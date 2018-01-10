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8 個讓所有鄰居都驚艷的老屋改造案

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
雑木林の家, 有限会社 エイチエム建築企画室 有限会社 エイチエム建築企画室
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老屋改造的魅力讓人無法抵擋，尤其是當你看到原本殘破不堪的房子，在專家的巧手改造之下，居然可以展開讓人感到驚喜的新生命，那種滋味實在難以形容。今天我們就要介紹 8 個讓所有鄰居都驚豔的老屋改造案，這些老房子都年久失修，有些看起來甚至會對生命造成威脅。專家出馬之後，老舊的房子變得更為現代新穎，你一定會喜歡！

現在就讓我們來看看這些老屋改造案吧！

1. 改造前：觸目驚心

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首先看到的這間老房子在整修之前的狀態令人感到觸目驚心，然而你可以看出其結構還算穩固。

改造後：太高雅了

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改造後的兩層樓獨棟房披上了白色的衣裳，非常高貴優雅。房子的外頭還增設了圍欄，不僅增添安全機能，也十分美觀。

2. 改造前：樣式過時

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Bob Romijnders Architectuur + Interieur

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第二間老屋改造之前狀態沒有太差，然而就是樣式稍嫌過時，跟不上現代的腳步。

改造後：兩種風格

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專家結合了現代風與傳統的元素，讓改造後的房子有雙重魅力。專家還增設了木頭的車庫，外觀上美觀之外，也讓有車家庭生活更為便利。

3. 改造前：像是老農舍

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位在日本的這間山形屋頂的房子外牆看起來風格雜亂，而且很像老舊的農舍。

改造後：風格一致

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改造後的屋子外牆顏色較為和諧，而且看起來更有現代感！

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4. 改造前：十分不起眼

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(주)건축사사무소 더함 / ThEPLus Architects

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接下來這間位在韓國的老屋改造前十分不起眼，讓人感到有點淒涼。

改造後：太亮眼了

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從不起眼到好亮眼，這間改造後的獨棟房造型超級獨特，成為鄰里間的討論焦點！

5. 改造前：活在上個世紀

Wohnhaus am Stephanikirchhof in Aschersleben, qbatur Planungsgenossenschaft eG qbatur Planungsgenossenschaft eG
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這間改造前的房子像是活在上一個世紀，而且外牆斑駁，令人感到憂心重重。

改造後：雪白外衣

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Giuseppina PIZZO
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白色的外牆搭配上精緻的細節，改造後的房子讓人有貴族度假地之感。

6. 改造前：生鏽了

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不管是房子外牆或是柵欄，都給人一種生鏽的老舊感，實在太不賞心悅目。

改造後：整潔好看！

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不管是柵欄或是房屋的外觀都變得十分整潔亮麗，給人一種悠閒的度假感。

7. 改造前：暗淡無光

Remodelación de fachada de casa habitación, OmaHaus Arquitectos OmaHaus Arquitectos 房子
OmaHaus Arquitectos

OmaHaus Arquitectos
OmaHaus Arquitectos
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改造前的平房讓人感到暗淡無光，毫無生氣可言。

改造後：時尚感

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專家賦予平房現代時尚的外觀，顏色的搭配更是十分出彩！

8. 改造前：這能住人？

Casa L Diamante, arqIVE arqIVE 房子
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改造前的房子像是荒廢了一樣，讓人不禁覺得：這能住人嗎？

改造後：地中海風情

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改造後的房子散發著地中海風情，不同的線條更是讓房子外觀充滿特色！

延伸閱讀：

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老屋翻新: 8 個讓你大吃一驚的房屋外觀改造案

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