高腳柱的家！有大片露臺與庭院的 71 平方米超溫馨木屋～

木屋是許多人心中的理想住宅，而理由淺顯易懂。木材有防潮等優點，重要的是，它散發出的溫暖是任何建材的無法取代的！今天我們要介紹的木屋有點特別，專家為其設計了多個腳柱，因此底端的空間成為了開放式的戶外空間，上方才是居住的空間。雖然木屋的外牆是深咖啡色，室內卻是完全相反的柔和氛圍，讓人感到超級溫馨。專家為了讓屋內通風更好，規劃大片落地窗，讓每個角落都有微風、陽光與清新的空氣。

現在就一塊欣賞這間 71 平方米的木屋的更多細節吧～