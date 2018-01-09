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太雷了！15 種超常見的裝潢錯誤！

Genie Chien Genie Chien
Durban Decorex 2017, Redesign Interiors Redesign Interiors 客廳
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室內設計有層出不窮的流派，但是在裝飾房子各個房間時，還是必須遵循基本的原理原則，才能創造和諧、美觀又舒適的住居。一座精心佈置的房子會有其明確的風格，同時也兼容一些個性化的魅力。但是當空間的色彩或紋理過度飽和、傢具配置不均稱，或是裝潢過度讓空間呈現紊亂時，結果就會出現恐怖的視覺觀感！在今天的點子簿中，我們將展現給你 15 種很雷的錯誤裝飾，希望你能避免犯上～

如果你想要避免這些裝修錯誤的話，記得先跟專家聊聊～

1. 令人不舒服的臥室

homify 臥室 White
homify

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臥室最講究的是舒適度，同時還要有溫暖的調性，讓人可以放鬆休息，因此在色調、飾品和燈光的設計上，都要能滿足這些需求。照片中這個房間顯然裝飾過度，過多的燈光設置、令人感覺不舒服的傢具和配件，令它魅力大減！

2. 過量的紋理

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates 庭院
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

在室內設計中，材質佔有很重要的地位，良好的配置能帶來溫暖舒適的效果，要注意的是，倘若你採用過多的材料，可能構成混亂的紋理。照片中這款設計，顯然運用了太多不和諧的材質，結果呈現出令人不舒服的觀感。

​3. 狹小的浴室

Bathroom Interior Design KAM'S DESIGNER ZONE 浴室
KAM&#39;S DESIGNER ZONE

Bathroom Interior Design

KAM'S DESIGNER ZONE
KAM&#39;S DESIGNER ZONE
KAM'S DESIGNER ZONE

在小型的浴室裡，最忌諱的便是將空間填塞過度。要創造出較大的空間感，最好採取極簡主義，讓空間感覺敞亮且通風。這間浴室採用各種大小的圓圈來裝飾牆壁，視覺過於飽和，結果使它看起來更狹小。

4. 元件不和諧

Mr.M Residential Flat, DESIGNER GALAXY DESIGNER GALAXY 餐廳
DESIGNER GALAXY

DESIGNER GALAXY
DESIGNER GALAXY
DESIGNER GALAXY

空間中的元件配置，是創造出環境和諧感的主角。在這個錯誤的版本中，我們可以看到前方和後方分別採用了不同調性的立式裝飾牆，中間夾著一個用餐區，眼界上混亂到極點。

5. 用色多度

3 Bedroom Independent Floor, Srijan Homes Srijan Homes 餐廳
Srijan Homes

Srijan Homes
Srijan Homes
Srijan Homes

住家的顏色選擇十分重要，傢俱與裝飾品的色調也必須無縫融合。這處空間運用的色彩已造成強大的壓迫感，選用的幾何圖案也非常不協調，構成了恐怖的畫面。

6. 空洞的傢具裝飾

Display Cabinet along the Entrance Way Urban Shaastra 現代風玄關、走廊與階梯
Urban Shaastra

Display Cabinet along the Entrance Way

Urban Shaastra
Urban Shaastra
Urban Shaastra

傢具的選擇必須具有實用性，不應該只是用來填充空間的元素。在這個例子中，我們可以看到隨意組合的傢具，看來非常空洞，絲毫不具吸引力。

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7. 暗沈的瓷磚

Residence Shivaji Park, TRINITY DESIGN STUDIO TRINITY DESIGN STUDIO 現代風玄關、走廊與階梯
TRINITY DESIGN STUDIO

Residence Shivaji Park

TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO

在狹小有限的空間內，應該利用光亮的色系來提高亮度。但在這個門廊處，地板上的瓷磚顏色卻產生暗沈的觀感，難以帶來愉悅的氛圍。

8. 極端的天花板裝飾

Residential Interior for Mrs. Banalari, Purple Architecture Purple Architecture 隨意取材風玄關、階梯與走廊 合板 White
Purple Architecture

Purple Architecture
Purple Architecture
Purple Architecture

你可能希望天花板顯得很吸睛，但裝飾上應該避免走極端。這組設計採用巨大的圖案，讓視覺飽和到令人感覺很疲倦！

9. 個性化過頭

Durban Decorex 2017, Redesign Interiors Redesign Interiors 客廳
Redesign Interiors

Durban Decorex 2017

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

家居可以採用個性化的圖案和紋理，但可不要玩過頭了！儘管 2018 年的主調是歡快的熱帶風潮，但是如果把房子打造成一座叢林，住起來可能不會太舒服！

10. 暗沈觀感

Living Room homify 客廳
homify

Living Room

homify
homify
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明亮的空間才能產生快樂活躍的氛圍，也是家中主廳不可缺少的裝潢元素。這間客廳用色柔和但偏暗沈，結果呈現出令人心情低盪的感覺。

11. 衝突的元素

Living room Creazione Interiors 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Creazione Interiors

Living room

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

設置電視屏幕的地方，最好保持單純一些，倘若你選用太多衝突性的色系或大膽的圖案，所有這些元素都在競相爭奪你的注意力，看電視時可能不會太舒服。

12. 冷調的裝飾品

homify 餐廳
homify

homify
homify
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餐廳的空間需要舒適的傢具和採光，才能帶來用餐時舒適的氣氛。這處空間採用過多炫耀性的裝飾元素，結果反而帶來冷調的氛圍，讓人無法輕鬆地用餐。

13. 壓迫感

Drawing room Ansari Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Ansari Architects

Drawing room

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

牆壁的邊飾可以構成很吸睛的元素，但這處採用木雕和玻璃裝飾的空間，卻有過度裝潢之嫌，構成強大的視覺壓迫感。

14. 空洞的視覺

ground floor master bedroom homify 臥室
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ground floor master bedroom

homify
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過度裝飾帶來視覺壓迫感，但毫無生氣卻是另一個極端。這間臥室四壁顯得很空洞，雜色的床鋪也構不成吸引人的要件。

15. 不交融的廚房色彩

Kitchen homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片 合板 Purple/Violet
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Kitchen

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廚房需要一些鮮活的色彩，打造出烹飪時愉悅的氛圍。這處廚房採用藍色和紫色為主調，非但彼此無法交融，且適足以構成衝突的效果。

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