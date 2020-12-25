我們曾經都有過類似的經驗，在逛街時看到中意的衣物，心中超想買回家，但是轉念一想，家裡的衣櫥都已大爆滿，過剩衣物已開始入侵其他空間，儘管心中好難以割捨，卻仍然只有忍痛放棄。事實上臥室空間狹小，必然會發生這樣的侷促局面，因為不是所有的衣櫥設計都是適合小臥室的，小臥室往往需要量身定制適合小空間的衣櫥，合理並充分利用有限的空間。那麼你知道該如何設計小臥室的衣櫥嗎？

不用擔心，你會發現其實解決方案還是很多的，像是以下這 14 種適合小臥室的衣櫥設計，就能提供你超大的收納空間，讓衣物可以有個安穩的家。如果你也有小臥室的收納煩惱，現在就立刻一起來挑選看看吧，說不定這其中就有你喜歡的設計喔～