宅裡重要的裝飾元素。倘若你正想為家中換扇室內門，這些正是你可以參考的典範！
看看這座非常別緻的木門，它擁有簡潔的線條，流露出簡約的現代風之美。上面帶有美麗的木紋，為空間帶來一股藝術感～
如果你喜歡現代風造型，一定不能錯過這一款！採用幾何形式和圖案，讓它的外觀展現出十足的吸睛度！
這扇超美的核桃木門，外觀極具時尚感。和周邊的石材牆壁，共同營造出絕美的視覺觀感。
這款木門不僅美麗大方，採用橫拉式設計，更是不占多餘空間，最適合空間不大的室內使用～
這扇法式設計的雙開式門，有著流暢的白色線條，搭配透明窗框，顯得特別輕盈通透～
在空間比較大的場域，滑動門是最佳的選擇。這款設計把室外風景映進眼簾中，具有擴大空間的效果～
古典式設計特別具有一種懷舊氛圍，非常適合懷念美好年代的住民使用。
這款室內門採用雙開式構造，兩側大小不等，別具一種不規則的視覺美感～
這款門特別適合公寓中的工作室，或是大型辦公室設置。平時可以開敞著；需要開會時，只要拉上木門，就可以隔開空間了。
這處空間完整體現了古典風格的優雅。採用銀亮金屬門，搭配同款燈飾、地板和牆面，創造出和諧的空間感。
透明效果為空間增添了美感，儘管這款不適合用於隱私性要求高的空間，卻很適合用於客廳和起居室，為空間帶來更多的深度。
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