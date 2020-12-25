你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

14 種適合小臥室的衣櫥設計

Genie Chien Genie Chien
Anh Duy - Khương Trung, Hà Nội, CTY KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HP-HOUSE CTY KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HP-HOUSE 更衣室
Loading admin actions …

我們曾經都有過類似的經驗，在逛街時看到中意的衣物，心中超想買回家，但是轉念一想，家裡的衣櫥都已大爆滿，過剩衣物已開始入侵其他空間，儘管心中好難以割捨，卻仍然只有忍痛放棄。事實上臥室空間狹小，必然會發生這樣的侷促局面，因為不是所有的衣櫥設計都是適合小臥室的，小臥室往往需要量身定制適合小空間的衣櫥，合理並充分利用有限的空間。那麼你知道該如何設計小臥室的衣櫥嗎？

不用擔心，你會發現其實解決方案還是很多的，像是以下這 14 種適合小臥室的衣櫥設計，就能提供你超大的收納空間，讓衣物可以有個安穩的家。如果你也有小臥室的收納煩惱，現在就立刻一起來挑選看看吧，說不定這其中就有你喜歡的設計喔～

1. 魔術空間

建構 ‧ 線 (住宅設計案 2014), 北歐制作室內設計 北歐制作室內設計 臥室
北歐制作室內設計

建構 ‧ 線 (住宅設計案 2014)

北歐制作室內設計
北歐制作室內設計
北歐制作室內設計

專家沿著整面牆打造出封閉式的衣櫃，關上時誰也看不出內裡洞天，一打開才驚覺裡頭宛如魔術般的空間，可以滿足各種各樣的收納需求～

2. 半透明款

孝親房 禾廊室內設計 臥室 主臥,壓樑
禾廊室內設計

孝親房

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

不想藏起所有珍藏衣物，可以採用這款半透明款。將經常穿用的衣物置於霧面玻璃櫥窗之後，可以在需要時一眼洞穿它的位置，一拉開門就可以拿取。

3. 展示櫃

homify 更衣室
homify

homify
homify
homify

心愛的衣物何必要隱藏起來呢？採用這款全都露的衣櫃設計，將喜歡的服飾及用品分門擺置，隨時都可以細細欣賞。比較不想被塵埃染指的寶物，就藏到底下的抽屜吧！

4. 炫耀款

《韻‧東方》 辰林設計 更衣室 Brown
辰林設計

《韻‧東方》

辰林設計
辰林設計
辰林設計

衣櫃，不只是衣櫃，它也可以成為臥室的主角！這款設計不僅將珍愛的服飾展示出來，還以富有情調的光線製造出美美的氛圍，底層還可以秀出成排的美鞋～

5. 低調奢華

《暢意之居》, 辰林設計 辰林設計 臥室 Blue
辰林設計

《暢意之居》

辰林設計
辰林設計
辰林設計

不想太張揚，只想私下靜靜地欣賞？那麼就採用這款深色玻璃打造的主臥衣櫃設計吧！褐色的外觀很有雅痞風格，為臥室帶來另類的美學～

6. 小更衣間

更衣室/陽台 果仁室內裝修設計有限公司 更衣室 更衣室,陽台
果仁室內裝修設計有限公司

更衣室/陽台

果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司

不想讓臥室和更衣空間結合為一，這款設計正可讓它們若即若離。非常周全的佈局，讓你可以在此更衣、梳妝，或是獨自品嚐私藏佳釀！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 延伸衣架

Vestidor, Trestrastos Trestrastos 更衣室
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

關起衣櫥的門，它是一面完整的櫥壁；打開櫥門，裡頭可以吊掛常穿的服飾。可伸縮的橫桿讓你不必墊起腳、搬椅凳，便可以輕鬆拿取上方的衣物。

8. 三層式設計

Badezimmer "en suite", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 臥室 Beige
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

想讓衣物有個安心的窩，這款三層式設計就是好幫手！非常實用的衣櫃收納設計，打開後一目瞭然，再也不必翻箱倒櫃了～

9. L 型設計

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI 更衣室
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

空間有限，無法將一整面牆拿來改造成衣櫥嗎？山不轉，路轉，且讓 L 型的構造為你打開僵局，創造出更大的收納空間！

10. 文青款

灰色牆面的沉靜個性 磨設計 臥室
磨設計

灰色牆面的沉靜個性

磨設計
磨設計
磨設計

這款採用中性色彩打造的衣櫥，散發出內斂穩重的風采，非常適合喜愛文藝風格的你。掛上幾件白襯衫，就已營造出偶像劇的畫面～

11. 狹長空間

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

除了整面牆可以打造出容量龐大的衣櫥，狹長的空間也可以如此善加運用。挑高式的衣櫃設計，讓角落也可以發揮強大的功能！

12. 多功能款

從容, 楊允幀空間設計 楊允幀空間設計 更衣室
楊允幀空間設計

從容

楊允幀空間設計
楊允幀空間設計
楊允幀空間設計

這面隔牆既可以將臥室隔起來，又可以創造出充裕的收納空間。中間的留白式設計，還可以成為裝飾品的展示區～

13. 創意空間

Anh Duy - Khương Trung, Hà Nội, CTY KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HP-HOUSE CTY KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HP-HOUSE 更衣室
CTY KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HP-HOUSE

CTY KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HP-HOUSE
CTY KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HP-HOUSE
CTY KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HP-HOUSE

小臥室的強大創意，就讓這一款來代言吧！書桌椅和書櫃旁邊的空間，裝置起這款透明風的衣櫥，視覺上絲毫不具壓迫感，更平添一股時尚的氣息～

14. 折疊式設計

Nicky, Co*Good Design Co. Ltd. Co*Good Design Co. Ltd. 更衣室 家具,财产,建造,木头,室内设计,纺织品,灯光,门,舒适,灯罩
Co*Good Design Co. Ltd.

Nicky

Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.

臥室的一側採用折疊門，創造出一處獨立的更衣間，宛如一塊私有寶藏地，可以在此盡情享受打扮之趣！

如果你正在尋找有關衣櫃的點子，一定不能錯過以下文章：

訂購衣櫃前必看的 14 張照片

穿脫好輕鬆！16 種玄關入口處必備的穿鞋椅設計
14 種適合小臥室的衣櫥設計，你最想要哪一款呢？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了