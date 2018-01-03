14 款採用石頭裝潢的絕美牆壁

如果你打算為住家增添一股時尚感，你可以考慮採用石頭作為裝潢牆壁的材料。這款牆壁不僅很容易打造，同時，石頭具有耐久的特性，石材的質感更可以為住家創造強大的魅力，讓你的家美出一種新高度！在這本點子簿中，我們為你蒐集了 14 款石頭打造的美牆，絕美的氛圍為住宅空間帶來了全新的意象。立刻一起來欣賞！