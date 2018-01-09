跟日本人學收納！6 種把衣物整理好的絕佳方式

對於擁有眾多衣物的你來說，要如何這些心愛的時尚用品整理好的確是一門學問。今天我們就要跟最懂得收納的日本人學習，傳授給你 6 種把衣物整理得有條有理的絕佳方式。不管是利用更衣間內衣櫃的不同功能，或者是各種小格子，都能將你的大型衣物，或是小型配件收拾的乾乾淨淨。
現在就一起出發跟日本人學收納吧！
規劃一個獨立的更衣間最大的優點就是每天打扮的時候更加方便，心情也會更愉悅。更衣間裡頭的衣櫃可以有不同的機能，例如掛衣區與抽屜，較高處則可以規劃成擺放行李箱的空格。你可以將比較常穿的衣物擺放在開放式的掛衣區，這樣想穿的衣物都一目瞭然。
在這個開放式的收納區裡頭，專家利用顏色劃分不同的收納功能。你可以很清楚地看到哪些物品擺放在哪裡，因此要找東西的時候可以不慌亂。
有些現代的家庭無法規劃一個獨立的更衣間，但是又不想要擺放太多有門的衣櫥，讓空間看起來過於狹小。如果是這樣的話，你可以以掛衣杆搭配有抽屜的收納格，然後加裝一個布幕，這樣所有的東西都可以藏起來，畫面看起來也更為整潔。
輕薄的推拉門可以透光，因此你可以微微地看到裡頭的狀態，但又不會太過於清楚。這種設計不會過於壓縮臥室的空間感，而在推拉門後方，你可以設計開放式的層板與掛衣區，這樣找衣物的時候可以節省更多時間～
你可以依照衣服的用途分區分類，比方說，夏季的上衣、短褲、長褲、裙子類等，全部都分區擺放好，這樣就不會有混亂的情形發生。
領帶、飾品等小配件常常會因為沒有屬於自己的家，而失蹤了。為了防止這樣的情形發生，建議你可以利用多個小格子，將它們各自擺放好。這樣一來不僅找尋容易，配件也比較不會受到毀損。
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