14 種你絕對要偷學的超可愛門面設計!

商店的店面，可說是營業最重要的部分。作為商店給顧客的第一印象，店面的好壞對於吸引顧客的注意力至關重要！每一家商店都需要充分利用店面設計來獲取注意力，比如展示最討人喜歡的商品、最新的活動訊息、最有特色的服務等等，這都是店家需要認真思考和研究的方向。

換句話說，如何讓店面設計描繪出自己的風格，展露自家所販售商品或服務的特色，店面堪稱是最重要的傳達媒介。倘若你正在構思想要開一家商店，一定要來看看今天為你介紹的日本建築師 TRANSFORM 株式会社シーエーティ 的作品，這 14 個各具創意的店面，一定能夠啟發你設計的靈感，立刻一起來參觀吧！