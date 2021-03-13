你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

14 種你絕對要偷學的超可愛門面設計!

Genie Chien Genie Chien
Lucy, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间
Loading admin actions …

商店的店面，可說是營業最重要的部分。作為商店給顧客的第一印象，店面的好壞對於吸引顧客的注意力至關重要！每一家商店都需要充分利用店面設計來獲取注意力，比如展示最討人喜歡的商品、最新的活動訊息、最有特色的服務等等，這都是店家需要認真思考和研究的方向。

換句話說，如何讓店面設計描繪出自己的風格，展露自家所販售商品或服務的特色，店面堪稱是最重要的傳達媒介。倘若你正在構思想要開一家商店，一定要來看看今天為你介紹的日本建築師 TRANSFORM 株式会社シーエーティ 的作品，這 14 個各具創意的店面，一定能夠啟發你設計的靈感，立刻一起來參觀吧！

​1. 美髮沙龍

Lucy, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 辦公室&店面
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

第一款設計是為美髮沙龍而打造，外牆簡潔明淨，混和多種材質，交融出和諧的觀感。深色的木門採用經典風路線，門口安裝了燈光，木作框架和長方型玻璃，與白牆構成鮮明的對比。

2. 溫暖咖啡館

暮らしと森のmuuf, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 辦公室&店面
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

咖啡館的門面分為兩部分，營造出帶有家的氛圍來。木材和玻璃門面顯得乾淨清爽，外面的木作休息區流露出日式的家居風情～

3. 設計公司門面

MATIC DESIGN OFFICE, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 辦公室&店面
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

入口的黃門凸顯出公司從事平面設計的本業性質，一眼就讓顧客產生鮮明的印象。店面玻璃門映射出光線，玻璃上貼了白色貼紙，簡單明瞭地介紹了公司業務。

4. 門面小的美髮沙龍

mine hair & relax, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 辦公室&店面
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

如果門面很窄，可以採取這款設計。運用木材和玻璃作成的門面，看起來美麗又華貴。玻璃上書明價格和營業時間，還附帶一個剪刀符號，讓客戶立馬明白這是一家美髮沙龍。

5. 極簡主義

OLUJIKA, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 商業空間
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

這個店面顯得簡約又美麗。拱形的木門十分精巧討喜。牆面上大片留白，只簡單地呈現店鋪名稱。門口寬敞，足供 2 輛車停放，一派清新大方的風格～

6. 海風拂面

LIA, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 商業空間
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

這間髮廊以大海為主題，運用簡單的曲線、藍色海波和白色沙灘的配色，搭上白紗窗簾，就成功塑造出優雅又紓壓的美感～

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 工業風餐廳

coni, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 辦公室&店面
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

採用工業風格為主調，這處店面展露出一種酷性格。木材的門面和白色的牆壁，粗糙中予人簡約質樸感。

8. 雜貨鋪

settle, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 辦公室&店面
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

門面採用黑鋼和玻璃為材，這家小型雜貨鋪以半截透明外觀，讓你打從門外過時，便可一探內裡販售的商品。

9. 平整光潔

LIFE'S, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 辦公室&店面
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

門面採用大片的透明玻璃，白色外觀營造出通透感，歡迎你入內試試美髮師的手藝～

10. 可愛風

hair room nico, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 辦公室&店面
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

這家小商店走的是可愛路線。地面鋪上淺棕色的瓷磚地板，門口處設有可以歇腿的椅子。深綠色的門口是一大亮點。

11. 溫暖系

h pure trimming salon, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 辦公室&店面
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

店鋪前設有一座小巧的門廊，下雨時，讓客戶可以有個避雨的地方。入口處以暖色系的石材地磚來打造，搭配木門和燈光，讓人一看就打從心底暖起。

12. 甜美系

HAIR LINK・S evo, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 辦公室&店面
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

帶弧度的天花板和白色牆壁，襯托出這家髮廊的甜美風格。門口的綠色草坪，帶來躍動的活力感。

13. 提袋商店

BAGGY PORT 堀江店, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 商業空間
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

大開的透明店面設計，讓商品一覽無遺，是攬客最有利的設計。

14. 純樸感

Hair Libert'e, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ 商业空间 商業空間
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

這家美髮沙龍門面採用木材和地磚，營造出純樸可愛的氣息。淡綠色門面設計搭配白色牆面，再加上牆外的業務簡介，讓顧客一目瞭然。

如果你正在尋找門面裝潢設計，一定不能錯過以下文章：

10 款展現個性的現代風門面設計

13種讓路人都驚嘆的現代風門面設計

陽台、露臺傻傻分不清：台灣本地的設計範例為你解釋
14 個超美的創意店面設計，你最欣賞哪一個呢？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了