小房子的好處是購買的建地不用太大，使用的建材不需要太多，而施工的時間也相對較為短暫。因為這些原因，小房子的造價自然也實惠許多。對於想要擁有自己房子的人來說，那麼選擇小房子是很好的方式。房子的面積小不代表室內的功能會比較差，只要專家能夠發揮創意，小房子也能跟大房子一樣機能充足。
今天我們要介紹 21 種可愛又預算低的小房子，一起看看吧!
首先看到的這間房子約為22平方米，乍看之下很有貨櫃屋的感覺。除了有木頭露臺之外，也有寬敞的頂樓露臺。除此之外，大片的落地窗也讓室內通風採光更為良好。
由泰國專家所設計的這間小房子藍白相間，非常有北歐的感覺。
鵝黃色的外牆加上藍色山形屋頂，這間有大片窗戶的小房子簡單耐看。
這間木屋走北歐風，外觀可愛之外，室內的裝潢也超級溫馨別緻，讓人不想出門。
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木造平房的造型簡單，室內則採取開放式設計，因此寬敞明亮。
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擁有冰屋造型的小房子超級獨特，使用的顏色則讓人聯想到大海!
大片木頭框的窗戶是這間小房子的最大特色，通透的公共領域讓人感到十分舒服。
山形屋頂是非常傳統的元素，然而細節則帶有現代感。
花園內的小屋有著黑色的外表，與室內的白色形成對比。房間內小巧別緻，非常有品味!
純白的外觀配上木頭大門十分精緻，採取挑高設計的木質空間還有美麗的屋內造景，讓人感到驚喜。
亮眼的橘紅色配上白色，讓人無法忽視。
大地色系的房子看似傳統，但窗戶的形狀卻很有現代風的味道。
像是小正方形一樣的屋子有層次的造型讓人超級難忘，大大的木頭門也很加分!
以石頭圍牆作為保護，這間鄉間小房子使用了多種的自然素材!
咖啡色的木屋充滿木頭質感，而且是間低成本的組合屋!
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