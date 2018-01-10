居住在大城市裡頭的狹窄公寓的你，是不是很羨慕可以移居鄉下的人呢？如果說你辛苦打拼，就是為了將來可以在鄉下蓋一間屬於自己的獨棟房的話，你現在就可以開始籌備規劃摟！這一次我們要介紹 9 種充滿魅力的鄉間獨棟房，不管是兩層樓或三層樓的房子，或是單層的平房，這些住宅有的散發質樸感，有的則十分現代，非常有魅力。
現在就一塊探索更多細節吧～
首先看到的這間兩層樓獨棟房外觀十分經典耐看，使用的顏色十分中性，因此親和力十足。專家將木頭混搭石材，讓獨棟房的外觀更有層次。
接下來這間兩層樓獨棟房走極致現代風的路線，一樓的區塊採用石材，二樓則為混凝土，兩者搭配出豐富的層次，並且十分和諧。
運用了大量食材的獨棟房看起來很有鄉村風的味道，然而專家搭配了大片玻璃窗，為房子增添現代感。
兩層樓的獨棟房以混凝土為主，石材為輔。不管是一樓或是二樓，都有可以享受戶外時光的美好區域。庭院露台連結美麗的泳池，是個讓人可以好好放鬆的家。
三層樓的設計讓房子外觀看起來特別雄偉，而大片的玻璃窗則成為房屋最吸引人的焦點。
這間迷你的木頭小屋可以依照你所選的基地搭建，施工時間非常快速，而成本自然也低。
這間平房看似質樸，然而室內卻走古典的路線，那奢華的各個細節，讓人感到驚喜連連～
這間位在土耳其的平房混搭各種自然元素，那舒適的氛圍讓人一回家就不想出門了！
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