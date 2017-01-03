兩層樓貨櫃屋: 有大庭院的大面積現代時尚居所

利用廢棄貨櫃所蓋的貨櫃屋有著渾然天成的工業風味道，因此是非常獨特的房屋類型。而隨著建築與設計技術的改變，貨櫃屋也開始有許多不同的樣貌。今天要介紹的這間兩層樓貨櫃屋有個性十足的黑色外牆，室內則十分明亮，充滿現代時尚感。分成三棟的設計讓生活空間更為寬敞，而大片的庭院也非常適合喜愛戶外生活的人。貨櫃屋裡頭有許多不同格局的套房，是嶄新的公寓型態。

現在就一塊欣賞專家的設計吧!