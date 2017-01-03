兩層樓貨櫃屋: 有大庭院的大面積現代時尚居所

利用廢棄貨櫃所蓋的貨櫃屋有著渾然天成的工業風味道，因此是非常獨特的房屋類型。而隨著建築與設計技術的改變，貨櫃屋也開始有許多不同的樣貌。今天要介紹的這間兩層樓貨櫃屋有個性十足的黑色外牆，室內則十分明亮，充滿現代時尚感。分成三棟的設計讓生活空間更為寬敞，而大片的庭院也非常適合喜愛戶外生活的人。貨櫃屋裡頭有許多不同格局的套房，是嶄新的公寓型態。
現在就一塊欣賞專家的設計吧!
專家鋪上了木頭的甲板，讓強烈的外觀不至於過無剛硬。黑色的貨櫃配上紅色的細節，十分搶眼!
多棟的貨櫃集結在一起，成為不同的生活區域。
俯瞰貨櫃屋以及車庫，可以發現面積非常寬敞。
周遭環境充滿綠意，讓人感到十分平靜。
室內的空間因為大片的窗戶而明亮寬敞，木頭搭配上白色營造出柔和的別緻感，與外觀形成對比。
臥室的區域設計簡單，散發北歐風情。
結合吧台桌的廚房功能性很強，雖然面積不大卻毫不讓人感到有壓縮感。
家裡採取開放式設計，因此每個生活領域緊密連結。
浴室最大的特色就是擁有獨立陽台，泡澡的時候可以欣賞屋外風景。
另外一間套房的格局截然不同，廚房雖小但機能齊全。
小餐桌可容納兩人，而矮牆則成為隔間。
小小的化妝台讓屋主可在此梳妝打扮。
臥室的旁邊就是庭院，而推門則讓你可以直接走進戶外領域。
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