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11 種讓你的廚房整潔有條理的好方法

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG 廚房收納櫃與書櫃
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廚房的收納設備如果規劃地不完善的話，很容易會淪為“戰場”，而在此做料理的人也會倍感壓力！對於喜歡烹飪的你來說，應該有超級多鍋碗瓢盆，或是餐具吧？要怎麼樣才能讓你的廚房更整潔有條理，煮飯起來能夠更輕鬆，廚房的環境也更衛生呢？

接下來我們將要介紹 11 種讓你的廚房更有條理的好方法，這些收納物品的方式，絕對可以讓你的廚房成為整潔不感到“啊雜”的好地方！

1. 流理檯

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ITA Poland s.c.

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在準備食物的過程中保持流理檯的清潔也是很重要的。 循環的水是最佳的天然清潔劑，你可以準備一個噴霧狀的瓶子，然後隨時清理檯面，讓食物保持衛生。

2. 準備區與做菜區

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TAMEN arquitectura

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當做菜區與準備區混雜在一起的時候，很容易會讓人更佳手忙腳亂。建議你可以跟專家商量，設計有一定距離的準備區與做菜區，這樣就可以更有效率！

3. 小衣架

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廚房的收納有百百種，你可以在中島桌的下方設置掛衣架，讓客人可以將他們的小外套掛在這，機能超強～

4. 層架

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Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
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開放式的廚房有其優缺點，最常發生的情況是顯得比較雜亂。我們建議你將大型的鍋具收在抽屜裡頭，層架的上方則可以擺放一些比較美觀的餐盤。

5. 頭上的位置

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A4estudio

A4estudio
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如果想要打造出時尚咖啡店的氛圍，不妨動頭上的區域的腦筋吧！你可以架設一個鐵製的橫槓，然後擺上掛鉤，將心愛的鍋具垂掛在此，美觀又實用。

6. 中島

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Cunningham | Quill Architects

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中島不僅可以當做流理檯，還可以化身成為餐桌使用。除此之外，中島也常有大量收納櫃，讓你可以擺放食譜或是各類的廚房用品！

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7. 抽屜

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DanKüchen Studio Hengelo

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DanKüchen Studio Hengelo
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想要將各種不同的器具擺放好，那麼你可以在大大的抽屜裡頭設計不同的分隔，並且依照功能分類。

8. 咖啡店的樣貌

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chris+ruby

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開放式木頭長格可以展示美麗的咖啡杯、酒杯以及瓶罐，下方還可以釘上掛鉤，將各種小物垂掛起來。

9. 家電用品

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VETZARA 3 S.L.

VETZARA 3 S.L.
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家電用品常常會讓廚房變得雜亂，因此建議你可以規劃收納他們的專屬區域，然後覆蓋起來。

10. 小分隔

Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG 廚房收納櫃與書櫃
ALNO AG

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將抽屜裡頭分隔，這樣不同的用品就可以有自己的家～

11. 籃子

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ALNO AG

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有些水果其實不能放在一起，你可以購買幾個竹籃，將蔬果擺放在裡頭。

延伸閱讀：

19 種你可以效法的廚房收納設計

15種讓料理時光更美好的廚房收納法

26 種省空間又超時尚的吧臺桌設計

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