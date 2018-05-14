混搭的幸福：北歐風結合鄉村風的溫馨獨棟房

比起單一的設計風格，混搭的方式可以讓家中層次更豐富，不會過於制式化。北歐風與鄉村風都有其迷人之處，而能夠將兩者的優點融合在一起，就能呈現出更為迷人的深度。今天我們要介紹的獨棟房結合了北歐與鄉村風，專家使用了許多不同的材料，營造出溫馨的氛圍。

現在就一塊探索更多細節，找尋裝潢獨棟房的靈感吧～