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混搭的幸福：北歐風結合鄉村風的溫馨獨棟房

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住宅｜北歐鄉村混搭幸福居-高雄楠梓, 鹿敘空間設計 鹿敘空間設計 客廳
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比起單一的設計風格，混搭的方式可以讓家中層次更豐富，不會過於制式化。北歐風與鄉村風都有其迷人之處，而能夠將兩者的優點融合在一起，就能呈現出更為迷人的深度。今天我們要介紹的獨棟房結合了北歐與鄉村風，專家使用了許多不同的材料，營造出溫馨的氛圍。

現在就一塊探索更多細節，找尋裝潢獨棟房的靈感吧～

客廳

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鹿敘空間設計

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鹿敘空間設計
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客廳是一個家中主要的社交場所，除了可以讓家人坐下來談天說定，也能接待來訪的客人。專家以白色磚牆，營造出質樸的鄉村風味，搭配上柔和的木頭，更為別緻。沙發的綠色很有北歐風的調調，與鄉村風結合在一起毫無違和感。

隔屏

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鹿敘空間設計
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想要簡單地區分出家中的角落，但又不想影響到空間感，使用簍空的隔屏是非常好的方式。

隔屏的雕花很有原野的味道，而且非常優雅～搭配上黑色的燈具，產生完美的對比。

住宅｜北歐鄉村混搭幸福居-高雄楠梓, 鹿敘空間設計 鹿敘空間設計 餐廳
鹿敘空間設計

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用餐區

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隔屏的身後是開放式的用餐區，專家選用木頭的餐桌與長凳，讓居者可以放鬆自在地享受佳餚。

臥室

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寬敞的臥室裡頭也採用了大量的木頭元素，靠著窗邊的臥鋪非常適合讓屋主在此享受寧靜的沈思時光。

木頭傢俱

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木頭的收納櫃以及層板可以將眾多的物品分門別類收好，非常實用。

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北歐氣息

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鹿敘空間設計
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木頭的傢俱加上綠色的床頭板，臥室散發濃濃的北歐氣息。

更衣間

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更衣間的衣櫃是十足古典鄉村風的款式，選擇白色則讓面積不大的空間不會過於狹窄。

走廊

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鹿敘空間設計
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走廊的牆面以粉嫩的天藍色為主，搭配上白色的磚塊，展現柔軟的鄉村風情。

書房

住宅｜北歐鄉村混搭幸福居-高雄楠梓, 鹿敘空間設計 鹿敘空間設計 廚房
鹿敘空間設計

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鹿敘空間設計
鹿敘空間設計
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書房的瓷磚牆面非常獨特，成為空間裡的焦點。

樓梯

住宅｜北歐鄉村混搭幸福居-高雄楠梓, 鹿敘空間設計 鹿敘空間設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
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樓梯的樣式簡單耐看，並且以網狀的線加強安全性。

木頭展示架

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樓梯間還規劃了展示的區域，擺放上喜歡的收藏品或是相框後，空間將會更豐富。

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