2018 pantone 流行色 – 紫外光! 10 種妝點居家空間的方式

全球最具權威性的色彩公司 Pantone 已經發布了 2018 年流行色報告，其中相當引人注目的，是一款稱為紫外光的色調，除了運用在各種時尚流行之外，當然也可以用來打造我們的居家環境，為生活空間帶來明豔的色彩，添加溫柔的調性。如何將這種能夠刺激大腦的顏色，置入我們的起居生活中呢？且看以下為你蒐集的 10 個美麗範例，讓它們啟發你的創意吧！