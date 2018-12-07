基隆市房間室內裝潢，含白色火頭磚砌牆的輕工業風空間

客房裏頭的置衣空間、書桌等都為基礎家具，宜各種不同年齡層使用。選擇的白色系也非常耐看，同時不會壓縮空間。此外，設計師還用造型線板解決天花斜度問題，同時也能達到視覺衍伸的效果，讓整體空間更顯寬敞。

與公領域不同，私領域的設計讓我們感到更為舒適放鬆，你是不是也被這樣的設計擄獲了呢?

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