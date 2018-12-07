基隆市房間室內裝潢，含白色火頭磚砌牆的輕工業風空間

這次所要介紹的住家專案實為「打造時尚住家」的私領域設計，有別於一樓公領域強烈的個性，負責規劃設計的《昕益有限公司》將空間設計成輕工業風以達到最佳舒適度。主臥的主牆延續一樓的火頭磚砌牆，但改用白色噴漆緩和強烈的工業風格，木地板則以人字貼拼接，雖然耗時耗工但卻讓整體空間大幅度提升復古氛圍，更有細膩的美感。此外，主臥 男孩房與客房皆有不同的櫃體 拉門 更衣間… 等設計，以使用者的需求做為設計主考量，私領域不僅舒適又滿足不同的生活習慣。一塊往下看個房間的設計細節，同時為你的住家空間找點靈感吧!
輕盈的淺色系帶有暖調，空間明亮而溫暖。主牆延續一樓的火頭磚砌牆，但改為白色噴漆，藉此營造出輕工業風的生活氛圍。
淺色木地板不仔細看還不會發現，其實設計師採用耗工又耗時的人字貼拼接方式，大幅度地提升整體空間的復古氛圍，房間的美感也更為細膩。
臥室裡頭以鐵件拉門作為連接到陽台的元素，以鐵件的視覺效果在淺暖調的空間裏頭注入更多工業風格。
房間側邊的推拉門以上軌道的方式避免破壞地板的整體性，打開拉門後便進入更衣間。更衣間裏頭擺放了數個白色的衣櫃，整體感受通透明亮。
置衣帽空間、抽拉櫃、隱藏式鏡子拉門，畸零區塊的利用，每個空間恰如其分，絲毫不浪費一絲可用區域。
更衣室的窗邊擺放穿衣鏡，除了可以讓小更衣間更為明亮外，對於使用者來說也更為便利。
男孩房目前為襁褓階段的嬰幼童所屬，因此設計師不置放系統家具，這樣以後可以視孩子成長的變化更為靈活地運用空間。
客房空間以簡單、舒適為主
客房裏頭也以人字的方式拼貼地板，視覺美感大升級。
客房裏頭的置衣空間、書桌等都為基礎家具，宜各種不同年齡層使用。選擇的白色系也非常耐看，同時不會壓縮空間。此外，設計師還用造型線板解決天花斜度問題，同時也能達到視覺衍伸的效果，讓整體空間更顯寬敞。
與公領域不同，私領域的設計讓我們感到更為舒適放鬆，你是不是也被這樣的設計擄獲了呢?
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