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送禮送到你心坎！12 種適合當禮物送人的居家飾品

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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送禮物最怕的不是不夠貴重，而是沒有打中收禮者的心，於是原本的一片好意淪為了住家裏頭囤積的廢物之一，超級可惜。隨著聖誕佳節逐日逼近，相信許多人又開始為了送禮大傷腦筋。這一本點子簿將為大家介紹 12 種不同種類的居家飾品，每一款都各有特色，造型也會讓收禮人大感驚艷。如果說你正在尋找送禮的靈感的話，不妨現在就一塊參考這 12 件商品吧！

1. 大理石盆栽

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大理石地板以及牆面很常見，但是運用在盆栽上是不是很特別呢？這種高貴的材質可以呈現出時尚奢華的視覺效果，而這款白色的盆栽則能放在各種風格的居家空間裏頭，即使不種植物也可以拿來當雜物收納盒，非常美觀實用。

2. 仿舊鹿角壁鉤

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常看到國外的木屋裡頭以鹿角作為裝飾品，而這一款仿舊的鹿角壁鉤不僅能為家中增添情趣，同時也有實際的功能。如果收禮人喜歡這種仿舊的風格的話，這會是不錯的禮品喔。

3. 裝飾布簾

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MSBT 幔室布緹

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現代的居家空間窗簾已經不只是拿來遮光用，這一款由窗簾達人MSBT 幔室布緹所推出的裝飾性布簾用在室內或戶外都行，非常適合喜歡跳脫框架的收禮者。

4. 小飾品收納盤

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如果你知道收禮的人有許多哩哩叩叩的小飾品的話，這一款收納盤可以點綴留白空間，並且讓飾品們有個美輪美奐的家。

5. 水果盤

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豐盛_水果盤 Tetra Fruit Platter

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外部為陶瓷白烤漆結合底部積層竹，鋅金屬製成的水果盤呈現溫潤質感，凹槽設計不只可以疊放水果，也能置放各式小點與乾貨，象徵著收穫豐盈的概念。這樣好看又有意義的水果盤十分適合拿來送禮用！

6. 防風燭台

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如果知道收禮者有點蠟燭的習慣的話，這款有玻璃罩的防風燭台戶外室內都合用。

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7. 抱枕

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朋友的房間空空如也的話，你可以送他有不同圖樣的抱枕，讓收禮者的居家生活更為生動有變化。

8.海報框

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假如說收禮者熱愛購買海報，但是卻沒有陳列的機會，你可以送給她/他海報框，讓美麗的收藏品可以掛在牆上。

9. 衣帽架

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德國櫸木簡約衣帽架(德國紅點獎)

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木質的衣帽架造型多變可愛，拿來放包包以及外套都很好用。

10. 書架

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對於交情比較深厚並且有藏書習慣的親朋好友來說，獨特造型的木頭書架會是不錯的禮品。

11. 手造型的水果籃

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手造型的白色水果籃放上鮮紅的蘋果成為家中的最佳裝飾品，而拿到這禮物的時候一定也會驚嘆連連！

12. 鏡子兼花瓶

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木質花瓶的底下居然是鏡子？！這樣有驚喜設計的禮物，絕對會讓收禮者超級開心！

看完這些送禮的點子，你是否也比較有點想法了呢？

延伸閱讀：6 個慶祝喬遷的創意禮物


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