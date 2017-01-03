小房子的好處是購買的建地不用太大，使用的建材不需要太多，而施工的時間也相對較為短暫。因為這些原因，小房子的造價自然也實惠許多。對於想要擁有自己房子的人來說，那麼選擇小房子是很好的方式。房子的面積小不代表室內的功能會比較差，只要專家能夠發揮創意，小房子也能跟大房子一樣機能充足。

今天我們要介紹 21 種可愛又預算低的小房子，一起看看吧!