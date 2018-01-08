2018 年首選流行色「紫外光」：用美麗的顏色，妝點居家空間！

2018 年首選流行色「紫外光」已經面世！很快地，我們會看到這種色彩被廣泛運用到服裝、鞋子、包包上，同時也會迅速渲染到家居的裝飾品，包括傢具、窗簾、牆壁等等物件上。如果你自認為是走在流行的最前線，一定不會錯過把它融入到生活環境中。這種由紅色和藍色組合而成的色調，帶有非常迷人的魅力與氛圍，想知道如何適當運用它嗎？馬上來看看以下這 11 款示範吧！

不知道怎麼使用這顏色的話，記得跟專家聊聊喔～