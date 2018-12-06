送禮送到你心坎！12 種適合當禮物送人的居家飾品

送禮物最怕的不是不夠貴重，而是沒有打中收禮者的心，於是原本的一片好意淪為了住家裏頭囤積的廢物之一，超級可惜。隨著聖誕佳節逐日逼近，相信許多人又開始為了送禮大傷腦筋。這一本點子簿將為大家介紹 12 種不同種類的居家飾品，每一款都各有特色，造型也會讓收禮人大感驚艷。如果說你正在尋找送禮的靈感的話，不妨現在就一塊參考這 12 件商品吧！