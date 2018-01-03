14 款採用石頭裝潢的絕美牆壁

如果你打算為住家增添一股時尚感，你可以考慮採用石頭作為裝潢牆壁的材料。這款牆壁不僅很容易打造，同時，石頭具有耐久的特性，石材的質感更可以為住家創造強大的魅力，讓你的家美出一種新高度！在這本點子簿中，我們為你蒐集了 14 款石頭打造的美牆，絕美的氛圍為住宅空間帶來了全新的意象。立刻一起來欣賞！
這座牆壁迷人至極，運用多種形狀的石材拼接，變化出極為獨特的美感，一進門的訪客，保證立刻會被它所吸引！這款設計適合用在住宅的各個角落，能夠創造出很有質感的空間印象～
對於喜歡簡約格調的你，我們推薦採用這款較小尺寸的石材牆壁。它能創造出沈穩優雅的視覺觀感，灰色調性雖不張揚，卻自然散發出低調氣派。
在花園裡或較開闊之處，採用米色或白色系的石頭打造牆壁，最能與樹木和灌木叢的綠色構成強烈對比，提高視覺上的效果。
永遠不要忽視光線產生的力量！在石頭牆壁的底部安裝燈光照明，可以製造出非常迷人的視覺效果，讓周圍的空間都披上光暈的美感。
這款設計讓住家變得有如室內設計雜誌的封面！在靠近石牆的天花板處，安裝上成排的光源，無疑是美化空間的最好方法，光線的陰影讓石質的紋理更為突顯。
這面石牆不僅具有分割空間的作用，而且它的黑色魅力儼然構成空間裡最吸睛的亮點！與玻璃材質相襯，可以有效中和其沈重感～
這面石牆採用五顏六色的石材來打造，互補的色調組合構成絕美的搭配。柔和的光線打在石牆上，美麗的肌理令人忍不住想要靠近去觸摸。
這款石牆和室內傢俱搭配得完美無匹！石材天生具有粗糙樸實的美感，與這套餐桌椅和廚房裡的櫥櫃構成良好的呼應。
在屋子的角落造起一座石材牆面，壁上再裝置起鏡子，當鏡像反射出室內的景物，能夠創造出很有趣的視覺效果，最棒的是它還能讓室內顯得更大，也帶來更通風輕盈的感受。
專業的辦公室可能予人嚴肅的感覺，此時，石頭正可發揮良好的平衡效果。像是照片中這一款，便可中和室內沈悶的調性。
採用石材裝置的牆面，不僅可以有效抵抗污漬和痕垢，還可與平滑的白色牆面構成鮮明的對比。
空間運用質樸的木材與大塊石牆來打造，輔以地面大片紅色地磚，交融出和暖諧調的意象～
這座建物採用石造牆面的外觀，凹凸有致的肌理已經很吸睛，再搭配木造前庭，儼然是隱世鄉紳的別居～
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