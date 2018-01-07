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依照你的星座，挑選 2018 年全新居家佈置風格

Genie Chien Genie Chien
homify 客廳 陶器 Grey
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黃道不斷變化， 12 星座的運勢和各種預測，每年也都會隨之改變。 2018 年已經來臨，你已經掌握了今年的大勢運行方向了嗎？在除舊佈新，為新年度做好各種準備之際，你的住家也可以換上新的風格，只要添上一些新的傢俱和裝飾品，你就可以將好運迎進家門，為起居帶來新的正能量！以下就一起來看看我們為 12 星座蒐集的 2018 年住宅開運法～

1. 白羊座

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2018 年，你的運勢將出現一些波濤起伏，致勝要訣在於你要保持冷靜的心情，並在關鍵時刻做出最佳的判斷。你可以將一整面刷上帶來平靜氛圍的藍色系，時時讓心境沈澱一下！

2. 金牛座

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HORA

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你的生活將經歷不斷的變化，在生活起居上，可以投資一些多功能的傢具，讓家中增加一些儲物空間，將生活打理得更有條理，同時也帶來紓壓的氛圍。

​3. 雙子座

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2018 年將是你較為放鬆的一年，因此，你可以為住宅添置一些帶來舒適感的元素，像是在客廳、臥室增添一些柔軟的織物，或是可以小憩的扶手椅和沙發。

4. 巨蟹座

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新的一年，是你好好打拼的一年。不妨先布置一個完備的家庭辦公室，添置一些新的辦公桌椅和書架，讓新的環境風格伴你盡情發揮。

5. 獅子座

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新的機運正在等待著你去擴展，為了幫助你充分利用這些機會，可以在牆面上裝置起一面黑板，隨時在上面記下工作事項，評估專案的利弊，或是塗鴉一些新的想法。

6. 處女座

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2018 年會是你感到滿意的一年，你可以在家中裝上一些新的照明燈具，讓新的光源打亮浴室、廚房這些空間，帶來全新的氣象。

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​7. 天秤座

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新的一年將會考驗你對平衡的承諾，這意味著你的生活和住居需要去除掉雜亂因子。添購一些層架和衣櫃，好好整理起居空間，生活就不容易失序。

8. 天蠍座

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2018 年將揭開你奮鬥的序幕！為了幫助你保持體力，你可以投資一些健身器材，或整理出一間小健身房。只要持之以恆，就能鍛練出肌肉，並維持大腦健康。

9. 射手座

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Auping Deutschland
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2018 年是你更瞭解自我和發現自己性格另一面的一年。你可以將這些反映到居家空間，只要添加一些小飾物，或是擺置新的植物盆栽，便可以帶來躍動的色彩。

10. 魔羯座

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2018 年是你要大膽開拓，展開新的追求的一年。你可以在廚房和浴室換上一些新瓷磚，大膽嘗試混搭圖案和色彩，突破以往自設的界限。

​11. 水瓶座

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新的一年可不是你能放鬆的一年，你可以在住家中引進一些象徵個人成長的自然元素。像是在牆面上打造一座垂直花園，或是在花瓶裡插上新鮮花卉，都可以帶來美好的氣息。

12. 雙魚座

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SCIROCCO H

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2018 年是你大展身手的一年，為了幫助你更專注於工作，可以在家中增添一些好幫手，像是浴室裡的電熱毛巾架、起居室裡的柔色裝飾品、一個新的書櫃等。

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