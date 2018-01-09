太雷了！15 種超常見的裝潢錯誤！

室內設計有層出不窮的流派，但是在裝飾房子各個房間時，還是必須遵循基本的原理原則，才能創造和諧、美觀又舒適的住居。一座精心佈置的房子會有其明確的風格，同時也兼容一些個性化的魅力。但是當空間的色彩或紋理過度飽和、傢具配置不均稱，或是裝潢過度讓空間呈現紊亂時，結果就會出現恐怖的視覺觀感！在今天的點子簿中，我們將展現給你 15 種很雷的錯誤裝飾，希望你能避免犯上～

如果你想要避免這些裝修錯誤的話，記得先跟專家聊聊～