依照你的星座，挑選 2018 年全新居家佈置風格

黃道不斷變化， 12 星座的運勢和各種預測，每年也都會隨之改變。 2018 年已經來臨，你已經掌握了今年的大勢運行方向了嗎？在除舊佈新，為新年度做好各種準備之際，你的住家也可以換上新的風格，只要添上一些新的傢俱和裝飾品，你就可以將好運迎進家門，為起居帶來新的正能量！以下就一起來看看我們為 12 星座蒐集的 2018 年住宅開運法～