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悠閒系平房：一間有大後院與露台的明亮居所

Peggy Yu Peggy Yu
Casa M & A, Arquiteta Bianca Monteiro Arquiteta Bianca Monteiro 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 陶器 Wood effect
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你喜歡度假嗎？若能在家中打造你喜歡的度假風格，是否也很不錯呢？今天要帶大家去看的房屋設計，就是用了許多熱帶元素、像是大量的植栽前院、寬闊的開放露台、以及適合熱帶的泳池空間，都被一一採納進去。

想要一個現代的度假風豪宅嗎？一起去看看！

外觀

Casa M & A, Arquiteta Bianca Monteiro Arquiteta Bianca Monteiro 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 玻璃 White
Arquiteta Bianca Monteiro

Arquiteta Bianca Monteiro
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低矮的大門用了白色黑色相間，利用黃色的燈光點綴，呈現現代風格，遠遠一看也會好奇地留意這個空間，是住著怎樣的人呢？

左側利用高低的熱帶植栽，細細的樹木與樹葉也能看到後方的牆面，不用過度隱秘，讓大門外觀更為豐富。

整體門面

Casa M & A, Arquiteta Bianca Monteiro Arquiteta Bianca Monteiro 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 玻璃 White
Arquiteta Bianca Monteiro

Arquiteta Bianca Monteiro
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Arquiteta Bianca Monteiro

外牆前方的小棕櫚樹與植栽，就能為空間帶來度假氛圍，地面先放上低矮草地，再種植灌木一般高度、不同顏色品種密度較高的植栽，最後再放上幾棵棕櫚樹點綴就能完成！

戶外泳池

Casa M & A, Arquiteta Bianca Monteiro Arquiteta Bianca Monteiro 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 陶器 Wood effect
Arquiteta Bianca Monteiro

Arquiteta Bianca Monteiro
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牆內其實也一樣用了這些植栽，延續熱帶氛圍，替這個度假小豪宅增添綠意與氣氛，泳池地面使用的是木頭檯面，搭配植栽也很合理。

另外泳池的旁邊加起了低矮的透明圍籬，作為防止孩童、寵物掉入的安全措施。

看這個案例：自然中的平房: 一間擁有大後院與水池的現代復古風居所

泳池休憩區

Casa M & A, Arquiteta Bianca Monteiro Arquiteta Bianca Monteiro 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 陶器 Wood effect
Arquiteta Bianca Monteiro

Arquiteta Bianca Monteiro
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仔細看泳池的一旁的戶外空間功能相當齊全，有小吧台與廚房、休憩空間，開放式空間更為寬闊。

牆面是咖啡色木質與黑色的檯面，將質感提升，另外也用了同色系的燈罩，營造整體感！

廚房

Casa M & A, Arquiteta Bianca Monteiro Arquiteta Bianca Monteiro 現代廚房設計點子、靈感&圖片 陶器 White
Arquiteta Bianca Monteiro

Arquiteta Bianca Monteiro
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來到正式的內部廚房，Ｌ型的廚房有實用的電器櫃、中島、就是一個小巧功能美觀兼備的設計。

白色的花紋能增添細節質感，牆面上的櫃子則是較為低調的白色霧面櫃。

留意這裡的油煙機位於頭頂空間，相當特別！

浴室整體

Casa M & A, Arquiteta Bianca Monteiro Arquiteta Bianca Monteiro 現代浴室設計點子、靈感&圖片 陶器 White
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這裡浴室空間就用內崁的挖槽設計，將日常用的瓶瓶罐罐收納擺放在此，相當實用，聯繫設計師讓他為你打造規劃吧。

另外浴室牆面與檯面都用了線條與紋路的米棕色系，讓整體浴室溫暖了起來。

廚房早餐台

Casa M & A, Arquiteta Bianca Monteiro Arquiteta Bianca Monteiro 現代廚房設計點子、靈感&圖片 陶器 White
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中島作為簡單的早餐檯空間使用，擺放高腳椅就是絕配，檯面與中島的材質一致，每個人家中都能選擇搭配這個顏色。

符合屋主使用習慣，以外部空間設計較為寬敞，內部實用簡約。這樣的現代風格小豪宅，你喜歡嗎？

看更多：郊區平房: 一間外表傳統質樸，內在現代的舒適居所

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