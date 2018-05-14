混搭的幸福：北歐風結合鄉村風的溫馨獨棟房

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比起單一的設計風格，混搭的方式可以讓家中層次更豐富，不會過於制式化。北歐風與鄉村風都有其迷人之處，而能夠將兩者的優點融合在一起，就能呈現出更為迷人的深度。今天我們要介紹的獨棟房結合了北歐與鄉村風，專家使用了許多不同的材料，營造出溫馨的氛圍。
現在就一塊探索更多細節，找尋裝潢獨棟房的靈感吧～
客廳是一個家中主要的社交場所，除了可以讓家人坐下來談天說定，也能接待來訪的客人。專家以白色磚牆，營造出質樸的鄉村風味，搭配上柔和的木頭，更為別緻。沙發的綠色很有北歐風的調調，與鄉村風結合在一起毫無違和感。
想要簡單地區分出家中的角落，但又不想影響到空間感，使用簍空的隔屏是非常好的方式。
隔屏的身後是開放式的用餐區，專家選用木頭的餐桌與長凳，讓居者可以放鬆自在地享受佳餚。
寬敞的臥室裡頭也採用了大量的木頭元素，靠著窗邊的臥鋪非常適合讓屋主在此享受寧靜的沈思時光。
木頭的收納櫃以及層板可以將眾多的物品分門別類收好，非常實用。
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木頭的傢俱加上綠色的床頭板，臥室散發濃濃的北歐氣息。
更衣間的衣櫃是十足古典鄉村風的款式，選擇白色則讓面積不大的空間不會過於狹窄。
走廊的牆面以粉嫩的天藍色為主，搭配上白色的磚塊，展現柔軟的鄉村風情。
書房的瓷磚牆面非常獨特，成為空間裡的焦點。
樓梯的樣式簡單耐看，並且以網狀的線加強安全性。
樓梯間還規劃了展示的區域，擺放上喜歡的收藏品或是相框後，空間將會更豐富。
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