14 種你絕對要偷學的超可愛門面設計!

商店的店面，可說是營業最重要的部分。作為商店給顧客的第一印象，店面的好壞對於吸引顧客的注意力至關重要！每一家商店都需要充分利用店面設計來獲取注意力，比如展示最討人喜歡的商品、最新的活動訊息、最有特色的服務等等，這都是店家需要認真思考和研究的方向。
換句話說，如何讓店面設計描繪出自己的風格，展露自家所販售商品或服務的特色，店面堪稱是最重要的傳達媒介。倘若你正在構思想要開一家商店，一定要來看看今天為你介紹的日本建築師 TRANSFORM 株式会社シーエーティ 的作品，這 14 個各具創意的店面，一定能夠啟發你設計的靈感，立刻一起來參觀吧！
第一款設計是為美髮沙龍而打造，外牆簡潔明淨，混和多種材質，交融出和諧的觀感。深色的木門採用經典風路線，門口安裝了燈光，木作框架和長方型玻璃，與白牆構成鮮明的對比。
咖啡館的門面分為兩部分，營造出帶有家的氛圍來。木材和玻璃門面顯得乾淨清爽，外面的木作休息區流露出日式的家居風情～
入口的黃門凸顯出公司從事平面設計的本業性質，一眼就讓顧客產生鮮明的印象。店面玻璃門映射出光線，玻璃上貼了白色貼紙，簡單明瞭地介紹了公司業務。
如果門面很窄，可以採取這款設計。運用木材和玻璃作成的門面，看起來美麗又華貴。玻璃上書明價格和營業時間，還附帶一個剪刀符號，讓客戶立馬明白這是一家美髮沙龍。
這個店面顯得簡約又美麗。拱形的木門十分精巧討喜。牆面上大片留白，只簡單地呈現店鋪名稱。門口寬敞，足供 2 輛車停放，一派清新大方的風格～
這間髮廊以大海為主題，運用簡單的曲線、藍色海波和白色沙灘的配色，搭上白紗窗簾，就成功塑造出優雅又紓壓的美感～
採用工業風格為主調，這處店面展露出一種酷性格。木材的門面和白色的牆壁，粗糙中予人簡約質樸感。
門面採用黑鋼和玻璃為材，這家小型雜貨鋪以半截透明外觀，讓你打從門外過時，便可一探內裡販售的商品。
門面採用大片的透明玻璃，白色外觀營造出通透感，歡迎你入內試試美髮師的手藝～
這家小商店走的是可愛路線。地面鋪上淺棕色的瓷磚地板，門口處設有可以歇腿的椅子。深綠色的門口是一大亮點。
店鋪前設有一座小巧的門廊，下雨時，讓客戶可以有個避雨的地方。入口處以暖色系的石材地磚來打造，搭配木門和燈光，讓人一看就打從心底暖起。
帶弧度的天花板和白色牆壁，襯托出這家髮廊的甜美風格。門口的綠色草坪，帶來躍動的活力感。
大開的透明店面設計，讓商品一覽無遺，是攬客最有利的設計。
這家美髮沙龍門面採用木材和地磚，營造出純樸可愛的氣息。淡綠色門面設計搭配白色牆面，再加上牆外的業務簡介，讓顧客一目瞭然。
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