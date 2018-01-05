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2018 pantone 流行色 – 紫外光! 10 種妝點居家空間的方式

Genie Chien Genie Chien
Сompound interior, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio 餐廳 Purple/Violet
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全球最具權威性的色彩公司 Pantone 已經發布了 2018 年流行色報告，其中相當引人注目的，是一款稱為紫外光的色調，除了運用在各種時尚流行之外，當然也可以用來打造我們的居家環境，為生活空間帶來明豔的色彩，添加溫柔的調性。如何將這種能夠刺激大腦的顏色，置入我們的起居生活中呢？且看以下為你蒐集的 10 個美麗範例，讓它們啟發你的創意吧！

1. 沈浸在紫調中

Сompound interior, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio 餐廳 Purple/Violet
Alena Gorskaya Design Studio

Alena Gorskaya Design Studio
Alena Gorskaya Design Studio
Alena Gorskaya Design Studio

進入這處空間，彷彿就被淹沒在紫色調中。紫色傢俱、廚房設備及牆壁，讓你沈浸在一片浪漫的紫色風情中，宛如一場紫色之夢～

2. 紫調照明設備

Designerleuchten in modernem skandinavischem Design, Designort Designort 餐廳照明 玻璃 Purple/Violet
Designort

Designort
Designort
Designort

這款玻璃製造的燈具，源源映射出紫色調性的光線，極有時尚感的瓶身設計，為住家增添了非常吸睛的亮點！

3. 用餐空間

Квартира в Москве , Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art 廚房 Purple/Violet
Marina Pennie Design&amp;Art

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

餐廳裡注入紫色調，讓空間充滿了活力感！紫外光色調的柔軟座椅，與其他裝潢配件似呈衝突，但混搭之後的結果，卻又意外地相融～

4. 極具個性的沙發

Canal House Amsterdam, Robbert Lagerweij Interior Design Robbert Lagerweij Interior Design 客廳配件與裝飾品 Purple/Violet
Robbert Lagerweij Interior Design

Robbert Lagerweij Interior Design
Robbert Lagerweij Interior Design
Robbert Lagerweij Interior Design

在這座古典風格的客廳裡，紫色為整個空間帶來了鮮明的視覺效果，一深一淺的兩座沙發構成強烈的對比，專家創造出精緻的色彩美學～

5. 沐浴空間

viola, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura 浴室
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
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這兩個相鄰的空間，均以紫色系為主調，營造出非常紓壓的氣氛，點綴以較深色調的用品，構成空間中吸睛的焦點。

6. 柔性的臥室

homify 嬰兒房/兒童房 Purple/Violet
homify

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這間年輕女孩的臥室，採用十分柔軟的色系。牆壁及天花板刻意染上一抹流行色，瞬間點亮了整個空間的活力感～

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7. 紫色衣櫥

B&B GEM DE LUXE, FS design FS design 臥室 陶器 Purple/Violet
FS design

FS design
FS design
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在這間臥室裡，紫色的衣櫃空間成為眼球的焦點，與其他空間中的淺紫色物件構成良好的呼應。

8. 廚房

Purple Kitchen homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

Purple Kitchen

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你想像得到廚房的牆櫃，居然也可以採用這樣的色調嗎？和白色的層架、牆壁和櫃面搭配，竟創造出意想不到的效果！

9. 拉門與推窗

Plissees, erfal GmbH & Co. KG erfal GmbH & Co. KG 衛浴布織品與配件 Purple/Violet
erfal GmbH &amp; Co. KG

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erfal GmbH &amp; Co. KG
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對於喜愛紫色調的你，可以將它運用於多個層面，例如套用到拉門、推窗、玻璃帷幕牆，愛怎麼玩色，不妨任性一點！

10. 豐富的配色

White Living Room with wooden floors, brown sofa, carpet and purple accents Affleck Property Services 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Purple/Violet
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在這個房間裡，我們見到運用紫色的裝飾，可以豐富空間的視覺效果。絲絨沙發和地毯，讓客廳散發出華麗感來！

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