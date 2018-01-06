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13 種小浴室必備的收納設計

Genie Chien Genie Chien
homify 浴室
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浴室小巧，可能讓你感到空間擁擠，但是事實上小浴室有著不少好處，例如清潔起來比較不吃力，可以省下許多時間和功夫。不過，空間狹小也容易感覺雜亂，如果你喜歡在此享受清靜安適的氣氛，就得特別留意空間的收納設計，才不會影響到沐浴時的好心情。以下為你介紹 13 種小浴室必備的收納設計，一起來參觀吧！

1. 多層次設計

K HOUSE, FANFARE CO., LTD FANFARE CO., LTD 浴室
FANFARE CO., LTD

FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD

小空間的設計，最大重點就是絕不放過任何可運用的角落！洗手檯底下、牆角邊的狹長空間，處處都可以運用巧思，讓它們發揮極大化運用～

2. 雙胞胎款

San Marco, Laboratorio de Arquitectura y Diseño Laboratorio de Arquitectura y Diseño 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Laboratorio de Arquitectura y Diseño

Laboratorio de Arquitectura y Diseño
Laboratorio de Arquitectura y Diseño
Laboratorio de Arquitectura y Diseño

洗浴時最不喜歡被催促的你，一定要採用這款雙胞胎式設計！成雙成對，構成對稱之美～

3. 檯下巧思

Banheiro MRAM Studio 現代浴室設計點子、靈感&圖片
MRAM Studio

Banheiro

MRAM Studio
MRAM Studio
MRAM Studio

洗手檯下的空間，可以採用部分留白設計，取用器皿時更加方便！

4. 壁面層架

homify 浴室
homify

homify
homify
homify

這款設計讓牆壁也成為收納的利器！層層疊疊，構成另類的美學～

5. 挖空牆面

Квартира Ap76, KYD BURO KYD BURO 浴室
KYD BURO

KYD BURO
KYD BURO
KYD BURO

牆壁真的很好利用！瞧瞧這款設計，部分開放、部分隱藏，實用又美觀～

6. 梯架

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA 浴室
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

牆面上倚座梯架，既可以當成裝飾品，專家還創造出不少的置物空間！

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7. 非傳統款

Villa 130mq stile Industrial - Shabby, T_C_Interior_Design___ T_C_Interior_Design___ 現代浴室設計點子、靈感&圖片
T_C_Interior_Design___

T_C_Interior_Design___
T_C_Interior_Design___
T_C_Interior_Design___

這款設計將收納層架與洗手檯相結合，開放式空間讓取物更不費力。旁邊的層疊式木架，讓置物也成為一種藝術！

8. 多功能款

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

這款設計賦予壁面多功能用途！上方可以置物，底下還可收藏～

9. 層架設計

PARIS 17 29m², blackStones blackStones 現代浴室設計點子、靈感&圖片
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

馬桶後方的壁面可以如此打造，層架式的概念讓物品能夠分門別類～

10. 木質設計

Poblenou in 3 acts, Egue y Seta Egue y Seta 浴室
Egue y Seta

Poblenou in 3 acts

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

沐浴空間裡採用木材為質，可以賦予空間一股溫柔婉約感～

11. 瓷磚構造

Bristol House, Maxmar Construction LTD Maxmar Construction LTD 現代浴室設計點子、靈感&圖片 陶器 Grey
Maxmar Construction LTD

Maxmar Construction LTD
Maxmar Construction LTD
Maxmar Construction LTD

採用灰色的方磚，構造成這個挖空式的置物空間，視覺上有股低調的華美～

12. 直立式設計

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片 木頭 Blue
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

牆面的空間設計成多層的置物架，如此青雲直上，讓你的物品都能各安其位～

13. 檯下創意

Scandinavian @ Kalibata, INTERIORES - Interior Consultant & Build INTERIORES - Interior Consultant & Build
INTERIORES – Interior Consultant &amp; Build

INTERIORES - Interior Consultant & Build
INTERIORES – Interior Consultant &amp; Build
INTERIORES - Interior Consultant & Build

結合洗衣機、待洗衣物及垃圾箱，這處空間的功能還真是遠超乎想像！

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