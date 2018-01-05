2018 pantone 流行色 – 紫外光! 10 種妝點居家空間的方式

全球最具權威性的色彩公司 Pantone 已經發布了 2018 年流行色報告，其中相當引人注目的，是一款稱為紫外光的色調，除了運用在各種時尚流行之外，當然也可以用來打造我們的居家環境，為生活空間帶來明豔的色彩，添加溫柔的調性。如何將這種能夠刺激大腦的顏色，置入我們的起居生活中呢？且看以下為你蒐集的 10 個美麗範例，讓它們啟發你的創意吧！
進入這處空間，彷彿就被淹沒在紫色調中。紫色傢俱、廚房設備及牆壁，讓你沈浸在一片浪漫的紫色風情中，宛如一場紫色之夢～
在餐廳裡注入紫色調，讓空間充滿了活力感！紫外光色調的柔軟座椅，與其他裝潢配件似呈衝突，但混搭之後的結果，卻又意外地相融～
在這座古典風格的客廳裡，紫色為整個空間帶來了鮮明的視覺效果，一深一淺的兩座沙發構成強烈的對比，專家創造出精緻的色彩美學～
這兩個相鄰的空間，均以紫色系為主調，營造出非常紓壓的氣氛，點綴以較深色調的用品，構成空間中吸睛的焦點。
對於喜愛紫色調的你，可以將它運用於多個層面，例如套用到拉門、推窗、玻璃帷幕牆，愛怎麼玩色，不妨任性一點！
在這個房間裡，我們見到運用紫色的裝飾，可以豐富空間的視覺效果。絲絨沙發和地毯，讓客廳散發出華麗感來！
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