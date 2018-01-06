高腳柱的家！有大片露臺與庭院的 71 平方米超溫馨木屋～

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木屋是許多人心中的理想住宅，而理由淺顯易懂。木材有防潮等優點，重要的是，它散發出的溫暖是任何建材的無法取代的！今天我們要介紹的木屋有點特別，專家為其設計了多個腳柱，因此底端的空間成為了開放式的戶外空間，上方才是居住的空間。雖然木屋的外牆是深咖啡色，室內卻是完全相反的柔和氛圍，讓人感到超級溫馨。專家為了讓屋內通風更好，規劃大片落地窗，讓每個角落都有微風、陽光與清新的空氣。
現在就一塊欣賞這間 71 平方米的木屋的更多細節吧～
誰說地板一定要緊貼著大地呢？專家以數根柱子撐起了木屋的地板，讓下方成為一個寬敞的露臺區。露台區的地板直接是綠油油的草坪，讓人感到超級舒適。
不僅僅是地面下的露臺區，屋子的外頭也有寬敞的迴廊，非常適合在此沈思。紅色的屋瓦十分有鄉村風的味道，與咖啡色搭配地十分和諧。
踏入這間木屋之前，先看看裡面的格局配置吧～
由於空間不是太大，公共領域以開放式的設計為主，因此每個區域都緊密連結。兩間臥室中間是浴室，非常適合3-4人的家庭居住！
大大的迴廊成為悠閒放鬆的區塊，在此可以盡情享受外頭的滿滿綠意，十分紓壓～
想不到專家居然在戶外擺放了一張床，讓喜愛戶外生活的屋主可以在此打盹，實在幸福過頭了！
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走進屋內，顏色柔和的木頭包圍著我們，讓人想大喊太溫馨了～
各個生活區域之間沒有厚實牆面隔間，感覺更為緊密！餐廳旁有玻璃拉門，因此可以欣賞到屋外的美麗景緻！
廚房與餐廳結合在一塊，十分別緻。
壁爐不僅可以讓木屋帶來溫暖，以畫面上來說也成為另類的裝飾品～
臥室有大片落地窗，因此明亮通風。米色系的寢具與用色，讓人感到非常放鬆。
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