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兩層樓貨櫃屋: 有大庭院的大面積現代時尚居所

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Namhae Container Pension 남해 펜션"투민 73voyage" , (주)감동C&D 유니박스 (주)감동C&D 유니박스 商业空间
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利用廢棄貨櫃所蓋的貨櫃屋有著渾然天成的工業風味道，因此是非常獨特的房屋類型。而隨著建築與設計技術的改變，貨櫃屋也開始有許多不同的樣貌。今天要介紹的這間兩層樓貨櫃屋有個性十足的黑色外牆，室內則十分明亮，充滿現代時尚感。分成三棟的設計讓生活空間更為寬敞，而大片的庭院也非常適合喜愛戶外生活的人。貨櫃屋裡頭有許多不同格局的套房，是嶄新的公寓型態。

現在就一塊欣賞專家的設計吧!

戶外空間

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(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
(주)감동C&amp;D 유니박스
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專家鋪上了木頭的甲板，讓強烈的外觀不至於過無剛硬。黑色的貨櫃配上紅色的細節，十分搶眼!

多棟貨櫃

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(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
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多棟的貨櫃集結在一起，成為不同的生活區域。

俯瞰

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(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
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俯瞰貨櫃屋以及車庫，可以發現面積非常寬敞。

週遭環境

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(주)감동C&amp;D 유니박스

(주)감동C&D 유니박스
(주)감동C&amp;D 유니박스
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周遭環境充滿綠意，讓人感到十分平靜。

第一款套房

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(주)감동C&amp;D 유니박스

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室內的空間因為大片的窗戶而明亮寬敞，木頭搭配上白色營造出柔和的別緻感，與外觀形成對比。

臥室

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臥室的區域設計簡單，散發北歐風情。

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吧台桌

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結合吧台桌的廚房功能性很強，雖然面積不大卻毫不讓人感到有壓縮感。

開放式設計

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家裡採取開放式設計，因此每個生活領域緊密連結。

浴室

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浴室最大的特色就是擁有獨立陽台，泡澡的時候可以欣賞屋外風景。

另外一間套房

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另外一間套房的格局截然不同，廚房雖小但機能齊全。

小餐桌

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小餐桌可容納兩人，而矮牆則成為隔間。

化妝台

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(주)감동C&D 유니박스
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小小的化妝台讓屋主可在此梳妝打扮。

明亮的臥室

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(주)감동C&D 유니박스
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臥室的旁邊就是庭院，而推門則讓你可以直接走進戶外領域。

延伸閱讀:

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