浴室小巧，可能讓你感到空間擁擠，但是事實上小浴室有著不少好處，例如清潔起來比較不吃力，可以省下許多時間和功夫。不過，空間狹小也容易感覺雜亂，如果你喜歡在此享受清靜安適的氣氛，就得特別留意空間的收納設計，才不會影響到沐浴時的好心情。以下為你介紹 13 種小浴室必備的收納設計，一起來參觀吧！