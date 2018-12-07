你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

基隆市房間室內裝潢，含白色火頭磚砌牆的輕工業風空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
居家輕工業, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 嬰兒房/兒童房
Loading admin actions …

這次所要介紹的住家專案實為「打造時尚住家」的私領域設計，有別於一樓公領域強烈的個性，負責規劃設計的昕益有限公司將空間設計成輕工業風以達到最佳舒適度。主臥的主牆延續一樓的火頭磚砌牆，但改用白色噴漆緩和強烈的工業風格，木地板則以人字貼拼接，雖然耗時耗工但卻讓整體空間大幅度提升復古氛圍，更有細膩的美感。此外，主臥 男孩房與客房皆有不同的櫃體 拉門 更衣間… 等設計，以使用者的需求做為設計主考量，私領域不僅舒適又滿足不同的生活習慣。一塊往下看個房間的設計細節，同時為你的住家空間找點靈感吧!


主臥室

居家輕工業, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 臥室
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

居家輕工業

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

輕盈的淺色系帶有暖調，空間明亮而溫暖。主牆延續一樓的火頭磚砌牆，但改為白色噴漆，藉此營造出輕工業風的生活氛圍。



白色的火頭磚砌牆帶有美式工業風的視覺美感

居家輕工業, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 牆面
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

居家輕工業

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

人字形拼接而成的地板

居家輕工業, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 臥室
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

居家輕工業

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

淺色木地板不仔細看還不會發現，其實設計師採用耗工又耗時的人字貼拼接方式，大幅度地提升整體空間的復古氛圍，房間的美感也更為細膩。

鐵件拉門

居家輕工業, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 臥室
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

居家輕工業

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

臥室裡頭以鐵件拉門作為連接到陽台的元素，以鐵件的視覺效果在淺暖調的空間裏頭注入更多工業風格。


更衣間

居家輕工業, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 地板
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

居家輕工業

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

房間側邊的推拉門以上軌道的方式避免破壞地板的整體性，打開拉門後便進入更衣間。更衣間裏頭擺放了數個白色的衣櫃，整體感受通透明亮。

善用空間

居家輕工業, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 更衣室
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

居家輕工業

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

置衣帽空間、抽拉櫃、隱藏式鏡子拉門，畸零區塊的利用，每個空間恰如其分，絲毫不浪費一絲可用區域。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

更衣室裡頭的鏡子

居家輕工業, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 更衣室
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

居家輕工業

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

更衣室的窗邊擺放穿衣鏡，除了可以讓小更衣間更為明亮外，對於使用者來說也更為便利。

男孩房

居家輕工業, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 嬰兒房/兒童房
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

居家輕工業

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

男孩房目前為襁褓階段的嬰幼童所屬，因此設計師不置放系統家具，這樣以後可以視孩子成長的變化更為靈活地運用空間。


客房設計

居家輕工業, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 臥室
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

居家輕工業

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

客房空間以簡單、舒適為主

人字貼拼接而成的木地板

居家輕工業, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 臥室
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

居家輕工業

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

客房裏頭也以人字的方式拼貼地板，視覺美感大升級。

客房裏頭的家具

居家輕工業, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 臥室
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

居家輕工業

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

客房裏頭的置衣空間、書桌等都為基礎家具，宜各種不同年齡層使用。選擇的白色系也非常耐看，同時不會壓縮空間。此外，設計師還用造型線板解決天花斜度問題，同時也能達到視覺衍伸的效果，讓整體空間更顯寬敞。

與公領域不同，私領域的設計讓我們感到更為舒適放鬆，你是不是也被這樣的設計擄獲了呢?

延伸閱讀: 小臥室的衣櫃和梳妝台如何設計？20個案例找靈感


台中運動休閒中心設計，使用清水模的現代日式空間
你也喜歡輕工業風的房間裝潢嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了