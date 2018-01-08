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2018 年首選流行色「紫外光」：用美麗的顏色，妝點居家空間！

Genie Chien Genie Chien
Projeto Residencial Jardim Europa/ São Paulo, Deborah Basso Arquitetura & Interiores Deborah Basso Arquitetura & Interiores 視聽室 玻璃 Purple/Violet
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2018 年首選流行色「紫外光」已經面世！很快地，我們會看到這種色彩被廣泛運用到服裝、鞋子、包包上，同時也會迅速渲染到家居的裝飾品，包括傢具、窗簾、牆壁等等物件上。如果你自認為是走在流行的最前線，一定不會錯過把它融入到生活環境中。這種由紅色和藍色組合而成的色調，帶有非常迷人的魅力與氛圍，想知道如何適當運用它嗎？馬上來看看以下這 11 款示範吧！

不知道怎麼使用這顏色的話，記得跟專家聊聊喔～

1. 選定基調

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GLR Arquitectos

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在採用這種色調之前，首先，你必須先查看一下，家裡的基本色是否能夠搭配。倘若你家採用中性色系為基調，紫外光可以構成很好的對比。但是如果你家已經採用其他活力感的色調，最好先把它換掉。

2. 臥室

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Marusa Albarrán interior Design

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臥房的色調最好能展現柔軟、溫暖的感受。採用紫外光色系的毛毯，或運用在地墊上，都能為視覺帶來柔美的感受。倘若房間的基調是中性或白色系，更能構成絕美的搭配。

3. 視覺焦點

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LATITUDE_MOSCOW

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紫外光是一種相當突出的色彩，適合用來美化大面積的牆壁。你可以採用具有規則性的圖案和線條，讓它們形成空間中的視覺焦點。

4. 牆面主色

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這種色彩也可以用來裝飾一整面牆壁。像這樣把紫外光漆上家中的一片牆面，再運用其他具有對比性的傢具來搭襯，可以創造出非常獨特的美感。

5. 紫色的夢

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Sandra Sanches Arq e Design de Interiores

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Sandra Sanches Arq e Design de Interiores
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如果你想擁抱紫色的甜夢，可以添置一些紫色的枕頭及被毯，與白色或灰色的床組相搭配，視覺上相當調和，趕快來試試吧！

6. 紫色的形態

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Tina Gurevich

Tina Gurevich
Tina Gurevich
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紫色帶有獨特的魅力，將它運用到造型傢具或牆面裝飾上，可以為空間渲染出迷幻的情調，讓人沈醉不已～

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7. 強化能量

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將紫外光納入居家空間中，可以創造出積極的能量。倘若你生性有點憂鬱，將這種色調運用到起居室內，會為你帶來積極的情緒，讓你感受到一股幸福喜悅的感覺。

8. 紫外光織品

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Deborah Basso Arquitetura &amp; Interiores

Deborah Basso Arquitetura & Interiores
Deborah Basso Arquitetura &amp; Interiores
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將紫外光帶進居家的一種最棒方法，就是選用這種色調的抱枕和軟墊，它們可以打亮整個空間，讓你沐浴在紫色夢幻中～

9. 紫外光搭配自然光

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GaleriaMD

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想像一下在家中裝上這組紫外光窗簾，當戶外天光透過紗簾傾洩入室內，美麗的光線散發出一股強烈的魅惑氛圍～

10. 廚房

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Ansidecor

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室內設計中較難運用紫外光的空間，莫過於廚房了。你一定很難想像將這種色調帶進廚房中的觀感，但看看照片中，它和白色壁面及銀色電器所構成的對比，你還會猶豫嗎？

11. 紫外光 LED

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運用紫外光色調的 LED ，可以為房間裝飾出非常奇幻的美感！當你打開燈光時，這裡成了開趴的最佳場域，十足的歡樂氣氛，超適合前衛的你！

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