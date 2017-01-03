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21 種可愛又預算低的小房子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
松栄の家, HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所 HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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小房子的好處是購買的建地不用太大，使用的建材不需要太多，而施工的時間也相對較為短暫。因為這些原因，小房子的造價自然也實惠許多。對於想要擁有自己房子的人來說，那麼選擇小房子是很好的方式。房子的面積小不代表室內的功能會比較差，只要專家能夠發揮創意，小房子也能跟大房子一樣機能充足。

今天我們要介紹 21 種可愛又預算低的小房子，一起看看吧!

1. 22 平方米的小房子

22m² Mikrohaus, mit raffinierter Raumaufteilung - Errichtung in Baukastenausführung, überall dort wo mit dem LKW nicht zugefahren werden kann, Mikrohaus Mikrohaus
Mikrohaus

Mikrohaus
Mikrohaus
Mikrohaus

首先看到的這間房子約為22平方米，乍看之下很有貨櫃屋的感覺。除了有木頭露臺之外，也有寬敞的頂樓露臺。除此之外，大片的落地窗也讓室內通風採光更為良好。

2. 藍白相間

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ไนซ์ ครีเอชั่น โฮมส์

ไนซ์ ครีเอชั่น โฮมส์
ไนซ์ ครีเอชั่น โฮมส์
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由泰國專家所設計的這間小房子藍白相間，非常有北歐的感覺。

3. 鵝黃色的小房子

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鵝黃色的外牆加上藍色山形屋頂，這間有大片窗戶的小房子簡單耐看。

4. 北歐風

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ヤマミチ

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這間木屋走北歐風，外觀可愛之外，室內的裝潢也超級溫馨別緻，讓人不想出門。

點此看更多:北歐風木屋：35 坪的溫馨可愛兩層樓居所

5. 大迴廊

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有大迴廊的這間小房子結合度假與現代風，咖啡色系加上白色，十分耐看。

6. 木造平房

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木造平房的造型簡單，室內則採取開放式設計，因此寬敞明亮。

點此看更多:木造平房：一間簡單質樸的現代鄉村風居所

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7. 鄉村氣息

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散發濃濃鄉村氣息的小房子使用大量石材，感覺非常原始。

8. 冰屋造型

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Xilacurve S.L.
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擁有冰屋造型的小房子超級獨特，使用的顏色則讓人聯想到大海!

9. 大片窗戶

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DCOOP ARCHITECTS

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大片木頭框的窗戶是這間小房子的最大特色，通透的公共領域讓人感到十分舒服。

10. 現代結合傳統

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Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
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山形屋頂是非常傳統的元素，然而細節則帶有現代感。

11. 花園小屋

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Grupa Bio3

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花園內的小屋有著黑色的外表，與室內的白色形成對比。房間內小巧別緻，非常有品味!

12. 透天小房

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建築設計事務所SAI工房

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純白的外觀配上木頭大門十分精緻，採取挑高設計的木質空間還有美麗的屋內造景，讓人感到驚喜。

13. 木屋

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淺色的木屋讓人感到放鬆，非常適合兩人生活。

14. 亮眼的顏色

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Novello Case in Legno

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亮眼的橘紅色配上白色，讓人無法忽視。

15. 戶外空間

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木頭與黑白色搭配起來超有個性，有鐵欄杆的頂樓露臺則讓人可以感受戶外氣息。

16. 大地色系

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HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所

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HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所
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大地色系的房子看似傳統，但窗戶的形狀卻很有現代風的味道。

17. 幾何形狀

homify 木屋 White
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正方形的結構十分現代，而各個小方形則構成幾何的美。

18. 層次

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スペースワイドスタジオ

スペースワイドスタジオ
スペースワイドスタジオ
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像是小正方形一樣的屋子有層次的造型讓人超級難忘，大大的木頭門也很加分!

19. 鄉間的生活

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더 이레츠 건축가 그룹

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以石頭圍牆作為保護，這間鄉間小房子使用了多種的自然素材!

點此看更多:質樸的鄉間平房：一個有石頭圍牆、使用自然素材的現代居所

20. 咖啡色木屋

PROTOTIPO EXTEND _ Viviendas Refugio, @tresarquitectos @tresarquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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咖啡色的木屋充滿木頭質感，而且是間低成本的組合屋!

點此看更多: 便宜的擴建方式：蓋一間充滿木質溫暖的低成本組合屋！

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