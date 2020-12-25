我們曾經都有過類似的經驗，在逛街時看到中意的衣物，心中超想買回家，但是轉念一想，家裡的衣櫥都已大爆滿，過剩衣物已開始入侵其他空間，儘管心中好難以割捨，卻仍然只有忍痛放棄。事實上臥室空間狹小，必然會發生這樣的侷促局面，因為不是所有的衣櫥設計都是適合小臥室的，小臥室往往需要量身定制適合小空間的衣櫥，合理並充分利用有限的空間。那麼你知道該如何設計小臥室的衣櫥嗎？
不用擔心，你會發現其實解決方案還是很多的，像是以下這 14 種適合小臥室的衣櫥設計，就能提供你超大的收納空間，讓衣物可以有個安穩的家。如果你也有小臥室的收納煩惱，現在就立刻一起來挑選看看吧，說不定這其中就有你喜歡的設計喔～
專家沿著整面牆打造出封閉式的衣櫃，關上時誰也看不出內裡洞天，一打開才驚覺裡頭宛如魔術般的空間，可以滿足各種各樣的收納需求～
不想讓臥室和更衣空間結合為一，這款設計正可讓它們若即若離。非常周全的佈局，讓你可以在此更衣、梳妝，或是獨自品嚐私藏佳釀！
關起衣櫥的門，它是一面完整的櫥壁；打開櫥門，裡頭可以吊掛常穿的服飾。可伸縮的橫桿讓你不必墊起腳、搬椅凳，便可以輕鬆拿取上方的衣物。
想讓衣物有個安心的窩，這款三層式設計就是好幫手！非常實用的衣櫃收納設計，打開後一目瞭然，再也不必翻箱倒櫃了～
小臥室的強大創意，就讓這一款來代言吧！書桌椅和書櫃旁邊的空間，裝置起這款透明風的衣櫥，視覺上絲毫不具壓迫感，更平添一股時尚的氣息～
臥室的一側採用折疊門，創造出一處獨立的更衣間，宛如一塊私有寶藏地，可以在此盡情享受打扮之趣！
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