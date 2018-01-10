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9 種充滿魅力的鄉間獨棟房

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İstanbul Ömerli Riverside Evleri Villa Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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居住在大城市裡頭的狹窄公寓的你，是不是很羨慕可以移居鄉下的人呢？如果說你辛苦打拼，就是為了將來可以在鄉下蓋一間屬於自己的獨棟房的話，你現在就可以開始籌備規劃摟！這一次我們要介紹 9 種充滿魅力的鄉間獨棟房，不管是兩層樓或三層樓的房子，或是單層的平房，這些住宅有的散發質樸感，有的則十分現代，非常有魅力。

現在就一塊探索更多細節吧～

1. 適合兩代以上的家庭

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首先看到的這間兩層樓獨棟房外觀十分經典耐看，使用的顏色十分中性，因此親和力十足。專家將木頭混搭石材，讓獨棟房的外觀更有層次。

2. 現代風

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接下來這間兩層樓獨棟房走極致現代風的路線，一樓的區塊採用石材，二樓則為混凝土，兩者搭配出豐富的層次，並且十分和諧。

3. 大地色系

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大地色系的獨棟房面積非常寬敞，而且還擁有超大的庭院。在泳池區的地方，你可以跟全家人在此嬉戲或是曬日光浴，非常幸福！

4. 石材

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運用了大量食材的獨棟房看起來很有鄉村風的味道，然而專家搭配了大片玻璃窗，為房子增添現代感。

5. 高貴身影

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兩層樓的獨棟房以混凝土為主，石材為輔。不管是一樓或是二樓，都有可以享受戶外時光的美好區域。庭院露台連結美麗的泳池，是個讓人可以好好放鬆的家。

6. 雄偉氣魄

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Latis Mimarlık ve İnşaat

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三層樓的設計讓房子外觀看起來特別雄偉，而大片的玻璃窗則成為房屋最吸引人的焦點。

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7. 小屋子

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這間迷你的木頭小屋可以依照你所選的基地搭建，施工時間非常快速，而成本自然也低。

8. 平房

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Mandalin Dizayn

Mandalin Dizayn
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這間平房看似質樸，然而室內卻走古典的路線，那奢華的各個細節，讓人感到驚喜連連～

點此看更多：鄉下的好居所: 一間有大片落地窗，裝潢超精緻的古典風平房

9. 絕佳平房

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NAZZ Design Studio

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這間位在土耳其的平房混搭各種自然元素，那舒適的氛圍讓人一回家就不想出門了！

點此看更多：大地色系典範：石頭與木頭搭配的好住平房

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