室內門: 14 種可以讓你家更有價值的好設計

住家大門或入口處的門，必須要設計得堅固且強大。但是室內的門就不必太過剛硬，可以採用能夠展現住家風格，強化出空間特點的款式。以下要介紹給你 14 扇很特別的室內門，它們不但具有一般門分隔空間的作用，同時還躍身成為住宅裡重要的裝飾元素。倘若你正想為家中換扇室內門，這些正是你可以參考的典範！