8 個讓所有鄰居都驚艷的老屋改造案

首先看到的這間老房子在整修之前的狀態令人感到觸目驚心，然而你可以看出其結構還算穩固。
改造後的兩層樓獨棟房披上了白色的衣裳，非常高貴優雅。房子的外頭還增設了圍欄，不僅增添安全機能，也十分美觀。
第二間老屋改造之前狀態沒有太差，然而就是樣式稍嫌過時，跟不上現代的腳步。
專家結合了現代風與傳統的元素，讓改造後的房子有雙重魅力。專家還增設了木頭的車庫，外觀上美觀之外，也讓有車家庭生活更為便利。
位在日本的這間山形屋頂的房子外牆看起來風格雜亂，而且很像老舊的農舍。
改造後的屋子外牆顏色較為和諧，而且看起來更有現代感！
接下來這間位在韓國的老屋改造前十分不起眼，讓人感到有點淒涼。
從不起眼到好亮眼，這間改造後的獨棟房造型超級獨特，成為鄰里間的討論焦點！
這間改造前的房子像是活在上一個世紀，而且外牆斑駁，令人感到憂心重重。
白色的外牆搭配上精緻的細節，改造後的房子讓人有貴族度假地之感。
不管是房子外牆或是柵欄，都給人一種生鏽的老舊感，實在太不賞心悅目。
不管是柵欄或是房屋的外觀都變得十分整潔亮麗，給人一種悠閒的度假感。
改造前的平房讓人感到暗淡無光，毫無生氣可言。
專家賦予平房現代時尚的外觀，顏色的搭配更是十分出彩！
改造後的房子散發著地中海風情，不同的線條更是讓房子外觀充滿特色！
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