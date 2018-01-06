浴室小巧，可能讓你感到空間擁擠，但是事實上小浴室有著不少好處，例如清潔起來比較不吃力，可以省下許多時間和功夫。不過，空間狹小也容易感覺雜亂，如果你喜歡在此享受清靜安適的氣氛，就得特別留意空間的收納設計，才不會影響到沐浴時的好心情。以下為你介紹 13 種小浴室必備的收納設計，一起來參觀吧！
小空間的設計，最大重點就是絕不放過任何可運用的角落！洗手檯底下、牆角邊的狹長空間，處處都可以運用巧思，讓它們發揮極大化運用～
洗浴時最不喜歡被催促的你，一定要採用這款雙胞胎式設計！成雙成對，構成對稱之美～
洗手檯下的空間，可以採用部分留白設計，取用器皿時更加方便！
這款設計將收納層架與洗手檯相結合，開放式空間讓取物更不費力。旁邊的層疊式木架，讓置物也成為一種藝術！
這款設計賦予壁面多功能用途！上方可以置物，底下還可收藏～
馬桶後方的壁面可以如此打造，層架式的概念讓物品能夠分門別類～
沐浴空間裡採用木材為質，可以賦予空間一股溫柔婉約感～
採用灰色的方磚，構造成這個挖空式的置物空間，視覺上有股低調的華美～
牆面的空間設計成多層的置物架，如此青雲直上，讓你的物品都能各安其位～
結合洗衣機、待洗衣物及垃圾箱，這處空間的功能還真是遠超乎想像！
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