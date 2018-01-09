太雷了！15 種超常見的裝潢錯誤！

臥室最講究的是舒適度，同時還要有溫暖的調性，讓人可以放鬆休息，因此在色調、飾品和燈光的設計上，都要能滿足這些需求。照片中這個房間顯然裝飾過度，過多的燈光設置、令人感覺不舒服的傢具和配件，令它魅力大減！
在室內設計中，材質佔有很重要的地位，良好的配置能帶來溫暖舒適的效果，要注意的是，倘若你採用過多的材料，可能構成混亂的紋理。照片中這款設計，顯然運用了太多不和諧的材質，結果呈現出令人不舒服的觀感。
在小型的浴室裡，最忌諱的便是將空間填塞過度。要創造出較大的空間感，最好採取極簡主義，讓空間感覺敞亮且通風。這間浴室採用各種大小的圓圈來裝飾牆壁，視覺過於飽和，結果使它看起來更狹小。
空間中的元件配置，是創造出環境和諧感的主角。在這個錯誤的版本中，我們可以看到前方和後方分別採用了不同調性的立式裝飾牆，中間夾著一個用餐區，眼界上混亂到極點。
住家的顏色選擇十分重要，傢俱與裝飾品的色調也必須無縫融合。這處空間運用的色彩已造成強大的壓迫感，選用的幾何圖案也非常不協調，構成了恐怖的畫面。
傢具的選擇必須具有實用性，不應該只是用來填充空間的元素。在這個例子中，我們可以看到隨意組合的傢具，看來非常空洞，絲毫不具吸引力。
在狹小有限的空間內，應該利用光亮的色系來提高亮度。但在這個門廊處，地板上的瓷磚顏色卻產生暗沈的觀感，難以帶來愉悅的氛圍。
你可能希望天花板顯得很吸睛，但裝飾上應該避免走極端。這組設計採用巨大的圖案，讓視覺飽和到令人感覺很疲倦！
家居可以採用個性化的圖案和紋理，但可不要玩過頭了！儘管 2018 年的主調是歡快的熱帶風潮，但是如果把房子打造成一座叢林，住起來可能不會太舒服！
設置電視屏幕的地方，最好保持單純一些，倘若你選用太多衝突性的色系或大膽的圖案，所有這些元素都在競相爭奪你的注意力，看電視時可能不會太舒服。
牆壁的邊飾可以構成很吸睛的元素，但這處採用木雕和玻璃裝飾的空間，卻有過度裝潢之嫌，構成強大的視覺壓迫感。
過度裝飾帶來視覺壓迫感，但毫無生氣卻是另一個極端。這間臥室四壁顯得很空洞，雜色的床鋪也構不成吸引人的要件。
廚房需要一些鮮活的色彩，打造出烹飪時愉悅的氛圍。這處廚房採用藍色和紫色為主調，非但彼此無法交融，且適足以構成衝突的效果。
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