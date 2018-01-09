跟日本人學收納！6 種把衣物整理好的絕佳方式

對於擁有眾多衣物的你來說，要如何這些心愛的時尚用品整理好的確是一門學問。今天我們就要跟最懂得收納的日本人學習，傳授給你 6 種把衣物整理得有條有理的絕佳方式。不管是利用更衣間內衣櫃的不同功能，或者是各種小格子，都能將你的大型衣物，或是小型配件收拾的乾乾淨淨。

現在就一起出發跟日本人學收納吧！