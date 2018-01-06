11 種讓你的廚房整潔有條理的好方法

廚房的收納設備如果規劃地不完善的話，很容易會淪為“戰場”，而在此做料理的人也會倍感壓力！對於喜歡烹飪的你來說，應該有超級多鍋碗瓢盆，或是餐具吧？要怎麼樣才能讓你的廚房更整潔有條理，煮飯起來能夠更輕鬆，廚房的環境也更衛生呢？
接下來我們將要介紹 11 種讓你的廚房更有條理的好方法，這些收納物品的方式，絕對可以讓你的廚房成為整潔不感到“啊雜”的好地方！
在準備食物的過程中保持流理檯的清潔也是很重要的。 循環的水是最佳的天然清潔劑，你可以準備一個噴霧狀的瓶子，然後隨時清理檯面，讓食物保持衛生。
當做菜區與準備區混雜在一起的時候，很容易會讓人更佳手忙腳亂。建議你可以跟專家商量，設計有一定距離的準備區與做菜區，這樣就可以更有效率！
開放式的廚房有其優缺點，最常發生的情況是顯得比較雜亂。我們建議你將大型的鍋具收在抽屜裡頭，層架的上方則可以擺放一些比較美觀的餐盤。
中島不僅可以當做流理檯，還可以化身成為餐桌使用。除此之外，中島也常有大量收納櫃，讓你可以擺放食譜或是各類的廚房用品！
想要將各種不同的器具擺放好，那麼你可以在大大的抽屜裡頭設計不同的分隔，並且依照功能分類。
開放式木頭長格可以展示美麗的咖啡杯、酒杯以及瓶罐，下方還可以釘上掛鉤，將各種小物垂掛起來。
家電用品常常會讓廚房變得雜亂，因此建議你可以規劃收納他們的專屬區域，然後覆蓋起來。
有些水果其實不能放在一起，你可以購買幾個竹籃，將蔬果擺放在裡頭。
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