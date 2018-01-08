2018 年首選流行色「紫外光」：用美麗的顏色，妝點居家空間！

在採用這種色調之前，首先，你必須先查看一下，家裡的基本色是否能夠搭配。倘若你家採用中性色系為基調，紫外光可以構成很好的對比。但是如果你家已經採用其他活力感的色調，最好先把它換掉。
臥房的色調最好能展現柔軟、溫暖的感受。採用紫外光色系的毛毯，或運用在地墊上，都能為視覺帶來柔美的感受。倘若房間的基調是中性或白色系，更能構成絕美的搭配。
紫外光是一種相當突出的色彩，適合用來美化大面積的牆壁。你可以採用具有規則性的圖案和線條，讓它們形成空間中的視覺焦點。
如果你想擁抱紫色的甜夢，可以添置一些紫色的枕頭及被毯，與白色或灰色的床組相搭配，視覺上相當調和，趕快來試試吧！
紫色帶有獨特的魅力，將它運用到造型傢具或牆面裝飾上，可以為空間渲染出迷幻的情調，讓人沈醉不已～
將紫外光納入居家空間中，可以創造出積極的能量。倘若你生性有點憂鬱，將這種色調運用到起居室內，會為你帶來積極的情緒，讓你感受到一股幸福喜悅的感覺。
將紫外光帶進居家的一種最棒方法，就是選用這種色調的抱枕和軟墊，它們可以打亮整個空間，讓你沐浴在紫色夢幻中～
室內設計中較難運用紫外光的空間，莫過於廚房了。你一定很難想像將這種色調帶進廚房中的觀感，但看看照片中，它和白色壁面及銀色電器所構成的對比，你還會猶豫嗎？
運用紫外光色調的 LED ，可以為房間裝飾出非常奇幻的美感！當你打開燈光時，這裡成了開趴的最佳場域，十足的歡樂氣氛，超適合前衛的你！
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