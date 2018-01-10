居住在大城市裡頭的狹窄公寓的你，是不是很羨慕可以移居鄉下的人呢？如果說你辛苦打拼，就是為了將來可以在鄉下蓋一間屬於自己的獨棟房的話，你現在就可以開始籌備規劃摟！這一次我們要介紹 9 種充滿魅力的鄉間獨棟房，不管是兩層樓或三層樓的房子，或是單層的平房，這些住宅有的散發質樸感，有的則十分現代，非常有魅力。

現在就一塊探索更多細節吧～